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Пушилин назвал украинских неонацистов зверьем без моральных устоев
Российской стороне в ходе СВО противостоят неонацисты, зверье без моральных устоев, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы же понимаем, что мы во многом имеем дело с неонацистами. Они же это даже не скрывают. То, что западные СМИ пытаются не замечать этого, – это одно дело. Но на самом деле мы имеем дело вот с таким зверьем, которое потеряло все грани моральных и человеческих каких-то устоев», – сказал Пушилин в интервью ТАСС.
Глава ДНР подчеркнул, что противодействовать этим силам, по его мнению, необходимо так же решительно, как это делалось против фашизма в годы Великой Отечественной войны, и напомнил о важности исторического опыта народа в подобных конфликтах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Пушилин заявил, что победа России является единственным способом прекратить военные преступления украинской армии.
Пушилин сообщил о подготовке крупных сражений за полное освобождение ДНР. Он рассказал о попытках украинских войск контратаковать позиции российских сил в районе Святогорских лесов.