Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
Минэнерго: Доля убыточных угольных компаний в России достигла 70%
Заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов сообщил, что по итогам 2026 года доля убыточных компаний угольной отрасли достигнет 70%.
Заместитель главы ведомства представил презентацию на полях Международного форума «Российская энергетическая неделя». Согласно материалам, доля убыточных предприятий угольной промышленности в общем числе оценивается в 70%, передает РИА «Новости».
Отмечается, что по итогам 2025 года этот показатель также находился на уровне 70%, тогда как в 2024 году он составлял 52%.
«В этом году… 1,6-1,8 трлн рублей кредиторская задолженность», – сообщил Исламов, оценивая текущую финансовую ситуацию в отрасли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эксперты объявили о прохождении самого сложного периода для угольной отрасли России.
В прошлом году президент Владимир Путин одобрил программу поддержки угольной промышленности с новыми мерами.