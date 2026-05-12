  Лента новостей
    Украинские беспилотники вскрыли блеф военного руководства Латвии
    Военный эксперт: Уничтожение украинского Saab 340 – большой успех
    Зеленский требовал «тысячу говорящих голов» для пропаганды Геббельса
    Bloomberg: Фон дер Ляйен тормозит развитие экономики ЕС
    Кремль: Путин занят экономическими вопросами
    Песков высказался о посреднике в диалоге России и Европы
    «Страна.ua»: Зеленскому после отставки грозит уголовное дело о коррупции
    Bloomberg: Стармер готовится объявить об отставке
    Каллас заявила об отсутствии ускорения европейской оборонки
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов История Польши предупреждает Украину

    Сто лет назад, 12 мая 1926 года, в Польше начался майский переворот, закрывший недолгий период польской парламентской демократии. Стоит вспомнить не только внутреннюю борьбу Юзефа Пилсудского со своими оппонентами, но и амбицию усилить влияние Польши в Европе. Что из этого вышло?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Постсоветское пространство – не место для гусарской политики

    Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    12 мая 2026, 12:44 • Новости дня

    Песков указал на близость завершения конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Багаж наработок по мирному урегулированию на Украине, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, уже позволяет говорить о приближении завершения, хотя детали пока не определены.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, существующие наработки по урегулированию конфликта на Украине позволяют говорить о том, что финал процесса становится ближе, передает РИА «Новости».

    «Конечно, тот багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится, действительно, завершение, но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится», – сказал он журналистам.

    Песков подчеркнул, что обсуждение деталей будущего мирного процесса пока преждевременно, несмотря на сформировавшийся фундамент. Ранее, 9 мая, президент России, отвечая на вопрос о конфликте на Украине, заявил, что дело идет к завершению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о приближении завершения украинского конфликта.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину подчеркнул неизбежность победы России по итогам специальной военной операции.

    Дмитрий Песков на брифинге заявил об открытости Москвы к мирному урегулированию при одновременном продолжении специальной военной операции.

    12 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Военкоры: Российский истребитель Су-57 сбил украинский самолет ДРЛО SAAB 340
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новейший российский боевой самолет Су-57 успешно поразил дальнобойной ракетой самолет SAAB 340, переданный украинской армии шведской стороной, сообщили военкоры.

    Греческое издание ProNews заявило об уничтожении украинского борта дальнего радиолокационного обнаружения SAAB 340, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Отмечается, что воздушное судно было поражено над восточной частью Украины. Для перехвата цели применялась дальнобойная ракета класса «воздух-воздух» Р-37М.

    Ранее Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два подобных самолета. Однако на данный момент официальных подтверждений потери одного из уникальных бортов не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шведские самолеты Saab 340 стали приоритетной целью для российских истребителей Су-57 с ракетами Р-37М.

    Украинская армия впервые применила эти редкие машины радиолокационного обнаружения в марте 2026 года.

    Иностранные эксперты высоко оценили боевую эффективность связки самолета Су-57 и дальнобойной ракеты Р-37М.

    12 мая 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Сбитый самолет SAAB 340 использовался для наведения ударов по России

    @ Giovanni Colla/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что украинский самолет-разведчик Saab 340 сбит в воздушном пространстве восточной Украины, позволяет сделать предположение: машина использовалась противником для наведения террористических ударов по территории России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Если информация о сбитии переданного Украине самолета дальней радиолокационной разведки Saab 340 подтвердится, то это окажется большим успехом российской армии», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский. Собеседник напомнил, что в составе украинской авиации было всего две такие машины, и они представляли колоссальную ценность для украинской армии.

    Аналитик объясняет: ДРЛО среди прочего предназначены для дальнего обнаружения объектов, наведения на них средств поражения. «Так, патрульные самолеты стран НАТО, которые совершают полеты над нейтральными водами Черного моря, корректируют и оценивают результаты ударов по Крыму и по черноморскому побережью Краснодарского края. А те, что летают над территорией Польши, выполняют задачу по предварительному обнаружению ракетных пусков ВС России по военным объектам на территории Украины», – детализировал Джерелиевский.

    При этом самолеты Североатлантического альянса опасаются заходить в украинское воздушное пространство, понимая, что они могут быть уничтожены российскими ракетами. Поэтому Киеву были переданы Saab 340. «По сведениям военкоров, один из них был сбит в воздушном пространстве восточной Украины. Скорее всего, он использовался для наведения ударов по территории России. То есть ВСУ пытались решить террористические задачи, за что и поплатились «шведом», – рассуждает эксперт.

    Собеседник допускает, что экипаж сбитой машины мог состоять из шведских специалистов. Поэтому, возможно, противник не комментирует информацию о «судьбе» Saab 340. Как бы то ни было, сбить самолет удалось благодаря разведке: радиотехнической, космической и агентурной, считает Джерелиевский. «Кроме того, велось наблюдение. Я думаю, что сбитие – закономерный итог. Это должно было произойти», – добавил аналитик.

    Противник не сможет быстро восполнить потерю – даже при помощи европейских стран, подчеркнул спикер. Дело в том, что на фоне операции США против Ирана, в рамках которой несколько американских разведчиков были выведены из строя, западный блок начнет испытывать дефицит этих машин. «Поэтому я не думаю, что Киеву та же Швеция передаст новые самолеты, – сказал эксперт. – Более того, не исключаю, что ВС России рано или поздно уничтожат оставшийся у Украины Saab 340. Возможности подловить его и нанести удар у нас есть».

    Ранее стало известно, что российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Киеву. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Официально информация не подтверждена.

    По информации военкоров, для перехвата цели была применена авиационная ракета большой дальности Р-37М класса «воздух-воздух». Самолет был сбит над восточной частью Украины. Напомним, Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два самолета Saab 340. В марте 2026 года появились сообщения о начале их боевого применения.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты.

    После анонса передачи Saab 340 AEW&C Украине указывалось, что в первую очередь эти самолеты будут использоваться для обнаружения воздушных целей, в том числе крылатых ракет и БПЛА. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях данной машины и о том, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    12 мая 2026, 06:36 • Новости дня
    Российские военные показали мультфильмы для перехвата дронов ВСУ
    @ Союзмультфильм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские специалисты разработали устройства, которые вместо реального изображения подставляют операторам украинских дронов советские мультфильмы, в результате чего противник не видит, куда летит, и его беспилотник падает, рассказал офицер 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Аристарх».

    «Аристарх» рассказал, что российские специалисты из состава 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса разработали систему, способную «ослеплять» дроны ВСУ, передает РИА «Новости». Он сообщил, что система перехватывает видеосигнал беспилотника и подставляет украинским операторам вместо реального изображения кадры советских мультфильмов.

    «Одно изделие у нас «Ну, погоди!» показывало, другое изделие – «Чебурашка и Гена», и «Следствие ведут Колобки» – это третье изделие. То есть сначала перехват был. Смотрели, свой или чужой летит. Мультики отправляешь, противник смотрит, он не видит, куда летит. И просто-напросто падает», – рассказал «Аристарх».

    Разработанная система получила название «Маркер Герц». Военнослужащий пояснил, что занимался ее созданием, когда возглавлял специализированную мастерскую. Кроме того, специалисты испытывали другое устройство – «Зеркало», отличающееся компактностью и высокой мощностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные перехватывают видеосигналы с дронов ВСУ.

    Специалисты Ростеха создали инновационный комплекс подавления навигации беспилотников «Вика».

    Вооруженные силы применяют для перехвата вражеских аппаратов маскировочную сеть «Дарвин 3М».

    12 мая 2026, 02:35 • Новости дня
    Юлия Мендель: Зеленский врал Путину о НАТО
    @ Vitalii Rudenko/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в 2019 году имел частный разговор с президентом России Владимиром Путины, в ходе которого пообещал нейтральный статус Украины, заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.

    «У него была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал ему, что Украина никогда не вступит в НАТО», – приводит РИА «Новости» ее слова.

    Мендель уточнила, что была в числе немногих, присутствовавших в Париже на той встрече в декабре 2019 года. Она добавила, что Зеленский указал тогда на то, что Украина никогда не была близка к НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США исключили вступление Украины в НАТО. МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине. Журнал Economist заявил о гибели планов Украины вступить в НАТО. Спецпосланник президента США Кит Келлог в апреле исключил присоединение Украины к НАТО.


    12 мая 2026, 00:10 • Новости дня
    Завершилось объявленное в честь Дня Победы перемирие
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Перемирие в честь Дня Победы, объявленное российским президентом Владимиром Путиным, закончилось, в течение нескольких дней украинская сторона неоднократно нарушила договоренность, а российские военные отвечали на атаки зеркально.

    Объявленное президентом России перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая, в полночь 12 мая его действие завершилось.

    При этом в Минобороны России 7 мая сообщали, что президент Путин объявил перемирие к годовщине празднования Победы с 8 мая до 10 мая, позднее, при посредничестве США, было согласовано перемирие с 9 по 11 мая и проведение в этот период обмена пленными в формате «1 000 на 1 000».

    Однако, Киев оказался не готов к обмену пленными, отметил российский лидер. Не готов Киев оказался и к соблюдению режима тишины. Украинские войска проигнорировали объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы, и к 9 мая вооруженные формирования противника  нарушили режим прекращения огня 8970 раз.

    Минобороны 11 мая доложило, что ВСУ нарушили перемирие более 23 тыс. раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. МИД призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая. В Кремле раскрыли детали переговоров по перемирию ко Дню Победы.

    12 мая 2026, 07:33 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как при попытке форсировать Псёл ВСУ дронами убили своих солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» заметили на Сумском направлении в Шосткинском районе боестолкновения между украинскими националистами, несколько штурм-групп ВСУ снова безуспешно пытались форсировать Псёл, став жертвами своих же операторов БПЛА.

    «В районе Запселья несколько штурмовых групп ВСУ вновь безуспешно пытались форсировать Псёл: вражеские операторы FPV-дронов убили собственных солдат, которые переплыли реку и оказались без оружия на подконтрольной Северянам территории», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» добавили, что солдаты 299-й бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ продолжают наведываться в Сумской район, откуда возвращаются единицы авиаторов.

    При этом в районе Рясного несколько боевых групп теробороны ВСУ самовольно оставили позиции, сбежав в ближайшие лесные массивы.

    На Волчанском направлении ВСУ выстраивают новую оборонительную модель, оборудуя укрепления вдоль автодороги, соединяющей Старый Салтов и Великий Бурлук, перебрасывая расчеты артиллеристов и операторов БПЛА на фланги, рассказали «Северяне».

    Российские бойцы считают, что ВСУ рассчитывают остановить войска «Севера» на рубеже Широкое-Гонтаровка-Погорелое и атаковать штурмовиков с флангов артиллерийскими ударами и дронами.

    В районе Волоховки ВСУ пытались перебросить штурмовую группу на противоположный берег реки Волчья, что своевременно было вскрыто российскими разведчиками, а националисты из-за этого сбежали в обратном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные показали мультфильмы для перехвата дронов ВСУ. Сальдо заявил о неспособности Киева удержать фронт без мобилизации. У украинских пограничников в Черниговской области зафиксировали случаи смерти от хантавируса.

    11 мая 2026, 23:50 • Новости дня
    Россия с 2023 года создала канал по возвращению украинских детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия организовала прямую линию взаимодействия с Украиной для оперативного решения вопросов по возвращению детей в их семьи, с 2023 года был создан канал связи с украинской стороной по вопросам воссоединения детей с семьями, сообщило постпредство России при ЕС.

    «Несмотря на активно распространяемую есовской стороной дезинформацию о якобы чинимых Россией препятствиях и нежелании сотрудничать в данном вопросе, процесс воссоединения семей поступательно развивается. С 2023 года организован прямой канал взаимодействия с украинской стороной, позволяющий оперативно решать вопросы в интересах детей», – приводит РИА «Новости» комментарий дипломатов ведомства.

    Каждый несовершеннолетний имеет возможность вернуться к родственникам, если они заявят о себе и подтвердят юридические права.

    Ранее Европейский союз ввел санкции против 16 физических лиц и семи организаций, включая педагогов и детские лагеря, обвинив их в депортации украинских детей.

    «Рассматриваем подобное… как намеренную попытку политизировать данную чувствительную тему с целью дискредитации политики России в гуманитарной сфере. В действительности никаких «принудительных перемещений и депортаций» украинских детей не было и нет», – подчеркнули дипломаты.

    Они в очередной раз заявили, что с первых дней СВО усилия России были направлены на эвакуацию несовершеннолетних из зоны боевых действий ради их спасения.

    Российское постпредство призвало Евросоюз «прекратить политизацию данного вопроса».

    «В государствах-членах ЕС имеют место случаи неправомерного изъятия местными соцслужбами украинских детей у их родителей. Кроме того, серьезную озабоченность вызывает судьба несовершеннолетних, въехавших в ЕС с Украины без сопровождения в последние годы», – добавили дипломаты.

    В российском постпредстве при ЕС добавили, что российская сторона открыта к конструктивному диалогу и высоко ценит посреднические усилия Международного комитета Красного Креста, Ватикана и Катара за логистическое содействие.

    «С осени 2025 года к этой важной работе присоединилась первая леди США Меланья Трамп. Считаем недопустимыми любые спекуляции на данную тему, которые могли бы помешать соответствующей гуманитарной работе России и международных партнеров», – подытожили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Британия заявила о самых «жестких санкциях» против десятков россиян и организаций. Лондон наложил санкции на глав Росмолодежи и «Юнармии». Посольство России назвало санкции Лондона наглой ложью о детях.  Захарова посоветовала  британским властям вызвать себе санитаров после введения санкций против психиатрической больницы в Крыму.

    12 мая 2026, 06:32 • Новости дня
    Российский наземный дрон «Курьер» сбил украинский беспилотник «Вампир»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский НРТК «Курьер», применявшийся в качестве поста воздушного наблюдения, уничтожил огнем из пулемета пролетавший мимо тяжелый украинский дрон «Вампир» в Сумской области, сообщили в Минобороны.

    Российский наземный роботизированный комплекс «Курьер» сбил украинский тяжелый беспилотник «Вампир» в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

    По данным военных, дрон использовался как пункт воздушного наблюдения и открыл огонь из пулемета по вражескому аппарату, уничтожив его.

    Командир штурмового взвода с позывным Камень рассказал: «С помощью комплекса уже был сбит тяжелый дрон противника «Вампир» – расчет отработал на упреждение и добился успеха». Он отметил, что «Курьер» может выполнять не только ударные задачи, но и служить стационарной пулеметной точкой, а также подвижным пунктом воздушного наблюдения.

    Платформа «Курьер» отличается многофункциональностью: на нее можно устанавливать пулемет, автоматический гранатомет, огнемет «Шмель» и средства противовоздушной обороны. Кроме того, комплекс способен перевозить боеприпасы и провизию на передовую, а также эвакуировать раненых с поля боя, что расширяет его тактические возможности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы сбили свыше 50 украинских беспилотников за день с помощью дрона-перехватчика «Елка».

    Штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь обороны противника в Сумской области.


    12 мая 2026, 10:30 • Новости дня
    Родственники солдат ВСУ потребовали у командования отступить из Запселья

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Родственники украинских военнослужащих просят командование 21-й отдельной мехбригады (ОМБр) ВСУ организованно отступить из Запселья Сумской области из-за превосходства российских дронов, сообщили в российских силовых структурах.

    Родственники военнослужащих Вооружённых сил Украины обратились к командованию с просьбой организовать отступление 21-й отдельной механизированной бригады из Запселья в Сумской области, передает ТАСС. Обращение распространяют через волонтеров.

    По словам представителя российских силовых структур, родные солдат обеспокоены ситуацией в районе Запселья. Собеседник агентства сообщил: «В районе Запселья обстановка не могла остаться незамеченной родственниками украинских солдат 21-й ОМБр, которые через волонтеров опубликовали обращение о необходимости организованного отступления подразделений бригады вглубь украинской территории из-за тотального превосходства русских в живой силе и дронах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 20 военнослужащих 21-й бригады ВСУ дезертировали с занимаемых позиций в Запселье.

    Украинские операторы беспилотников по ошибке убили собственных солдат при попытке форсировать реку Псёл.

    Ранее украинское командование экстренно перебросило в Сумскую область дополнительных операторов ударных дронов.

    12 мая 2026, 06:47 • Новости дня
    Сальдо заявил о неспособности Киева удержать фронт без мобилизации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очередное продление всеобщей мобилизации на Украине говорит об отсутствии у Киева возможности удержать фронт без постоянного донабора людей в ВСУ, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо заявил, что продление всеобщей мобилизации на Украине свидетельствует о неспособности Киева удерживать фронт без постоянного пополнения армии, передает ТАСС. Он отметил, что украинские власти не видят альтернативы удержанию линии соприкосновения, кроме как за счет регулярного привлечения новых людей в вооруженные силы.

    Сальдо подчеркнул, что нынешнее продление военного положения и мобилизации отражает растущий кризис кадрового состава в ВСУ. По его словам, Киев ужесточает правила, расширяет перечень подлежащих призыву, усиливает давление на тех, кто уклоняется, и применяет цифровой контроль, а также вводит ограничения для тех, кто не реагирует на повестки.

    Он указал, что усиление контроля за мобилизацией проявляется в работе территориальных центров комплектования, аналогов военкоматов. Глава региона также обратил внимание на изменение поведения иностранных наемников на Украине. «Когда иностранцы понимают, что им могут не заплатить, не выдать нормальный контракт, бросить на передовой и забыть, желающих становится меньше», – заявил Сальдо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о продлении всеобщей мобилизации на 90 дней.

    Правительство Украины рассматривает возможность снижения квоты на освобождение от призыва для сотрудников критически важных предприятий.

    12 мая 2026, 06:22 • Новости дня
    Беженец Бондарь сообщил об угрозах расстрела солдат ВСУ на передовой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинских военнослужащих на передовых позициях удерживали угрозами расправы за попытки оставить позиции, рассказал беженец Андрей Бондарь из населенного пункта Родинское в ДНР.

    Бондарь рассказал, что украинских военнослужащих на передовых позициях удерживают угрозами расправы за попытки оставить посты, передает РИА «Новости».

    По словам Бондаря, ему известны случаи, когда украинские солдаты признавались в попытках покинуть позиции. «Один из солдат говорил, что уже несколько раз пытался сбежать, но его возвращали обратно. Давали воду, консервы и угрожали, что в случае новой попытки уйти его расстреляют», – сообщил собеседник агентства.

    Бондарь отметил, что подобные истории он слышал не только от одного военного, но и от других местных жителей, которые были свидетелями подобных ситуаций на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнопленный заявил о расстрелах мобилизованных за попытку побега с полигона.

    Другой пленный боец ВСУ рассказал об убийствах новобранцев за самовольное оставление учебной части.

    Командир украинской армии пригрозил расстрелом своим подчиненным за отказ наступать под Красноармейском.

    12 мая 2026, 06:12 • Новости дня
    Артиллерия уничтожила укрытия и военных ВСУ на южном направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии и 72-й отдельной мотострелковой бригады в составе группировки войск «Южная» уничтожили до 15 пунктов временной дислокации (ПВД) и до 25 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Артиллерия 6-й мотострелковой дивизии и 72-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Южная» уничтожила до 15 временных пунктов дислокации и до 25 военнослужащих ВСУ, передаёт ТАСС. Об этом сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве уточнили: «В ходе воздушной разведки разведчики 3-го армейского корпуса выявили до 15 пунктов временной дислокации с общей численностью до 25 живой силы противника. Координаты целей были переданы артиллеристам, и все выявленные цели вместе с живой силой были полностью уничтожены». После нанесения ударов дополнительная разведка подтвердила поражение всех целей.

    На славянском направлении операторы беспилотников обнаружили и уничтожили блиндаж с пехотой противника. Кроме того, разведчики 70-й мотострелковой дивизии при воздушной разведке выявили автомобиль ВСУ, оборудованный системой радиоэлектронной борьбы, который был уничтожен точным попаданием FPV-дрона.

    Позже разведка зафиксировала ротацию украинских военных на автомобиле. Координаты вновь были оперативно переданы, и очередной FPV-дрон уничтожил этот транспорт вместе с находившейся в нем живой силой противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Южная» за сутки уничтожили 62 блиндажа украинских боевиков.

    Танкисты этого объединения на константиновском направлении поразили вражескую бронетехнику.

    Операторы беспилотных систем ликвидировали 11 антенн связи противника.

    12 мая 2026, 07:36 • Новости дня
    МЧС сообщило о введении режима беспилотной опасности в Татарстане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Режим беспилотной опасности введен в Татарстане во вторник утром, сообщает ГУМЧС России по республике.

    Режим «Беспилотная опасность» был введен на территории Татарстана утром во вторник, передает МЧС по РТ в MAX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на работу.

    За один час в Татарстане уничтожили два украинских дрона.


    12 мая 2026, 06:27 • Новости дня
    Бойцы «Центра» выбили ВСУ из опорных пунктов на днепропетровском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы группировки войск «Центр» до объявления режима перемирия выбили формирования ВСУ из девяти железобетонных опорных пунктов, построенных по стандартам НАТО, на днепропетровском направлении СВО, сообщает Минобороны России.

    Бойцы группировки войск «Центр» до введения режима перемирия выбили украинские формирования из девяти железобетонных опорных пунктов на днепропетровском направлении спецоперации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России. В сообщении отмечается, что укрепления были построены по стандартам НАТО и представляли собой сложную систему бункеров с несколькими входами и выходами. Внутри каждого находились бетонные капсулы, рассчитанные на укрытие до взвода противника.

    Военнослужащие 80-го танкового полка 90-й гвардейской дивизии штурмовали эти позиции, преодолевая большие открытые участки местности под плотным огнем с применением дронов. «На каждого бойца противник направлял до пяти-шести FPV-дронов, а также применял тяжелые гексакоптеры со сбросами гранат и мин. Российские военнослужащие отбивались от атак, уничтожали или уклонялись от вражеских дронов, продолжая движение вперед. Несмотря на массированное применение БПЛА, штурмовики сумели прорваться к укреплениям», – говорится в сообщении Минобороны России.

    В ходе зачистки опорных пунктов российские военные предлагали украинским бойцам сдаться в плен. Несколько человек приняли это предложение: им с помощью БПЛА скинули рацию, по которой их вывели к российским подразделениям; остальные были уничтожены в бою.

    Отдельно подчеркивается эпизод, когда трое российских штурмовиков оказались заблокированы внутри бетонной капсулы после взрыва. В течение трёх суток они пытались выбраться, используя взрывчатку, а сослуживцы передавали им продукты и медикаменты через щель с помощью дронов. На третий день бойцы смогли открыть дверь и вернулись к выполнению задачи.

    Захват опорных пунктов позволил российским подразделениям занять ключевые позиции и создать условия для развития наступления в глубину обороны противника, отмечается в пресс-релизе Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовики группировки войск «Восток» взяли опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области.

    Бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт Петровка в ДНР.

    Артиллеристы этого же объединения подавили вражеские позиции на красноармейском направлении.

    12 мая 2026, 13:17 • Новости дня
    Песков заявил о возможности остановки СВО при решении Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специальная военная операция может остановиться в любой момент, если киевский режим примет решение, какое – ему известно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что специальная военная операция может завершиться в любой момент при условии, что киевский режим примет соответствующее решение, передает РИА «Новости».

    По его словам, «она может остановиться в любой момент, как только киевский режим возьмет, и Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение, какие решения нужно принять – в Киеве хорошо известно».

    Песков также подчеркнул, что для завершения переговоров по урегулированию ситуации на Украине необходимо провести серьезную подготовительную работу. Он уточнил, что президент России выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским для переговоров как в Москве, так и в любой другой точке, однако встреча в другой точке будет осмысленной только после полной финализации процесса.

    Кроме того, Песков сообщил, что гуманитарное перемирие в зоне специальной военной операции завершилось, и действия российских войск продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, действие объявленного в честь Дня Победы перемирия завершилось в полночь 12 мая.

    Украинская армия неоднократно нарушала режим прекращения огня.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность направить в Москву переговорщиков для урегулирования конфликта.

