Новосибирская пенсионерка перепутала медведя с теленком и открыла ему окно

В Новосибирской области два бурых медведя подошли к окну 80-летней женщины

Tекст: Алексей Дегтярёв

Около полуночи пенсионерка услышала шум у палисадника. Женщина открыла окно и увидела поднявшегося на задние лапы медведя, а следом со стороны улицы появился второй хищник. О случившемся она рассказала близким только через два дня, передает ТАСС со ссылкой на сообщения местной прессы.

В региональном минприроды сообщили об обследовании места происшествия и издании приказа на регулирование численности животных. В данный момент специалисты ищут хищников для их ликвидации.

С 27 октября в Новосибирской области действует режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к людям. Экстренные службы и полиция переведены на усиленный режим работы. С начала года подобные случаи зафиксированы в 17 муниципальных образованиях региона.

Популяция бурого медведя в области выросла на 25% с 2017 года и достигла 1514 особей. По прогнозам специалистов, активность хищников снизится во второй половине ноября с приходом устойчивых холодов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу председатель правления фонда «Мир медведей» Андрей Иванов заявил об изменении поведения медведиц из-за массового отстрела крупных самцов.

В прошлом месяце в Новосибирской области ликвидировали нападавшего на скот 500-килограммового медведя.

В сентябре вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил о подготовке правительством мер в связи с участившимися нападениями хищников на людей.