Популяция медведей в Приморском крае за десять лет увеличилась на 75%

Популяция медведей в Приморском крае увеличилась на 75%

Tекст: Катерина Туманова

«В Приморском крае численность медведей за 10 лет выросла на 75% – до 11,2 тыс. особей. Популяция бурого медведя увеличилась с 2 750 до 4 905 особей, гималайского – с 3 650 до 6 326», – заявила Скрипова ТАСС, ссылаясь на официальную статистику.

Квоты на добычу этих животных в регионе за последние семь лет выросли в несколько раз. Лимит на бурого медведя увеличился с 223 особей в 2020 году до 941 в 2026 году, а на гималайского – с 237 до 468 особей. При этом выданные разрешения осваиваются наполовину.

Специалист связывает низкий уровень добычи с увеличением среднего возраста охотников и высокой финансовой нагрузкой.

Проблема особенно актуальна для отдаленных угодий Приморья, где даже небольшое подорожание путевок вынуждает людей отказываться от легальной охоты.



