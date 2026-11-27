Беспилотники ВС России поразили заводы и подстанции Украины

Минобороны: ВС России поразили заводы, подстанции и сухогруз на Украине

Tекст: Алексей Дегтярёв

Удары наносились по объектам транспортной инфраструктуры и военной промышленности на Украине, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

Помимо этого, поражены промышленное предприятие «Термопласт» в населенном пункте Летичев Хмельницкой области, выпускавшее ударные беспилотники, и завод «МПКА-Украина» в Запорожье, производивший электротехническую продукцию для ВСУ.

Удары пришлись на электроподстанции 330 кВ в Кривом Роге Днепропетровской области и Житомире, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

В Белой Церкви Киевской области поражен логистический центр, где хранили компоненты для твердого ракетного топлива, в Запорожье – объект транспортной инфраструктуры. В Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке Днепропетровской области поражены четыре железнодорожных локомотива, задействованных для перевозки вооружения и военной техники.

В акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее на Украину грузы военного назначения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российская авиация и расчеты «Гераней» нанесли удары по украинским складам ударных БПЛА дальнего действия в Черниговской области.

Расчеты ударных беспилотников российской группировки войск «Север» поразили объекты и живую силу украинских вооруженных формирований в Сумской области.

Во вторник ВС России нанесли новые удары беспилотниками по украинским объектам энергетики и логистики, обеспечивающим нужды ВСУ.