Ушаков: Переговоры по Украине будут частью повестки встречи Путина и Уиткоффа

Tекст: Вера Басилая

По словам Ушакова, украинское урегулирование станет частью повестки предстоящей встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, передает РИА «Новости».

Ушаков добавил, что российские представители не контактировали с Владимиром Зеленским. Отвечая на вопрос, разделяют ли в Москве позицию американского лидера Дональда Трампа о возможности урегулирования без присутствия Зеленского, помощник президента отметил, что прежние договоренности всегда достигались без его участия, поэтому нет причин менять этот подход сейчас.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агентство Reuters сообщило о намерении Стива Уиткоффа доложить Владимиру Путину о прогрессе на переговорах с Владимиром Зеленским.

Президент США предупредил Киев о тяжелых последствиях в случае отказа от мира.

Ушаков заявил, что встреча президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Стива Уиткоффа состоится в среду в первой половине дня в Константиновском дворце в Петербурге.