Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.0 комментариев
Ушаков: Переговоры по Украине будут частью повестки встречи Путина и Уиткоффа
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российские представители не контактировали с Владимиром Зеленским, а украинское урегулирование войдет в повестку встречи президента Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа.
По словам Ушакова, украинское урегулирование станет частью повестки предстоящей встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, передает РИА «Новости».
Ушаков добавил, что российские представители не контактировали с Владимиром Зеленским. Отвечая на вопрос, разделяют ли в Москве позицию американского лидера Дональда Трампа о возможности урегулирования без присутствия Зеленского, помощник президента отметил, что прежние договоренности всегда достигались без его участия, поэтому нет причин менять этот подход сейчас.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агентство Reuters сообщило о намерении Стива Уиткоффа доложить Владимиру Путину о прогрессе на переговорах с Владимиром Зеленским.
Президент США предупредил Киев о тяжелых последствиях в случае отказа от мира.
Ушаков заявил, что встреча президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Стива Уиткоффа состоится в среду в первой половине дня в Константиновском дворце в Петербурге.