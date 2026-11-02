Экс-генсек ОДКБ заявил о действиях западного спецназа на Украине

Экс-генсек ОДКБ Бордюжа сообщил о работе западного спецназа на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Западные военные специалисты помогают ВСУ с разведкой и наведением ракет, а спецназ многих стран действует на украинской территории, передает РИА «Новости».

«То, что спецназ многих стран действует на территории Украины, ни для кого не секрет», – заявил экс-генсек Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа.

Он отметил, что западные специалисты участвуют в наведении ракет на российские военные и мирные объекты, а также передают разведывательную информацию. По словам бывшего генсека ОДКБ, такие действия преднамеренно повышают ставки и могут стать причиной более крупномасштабного конфликта. Запад стремится вовлечь Москву в вооруженное противостояние для истощения российских ресурсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военнослужащий спецназа «Ахмат» сообщил о множестве японских наемников в рядах Вооруженных сил Украины.

Также российские штурмовики взяли в плен двух иностранных бойцов в Днепропетровской области.

Кроме того, бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил об игнорировании НАТО попыток наладить рабочие контакты.