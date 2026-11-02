Tекст: Антон Антонов

«Мы же понимаем, что мы во многом имеем дело с неонацистами. Они же это даже не скрывают. То, что западные СМИ пытаются не замечать этого, – это одно дело. Но на самом деле мы имеем дело вот с таким зверьем, которое потеряло все грани моральных и человеческих каких-то устоев», – сказал Пушилин в интервью ТАСС.

Глава ДНР подчеркнул, что противодействовать этим силам, по его мнению, необходимо так же решительно, как это делалось против фашизма в годы Великой Отечественной войны, и напомнил о важности исторического опыта народа в подобных конфликтах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Пушилин заявил, что победа России является единственным способом прекратить военные преступления украинской армии.

Пушилин сообщил о подготовке крупных сражений за полное освобождение ДНР. Он рассказал о попытках украинских войск контратаковать позиции российских сил в районе Святогорских лесов.