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Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ
ВС России ударили управляемыми бомбами по объекту ВСУ
Российская авиация применила новые управляемые авиабомбы для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, рассказал военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск.
Российская авиация успешно применила новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части подконтрольного киевскому режиму Херсона, передает РИА «Новости».
Объект был выявлен расчетом разведывательного беспилотника, который впоследствии зафиксировал точность авиаудара.
«Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в Херсоне резко усложнилось», – сообщил Приморск.
По его словам, в ближайшее время будет принято решение о повторном ударе и полном уничтожении объекта.
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