При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
МИД опроверг планы России разместить ядерное оружие в космосе
Захарова: Сообщения о планах России разместить ядерное оружие в космосе абсурдны
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдными домыслами сообщения западных СМИ о якобы планах Москвы разместить ядерные боезаряды в космосе.
По словам Захаровой, инсинуации западных СМИ не имеют ничего общего с действительностью, передает РИА «Новости». «Вновь заявляем, что абсурдные домыслы в отношении деятельности России в космическом пространстве не имеют ничего общего с действительностью и призваны оправдать деструктивные шаги ФРГ по размещению в космосе собственного оружия, а также выделение на эти цели многомиллиардного финансирования», – заявила она.
Представитель МИД подчеркнула, что действия России по освоению космоса осуществляются в полном соответствии с международными обязательствами, исключительно в мирных целях и не угрожают другим государствам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова министра ВВС США Троя Менка доказательством планов Вашингтона по размещению вооружений в космическом пространстве.
В июле она раскритиковала планы Токио по возможному обретению ядерного арсенала.
В июне Россия пообещала ответить на снятие Финляндией запрета на размещение ядерного оружия.