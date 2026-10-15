Цивилев оценил перспективы развития угольной отрасли в России

Минэнерго: Угля в России хватит более чем на 500 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Владимир Владимирович (Путин) произнес такую фразу, что угля в нашей стране хватит более чем на 500 лет. Поэтому перспективы развития угольной отрасли в нашей стране огромные, и мы всеми своими наработками готовы делиться со всеми странами», – сказал Цивилев в ходе Российской энергетической недели, передает РИА «Новости».

При этом глава ведомства подчеркнул, что энергобаланс между различными источниками энергии должен сохраняться разумным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минэнерго сообщило о достижении 70% доли убыточных угольных компаний в России.

В среду стало известно, что экспорт российского угля в восточном направлении вырос на шесть процентов.

В тот же день сообщалось, что угольная отрасль России прошла самый сложный период.