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    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

    30 комментариев
    22 февраля 2025, 07:16 • Новости дня

    Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска

    Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска из-за угрозы БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В Татарстане временно закрыли аэропорты Казани и Нижнекамска на прием и вылет из-за угрозы атаки дронов, сообщи лпресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

    По словам Кореняко, аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов, передает ТАСС.

    Эта мера принята для обеспечения безопасности полетов в связи с угрозой атаки беспилотными летательными аппаратами.

    Между тем, угроза атаки БПЛА была объявлена в Татарстане. В МЧС России призвали быть бдительными население.

    Ранее российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Азовским морем, а также отразили ночную атаку беспилотников в Каменске Ростовской области, жертв и разрушений нет.

    22 февраля 2025, 00:53 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области

    Подполье: Удар нанесен по терминалу почты в Коротиче, где находились военные ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Удар нанесен по терминалу почты в населенном пункте Коротич Харьковской области, где находились военные ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев рассказал, что в районе нового терминала «Новой почты» в Коротиче находилось много военных ВСУ, которых привозили на грузовиках. Он добавил, что после удара произошла детонация, которая длилась около пятнадцати минут, передает РИА «Новости».

    До этого Лебедев сообщил, что нанесен удар по заводу в селе Ясногорка Краматорского района ДНР, где производился ремонт военной техники ВСУ.

    В Минобороны сообщили, что ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК Украины.

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    21 февраля 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР
    Российские войска освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России за последниe сутки освободили населенные пункты Надеждинка, Новоселка и Новоочеретоватое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    За неделю российские войска освободили семь населенных пунктов в ДНР, Харьковской и Курской областях, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В течение недели подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступления был освобожден пункт Свердликово Курской области.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    На харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 2255 военнослужащих, 11 танков и 137 бронемашин. Уничтожены 36 орудий полевой артиллерии, три машины РСЗО, три станции РЭБ и пять складов боеприпасов.

    В то же время подразделения группировки «Запад» освободили Фиголевку в Харьковской области и Ямполовку в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    Противник при этом потерял свыше 1315 военнослужащих, 15 бронемашин, в том числе восемь американских бронетранспортеров М113. Уничтожены 36 орудий полевой артиллерии, десять станций РЭБ и 11 складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1365 военнослужащих, 12 бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113, 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и семь полевых складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Березовка и Надеждинка ДНР.

    Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух мотопехотных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2740 военнослужащих, 12 танков, включая немецкий танк Leopard, 28 бронемашин, из них шесть американских бронетранспортеров М113. Уничтожены 40 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое ДНР.

    Было нанесено поражение формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты теробороны.

    Противник потерял свыше 1100 военнослужащих, шесть танков, включая два немецких танка Leopard, 13 бронемашин и 29 орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

    ВСУ при этом потеряли свыше 460 военнослужащих, семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, на этой неделе, 18 февраля, российские войска освободили Ямполовку на севере ДНР. А днем ранее российские войска освободили Свердликово в Курской области, а также Фиголевку в Харьковской области.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    21 февраля 2025, 13:23 • Новости дня
    Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Пинчуку
    Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Пинчуку
    @ mil.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин присвоил командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку звание адмирала, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

    Президент Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку, сообщает ТАСС. В документе на официальном портале правовой информации указано: «Присвоить воинские звания адмирала Пинчуку Сергею Михайловичу».

    Кроме того, Путин присвоил звание генерал-полковника начальнику Национального центра управления обороной России Станиславу Гаджимагомедову и командующему группировкой войск «Восток» Андрею Иванаеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин присвоил 433-му мотострелковому полку звание «гвардейский» за проявленную отвагу и героизм. Путин также подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество в боевых действиях при защите села Трудовое в ДНР. Еще в декабре Путин поздравил 1307-й мотострелковый полк с присвоением звания «гвардейский».

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    21 февраля 2025, 10:54 • Новости дня
    Система «Земледелие» сорвала контратаку ВСУ на Дзержинск

    Система «Земледелие» сорвала попытку контратаки ВСУ на освобожденный Дзержинск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Инженерно-саперная система «Земледелие» Вооруженных сил России успешно сорвала контратаку ВСУ на недавно освобожденный Дзержинск, нарушив их логистику и обезвредив значительное количество боевой техники, включая иностранные образцы.

    Командир взвода инженерных заграждений 12-й инженерно-саперной бригады группировки «Центр» Даниил Чекмарев рассказал РИА «Новости», что Вооруженные силы Украины пытались контратаковать в районе Дзержинска. Однако благодаря работе системы «Земледелие» их наступление было сорвано. Эта система позволяет дистанционно устанавливать противопехотные и противотанковые минные поля, что нарушает логистику противника.

    Система «Земледелие» эффективна против как живой силы, так и бронетехники. На ней расположены два пусковых контейнера с 25 ракетами, которые за считанные минуты могут установить минные поля на расстоянии до 15 км. По словам Чекмарева, ВС РФ успешно использовали эту систему, уничтожив значительное количество боевой техники ВСУ, включая Bradley, MaxxPro и М113.

    Система использует мины ПТМ4М с магнитными датчиками и ПОМ-3 с сейсмическими, что делает их разминирование крайне сложным. Работа системы осуществляется круглосуточно, независимо от погодных условий, что способствует постоянному срыву ротации и перемещения противника.

    Противник активно пытается обнаружить систему «Земледелие» с помощью БПЛА. Однако, благодаря слаженной работе экипажа, система успевает выполнить задачу и выйти из-под огня до того, как ее обнаружат. «Все выезды проходят штатно», – подчеркнул Чекмарев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2020 года начались поставки в войска новейшей системы дистанционного минирования «Земледелие». Эта система в августе 2024 года помогла сорвать три контратаки ВСУ на авдеевском направлении. В октябре 2024 года «Земледелие» заминировало территорию противника за линией фронта.

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    22 февраля 2025, 05:47 • Новости дня
    Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

    Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области, используя данные авиационного наводчика, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны России сообщило, что экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в приграничной зоне Курской области, передает РИА «Новости».

    Удар был нанесен в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север». По словам представителей ведомства, пилоты выполнили пуск ракет по координатам, предоставленным авиационным наводчиком.

    «После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника», – говорится в в сообщении Минобороны.

    По данным Минобороны за пятницу, за сутки ВСУ потеряли более 250 солдат в этом направлении. Также противник лишился БМП CV-90, четырех бронетранспортеров, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, трех артиллерийских орудий, четырех минометов, двух боевых машин РСЗО и зенитной самоходной установки Gepard.

    Ранее в Генштабе России заявили, что российские военные освободили свыше 800 кв. км в Курской области, что составляет около 64% от изначально захваченной вооруженными силами Украины территории в регионе.

    В Минобороны сообщили, что за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ уже потеряли более 62 тыс. военнослужащих.

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    21 февраля 2025, 23:07 • Новости дня
    Нанесен удар по ремонтному заводу ВСУ в Ясногорке

    Лебедев сообщил о ударе по заводу в Ясногорке, где ВСУ чинили технику

    Tекст: Вера Басилая

    Нанесен удар по заводу в селе Ясногорка Краматорского района ДНР, где производился ремонт военной техники ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источники подполья сообщили, что завод металлоконструкций в Ясногорке, расположенной на временно оккупированной территории ДНР, стал целью удара ВС России, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил, что на этом предприятии осуществлялся ремонт и модернизация техники Вооруженных сил Украины.

    Подполье сообщило о ликвидации цеха по изготовлению масксетей для ВСУ в Одессе.

    Также Лебедев сообщил, что в селе Николаевка в Черниговской области, где украинские военные разместились на территории свинофермы, в результате атаки российских сил были ранены и ликвидированы около 15 военнослужащих ВСУ.

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    21 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    Российские войска на курском направлении отразили две контратаки ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и теробороны, а также штурмовых полков ВСУ. Отражены две контратаки, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Агрономом, Колмаковым, Косицей, Кубаткиным, Мартыновкой, Меловым, Николаевкой, Старым Сорочином, Черкасским Поречным, а также Басовкой, Беловодами, Варачино, Журавком, Миропольем, Новеньким и Юнаковкой в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены шведская боевая машина пехоты CV-90, четыре бронетранспортера, 15 бронемашин, три артиллерийских орудия, четыре миномета, две боевые машины РСЗО и немецкая зенитная самоходная установка Gepard, а также два пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами.

    За все время боевых действий на курском направлении противник потерял более 62 450 военнослужащих, 373 танка, 280 машин пехоты, 233 бронетранспортера, 1962 бронемашины, 2112 автомобилей, 464 артиллерийских орудия, 51 пусковую установку РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS ША, 22 пусковых установки ЗРК, зенитную самоходную установку, девять транспортно-заряжающих машин, 111 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, перечислили в Минобороны.

    Накануне российские войска за сутки отразили четыре контратаки ВСУ на курском направлении.

    На этой неделе потери ВСУ в Курской области превысили 62 тыс. военнослужащих.

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    22 февраля 2025, 03:55 • Новости дня
    Российские войска сковали силы ВСУ в Часовом Яре

    Марочко сообщил, что ВС России сковывают подразделения ВСУ и зачищают районы Часова Яра

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие продолжают сдерживать украинские формирования в Часовом Яре, контролируя значительные районы города и проводя зачистку недавно занятых территорий, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, российские войска продолжают сдерживать основные силы Вооруженных сил Украины в Часовом Яре, передает ТАСС.

    В настоящее время российские подразделения не только удерживают контроль над значительной частью города, но и проводят зачистку недавно занятых территорий.

    Марочко заявил, что в городе находится довольно-таки серьезная группировка вооруженных формирований Украины. Также потихоньку идет зачистка тех районов Часова Яра, которые недавно были взяты под российский контроль.

    Эксперт отметил, что действия российских военных в Часовом Яре являются значимым этапом для дальнейшего продвижения. Он отметил влияние «перемалывания резервов, сил и средств противника» на динамику боевых действий в регионе. По состоянию на 15 февраля, по его словам, под контролем ВСУ оставалось всего 20% города, что подчеркивает стратегическую важность текущих операций.

    Командир штурмового взвода ранее сообщил об использовании мирных жителей как щита в Часовом Яре. Также сообщалось, что украинские войска перебросили дополнительные силы в Часов Яр, где продолжаются бои.

    Стало известно, что ВСУ начали массовую эвакуацию раненых солдат из Часова Яра в ДНР.

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    21 февраля 2025, 08:45 • Новости дня
    Подполье сообщило о ликвидации цеха по изготовлению масксетей для ВСУ в Одессе

    Подполье: В Одессе уничтожили здание, где изготавливали камуфляжные сети для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Одессе в результате удара уничтожено здание, в котором изготавливали камуфляжные сетки для Вооруженных сил Украины, о чем сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В Одессе была уничтожена постройка, где изготавливались камуфляжные сетки для ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары возмездия из России начали снижать военный потенциал Украины. Также сообщалось, что в Одесской области была повреждена припортовая инфраструктура в результате попаданий. Ранее подпольщик сообщил о прилете с детонацией в Одесской области.

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    21 февраля 2025, 14:31 • Новости дня
    Штурмовики рассказали о взятии Новоселки

    Штурмовики группы «Восток» высадили десант в тылу ВСУ в Новоселке в ходе освобождения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовики 57-й гвардейской бригады 5-й армии группировки «Восток» прорвались в Новоселку на Украине и закрепились в жилой застройке, высадив десант в тыл сил ВСУ для освобождения населенного пункта.

    Штурмовики 57-й гвардейской бригады 5-й армии группы «Восток» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта Новоселка в ДНР. Подразделения на бронетехнике смогли скрытно проникнуть в тыл Вооруженных сил Украины и закрепиться в жилой застройке. Представители группировки подчеркнули, что операция прошла дерзко и бесстрашно, сообщает ТАСС

    Для освобождения другого населенного пункта, Новоочереватого, штурмовики пятой танковой бригады 36-й армии группы «Восток» провели стремительный бросок через реку Мокрые Ялы. Поддерживаемые артиллерией и беспилотной авиацией, они смогли войти в населенный пункт и быстро его зачистить от Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за последние сутки освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка в Донецкой народной республике. Также сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли более 925 военнослужащих на разных направлениях.

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    21 февраля 2025, 08:10 • Новости дня
    Марочко: РЭБ России мешают артиллерии ВСУ в районе Белогоровки

    Марочко: Работа РЭБ России приводит к неточным ударам артиллерии ВСУ у Белогоровки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские системы радиоэлектронной борьбы затрудняют точные артиллерийские удары ВСУ по Белогоровке и другим населенным пунктам в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Он подчеркнул растущее число неточных ударов ВСУ, направленных на Белогоровку, Золотаревку, Спорное и другие районы, ообщает ТАСС.

    Артиллерийские обстрелы ведутся с позиции населенного пункта Северск в Донецкой Народной Республике. Марочко отметил, что украинские войска используют 122-мм и 155-мм боеприпасы, но сталкиваются с проблемами в точности.

    «Причиной, по которой вооруженные формирования Украины бьют наугад, может быть работа наших средств РЭБ, а также нехватка у противника западных станций контрбатарейной борьбы», – заявил он.

    Как сообщил эксперт, системы радиоэлектронной борьбы РФ эффективно подавляют коммуникации и навигационные системы ВСУ, что существенно снижает результативность их артиллерийского огня. По его мнению, это позволяет российским позициям минимизировать потери и сохранять преимущество на этих участках фронта.

    Ранее сообщалось, что российские военнослужащие заняли более выгодные позиции у Невского, что позволило контролировать часть Новолюбовки в Луганской народной республике, ухудшив положение украинских сил.

    Кроме того, в результате действий подразделений группировки «Запад» освобожден населенный пункт Ямполовка на севере Краматорского района Донецкой народной республики (ДНР).

    Также украинские подразделения покинули свои позиции у Белогоровки в ЛНР под давлением российских бойцов, наблюдается нехватка боеприпасов на этом участке фронта.

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    21 февраля 2025, 22:43 • Новости дня
    ПВО сбила украинский беспилотник над Азовским морем

    Минобороны России сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Азовским морем

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Азовским морем, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Азовского моря.

    В Минобороны России уточнили, что дежурные средства ПВО быстро локализовали и ликвидировали воздушную цель.

    Ранее ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников за четыре часа, из которых 19 были сбиты в Краснодарском крае.

    Также сообщалось, что в Херсонской области увеличилось количество атак ВСУ на мирное население, что может быть связано с переговорами между США и Россией без участия Киева.

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    22 февраля 2025, 02:25 • Новости дня
    В Киеве и пригородах Днепра и Запорожья прогремели взрывы

    Кличко сообщил о взрывах и воздушной тревоге в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве и ряде областей Украины, в Днепропетровске и Запорожье прозвучали взрывы, в Борисполе загорелся склад, объявлена воздушная тревога в ряде регионов, сообщили украинские СМИ.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе, передает ТАСС.

    Кличко отметил, что в городе работают системы противовоздушной обороны, в Киевской области действует воздушная тревога.

    Взрывы также прогремели в пригороде Днепра, ранее известного как Днепропетровск, на юго-востоке Украины.

    В нескольких областях Украины, включая Винницкую, Житомирскую, Днепропетровскую, Киевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую и Черниговскую, объявлена воздушная тревога.

    Кроме того, взрывы были зафиксированы в подконтрольном Киеву городе Запорожье, воздушная тревога в этом районе длится уже более двух часов.

    Также украинские СМИ передают, что на складе в районе Борисполя, пригороде Киева, произошел пожар после атаки дрона.

    Ранее несколько взрывов прогремело в Одессе, в результате чего энергетический объект компании «ДТЭК» в Одесской области Украины получил повреждения.

    Также ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области.

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    21 февраля 2025, 13:08 • Новости дня
    Российские войска вскрыли оборону ВСУ в Пятихатках

    Российские войска прорвали укрепрайон ВСУ в Пятихатках в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска вскрыли оборону украинского укрепрайона в селе Пятихатки Запорожской области, где продолжаются ожесточенные бои за освобождение, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Российские войска вскрыли укрепленную оборону противника в Пятихатках, сообщает РИА «Новости». Рогов заявил, что укрепрайон ВСУ в этом населенном пункте создавался последние годы.

    Он сообщил, что российская армия уже контролирует половину территории села. Однако бои за освобождение населенного пункта продолжаются. По его словам, Пятихатки остаются последним населенным пунктом, захваченным ВСУ в ходе контрнаступления в июне 2023 года, который пока полностью не освобожден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России активизировались на степногорском направлении в Запорожской области, а также закрепились в селе Пятихатки, которое ранее было захвачено ВСУ в ходе контрнаступления.

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    22 февраля 2025, 05:12 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки до 325 человек в боях с группировкой «Центр»

    Потери ВСУ в зоне действий группировки «Центр» составили 325 военных

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ за сутки потеряли до 325 человек, танк и пять бронемашин в результате действий группировки «Центр», сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    По словам Савчука, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) от действий группировки войск «Центр» за сутки составили до 325 военнослужащих, танк и пять бронемашин, передает ТАСС.

    Савчук отметил, что противник потерял танк, пять боевых бронированных машин, в том числе Kirpi и MaxxPro, два пикапа и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили свое положение по переднему краю. Они нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Алексеевки, Зверево, Новониколаевки, Гродовки, Миролюбовки, Красноармейска, Щербиновки и Шевченко.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за последниe сутки освободили населенные пункты Надеждинка, Новоселка и Новоочеретоватое в Донецкой народной республике (ДНР).

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