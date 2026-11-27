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Роспотребнадзор пообещал помочь вернуть деньги за отмену концертов Канье Уэста
Управление Роспотребнадзора по Москве выразило готовность помочь зрителям подготовить коллективный иск к организаторам отмененного концерта Канье Уэста из-за невозврата средств.
В Управление Роспотребнадзора по Москве поступают жалобы на концертное агентство «Сэй Эдженси», отмечается в сообщении ведомства в Telegram. Организация не исполняет обязательства перед потребителями в связи с невозвратом денег за отмененный концерт Канье Уэста в Петербурге, запланированный на 10 и 11 октября 2026 года на площадке «Газпром Арена».
Отмечается, что концерт был отменен, а денежные средства не возвращаются или возвращаются не в полном объеме.
Управление готово оказать помощь пострадавшим в составлении и подаче коллективного иска в суд. Для этого необходимо обратиться с письменным заявлением и приложить копии билетов, подтверждение оплаты, претензию о возврате денег, почтовую опись и кассовый чек, а также отчет об отслеживании отправления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд взыскал почти 150 тыс. рублей за билеты на отмененное шоу Канье Уэста.
В прошлом месяце суд привлек «Зенит» к иску об отмене концерта Канье Уэста в Петербурге.
Прокуратура не нашла признаков мошенничества при организации концерта Уэста.