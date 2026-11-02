Сержант армии Южной Кореи погиб на границе с КНДР

Ренхап: Южнокорейский солдат погиб на границе с КНДР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Младший сержант был обнаружен в бессознательном состоянии на территории передового подразделения в приграничном уезде Чхольвон провинции Канвондо. Позднее он скончался, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Ренхап ТВ.

«Сегодня, 2 ноября, утром в передовом подразделении, расположенном в Чхольвоне провинции Канвондо, один военнослужащий в звании младшего сержанта был обнаружен с телесными повреждениями в бессознательном состоянии, после чего скончался», – заявили в сухопутных войсках.

В настоящее время военные и гражданские следственные органы устанавливают точные причины и обстоятельства происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Южной Корее задержали женщину за незаконное проникновение в закрытую зону на границе с КНДР и повреждение оборудования военного наблюдения.

Также в южнокорейском городе Тэгу в результате аварии погиб солдат армии Южной Кореи.

Кроме того, южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы после пересечения сухопутной межкорейской границы группой военнослужащих КНДР.