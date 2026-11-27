Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Депутаты-ветераны СВО начали обучение по программе «Парламентский старт»
В мастерской управления «Сенеж» началась программа переподготовки «Парламентский старт» для 39 впервые избранных депутатов Государственной думы из числа ветеранов специальной военной операции.
Программа стартовала 27 ноября, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участниками программы стали 39 представителей партий «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия».
«Наш Президент принял решение о создании отдельной программы обучения, чтобы подготовить депутатов Государственной Думы из числа ветеранов специальной военной операции к парламентской работе», – заявил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.
Обучение включает семь трехдневных образовательных модулей, где особое внимание уделяется законотворческой деятельности, парламентскому контролю, работе с избирателями и развитию коммуникативных навыков. Программа разработана Высшей школой государственного управления Президентской академии. Среди слушателей числятся 16 Героев России и 28 кавалеров ордена Мужества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко сообщил о старте отбора на третий поток федеральной программы «Время героев».
Политолог Никита Сетов подчеркнул право ветеранов СВО занимать должности на госслужбе без дипломов о высшем образовании.
В сентябре политолог Павел Данилин назвал ветеранов СВО крупнейшей профессиональной группой в новом составе Государственной думы.