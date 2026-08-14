  • Новость часаФранция могла потерять до нескольких сотен военных на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Москва и Минск могут охладить страдающую от жары Европу
    Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием»
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы
    Вулин потребовал выслать немецкого журналиста за оскорбление русских
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
    Нафтогаз призвал украинцев начать откладывать деньги на оплату отопления зимой
    Российские пловцы с рекордом завоевали золото чемпионата Европы
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    14 августа 2026, 13:53 • Новости дня

    На МКАД произошла авария с тремя автомобилями, пострадал человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне МКАД, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Авария случилась на 58-м километре МКА, травмы получил пассажир одной из машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    «Водитель автомобиля Range Rover совершил столкновение с остановившемся из-за технической неисправности автомобилем Fiat с последующим наездом на Toyota», – уточнили там.

    На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

    В конце июня на 59-м километре МКАД легковой автомобиль врезался в припаркованный большегруз.

    В середине того же месяца на 31-м километре автодороги столкнулись три машины.

    Тогда же массовое ДТП на 37-м километре магистрали затруднило движение транспорта на шесть километров.

    14 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    «Единая Россия» призвала защитить автомобилистов от ошибочных штрафов

    Tекст: Вера Басилая

    В «Единой России» считают недопустимым, когда водителям спустя годы приходят требования об оплате старых штрафов, а вернуть ошибочно перечисленные деньги практически невозможно, заявил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой защитить автомобилистов от необоснованных взысканий. В политическом объединении назвали недопустимой ситуацию, когда водители получают требования оплатить старые штрафы спустя годы, а вернуть ошибочно списанные деньги крайне сложно, передает ТАСС.

    Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил необходимость создания удобного механизма для решения этой проблемы.

    «В официальных приложениях и на сайтах важно предусмотреть отдельное окно для жалоб и оперативной связи с ответственными службами. До оплаты человеку нужно показывать фото нарушения, его описание, дату и точное время – этого достаточно, чтобы проверить требование и исключить спорные ситуации», – заявил Сидякин.

    Сидякин подчеркнул, что информация о начислениях должна быть максимально полной, а механизм обратной связи – доступным и рабочим.

    По его словам, новый цифровой сервис позволит водителям оперативно проверять данные, оспаривать ошибки и возвращать средства в случае их необоснованного списания.

    Ранее МВД объяснило появление старых задолженностей на портале госуслуг техническим сбоем.

    В июне партия «Единая Россия» предложила заменять наказания за впервые совершенные незначительные правонарушения предупреждениями.

    Комментарии (2)
    12 августа 2026, 10:21 • Новости дня
    Китайские автоконцерны начали переносить производство в Африку
    Китайские автоконцерны начали переносить производство в Африку
    @ Zhou Mu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейшие бренды из КНР, включая компанию Chery, выкупают африканские предприятия для локальной сборки электромобилей на фоне растущих торговых барьеров Запада, отмечает Associated Press.

    Китайские автоконцерны активно переносят производство в Африку, рассчитывая на рост спроса из-за урбанизации и увеличения среднего класса, передает Associated Press.

    В июле компания Chery приобрела бывший завод Nissan в ЮАР для выпуска гибридов и электромобилей.

    «Африка стала известна как следующий рубеж для автомобильного рынка», – заявил исполнительный директор южноафриканской некоммерческой организации The Electric Mission Хитен Пармар. По словам аналитиков, этот шаг поможет создать рабочие места и развить местные цепочки поставок.

    Эксперты отмечают, что ЮАР, Марокко и Кения наиболее привлекательны для инвестиций благодаря своей промышленной базе. Местное производство позволит снизить цены на автомобили, избегая импортных пошлин, и стимулировать развитие зарядной инфраструктуры.

    Смещение фокуса связано с падением спроса внутри Китая и торговыми барьерами в Европе. Производство на местах помогает компаниям обходить тарифы и быть ближе к быстрорастущим рынкам сбыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автопроизводитель Chery запланировал постепенный уход с российского рынка к 2027 году.

    В первом квартале этого года продажи новых машин данной марки в России обвалились на 87,3%.

    Ради расширения экономического сотрудничества с континентом Китай с мая ввел нулевые пошлины на товары из 53 африканских стран.

    Комментарии (5)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    14 августа 2026, 15:24 • Новости дня
    На Юге России из-за жары начали лопаться панорамные крыши китайских машин
    На Юге России из-за жары начали лопаться панорамные крыши китайских машин
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владельцы популярных китайских кроссоверов в южной части России начали жаловаться на повреждения панорамного остекления крыш, они возникают после длительной стоянки под палящим солнцем.

    Автомобилисты в южных регионах начали массово обращаться в сервисные центры из-за проблем со стеклянными элементами кузова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Life.ru.

    Владельцы таких машин сообщают о трещинах в панорамных крышах, возникающих из-за зноя.

    Чаще всего повреждения фиксировались у моделей Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Jetour Dashing и Changan CS55 Plus.

    В конце июля и начале августа эти транспортные средства находились в Крыму, на Кубани и в Ставрополье. После долгого пребывания на солнце верхняя часть машин разрушалась.

    Страховые компании отказываются признавать подобные случаи гарантийными и не возмещают нанесенный ущерб. Водителям приходится самостоятельно оплачивать восстановление, стоимость которого варьируется от 30 до 200 тыс. рублей.

    Зимой аналогичные трудности возникали с задними стеклами Geely, лопавшимися на морозе, что страховщики также списывали на заводской брак.

    Ранее Минпромторг включил автомобили марки Jetour в список разрешенных для работы в такси машин.

    Компания «Джили-Моторс» отозвала более 17 тыс. автомобилей Emgrand из-за риска деформации топливного бака.

    АвтоВАЗ запустил автоматизированное оборудование для монтажа панорамной крыши на кроссоверы Lada Azimut.

    Комментарии (0)
    13 августа 2026, 21:55 • Новости дня
    Захарова: Заявления Японии о поездке Путина на Итуруп юридически ничтожны
    Захарова: Заявления Японии о поездке Путина на Итуруп юридически ничтожны
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «юридически ничтожными» заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити и главы МИД Тосимицу Мотэги по поводу поездки президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Дипломат подчеркнула, что остров является неотъемлемой частью России, а Токио не вправе указывать Москве, какие регионы страны может посещать ее высший руководитель.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп.

    «Растиражированные 13 августа высказывания премьер-министра Японии С. Такаити и министра иностранных дел Т. Мотэги, касающиеся посещения президентом Российской Федерации В.В. Путиным острова Итуруп, на законных основаниях являющегося, как и все Курилы, неотъемлемой частью нашей страны, вызывают крайнее возмущение и абсолютно неприемлемы», – заявила Захарова в официальном комментарии, размещенном на сайте министерства.

    По ее словам, японские власти дошли до того, что «позволяют себе развязно указывать Москве, какие регионы собственной страны может или не может посещать ее высший руководитель».

    В российском МИД категорически отвергли заявления Токио. «Категорически отвергаем упомянутые сентенции как политически нерелевантные, оскорбительные и, конечно же, юридически ничтожные», – подчеркнула Захарова.

    Она также связала заявления японского руководства с общим курсом Токио в отношении России. «Нынешние выпады японского руководства в адрес России – еще одно свидетельство близорукой линии официального Токио, сделавшего выбор в пользу граничащего с враждебным антироссийского курса», – сказала представитель МИД.

    Захарова напомнила, что Япония присоединилась к санкциям против России и оказывает поддержку Киеву. «Присоединением к нелегитимным общезападным санкциям против нашей страны и поддержкой – в том числе военно-технической – нацистского режима в Киеве, ставящего целью уничтожение всего русского, Япония, по сути, до основания разрушает российско-японские отношения», – заявила дипломат.

    По ее словам, эти отношения «в минувшие десятилетия с большим трудом выстраивались российской стороной и ответственными японскими политическими лидерами».

    Захарова также заявила, что нынешнему Токио не пристало поучать Москву в вопросах международного права. «Официальному Токио, который соучастием в русофобской политике коллективного Запада, включая введение противозаконных рестрикций, нарушил все правовые нормы, не пристало заниматься нравоучениями по поводу международного права и необходимости заботы о будущем российско-японских отношений», – подчеркнула она.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете степень военной угрозы России со стороны Японии?




    Результаты

    Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что антироссийская линия японского руководства не отвечает интересам населения страны. «Очевидно также, что подобная линия в делах с ближайшим соседом не отвечает интересам японского народа, на чувства которого японское руководство пытается ссылаться», – сказала Захарова.

    Она отметила, что Токио, по оценке Москвы, игнорирует реальное положение дел. «В общем, Токио по-прежнему пребывает в некоей воображаемой реальности, которая не имеет ничего общего с действительным положением вещей», – заявила дипломат.

    Захарова отдельно напомнила о статусе Курильских островов. «Южные Курилы перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями Союзных держав и Уставом ООН», – подчеркнула она.

    «Суверенитет и юрисдикция России над ними сомнению не подлежат», – добавила представитель МИД.

    При этом Захарова назвала наиболее опасной составляющей последних заявлений японского руководства «реваншизм, которым пронизаны данные заявления». «Вынуждены констатировать, что спустя почти 81 год после подписания Японией в сентябре 1945 года Акта о безоговорочной капитуляции Токио вновь одержим ревизионистскими нарративами, предполагающими обеление его агрессии в Азии и выдвижение вздорных претензий к России», – заявила она.

    В заключение дипломат предупредила о последствиях такой политики для самого Токио. «Очевидно, что подобная недальновидная политика идет вразрез с усилиями большинства государств региона, направленными на обеспечение мира, безопасности и сотрудничества, и создает тем самым серьезные риски для народа Японии», – заключила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила поездку президента России на Итуруп.

    Министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла Николая Ноздрева для выражения протеста.

    В ответ глава дипмиссии разъяснил законность принадлежности Курильских островов Российской Федерации.


    Комментарии (6)
    13 августа 2026, 11:51 • Новости дня
    Работники автомойки в Москве угнали и разбили Porsche клиента

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы автомойщики решили прокатиться на оставленной клиентом дорогой иномарке, но попали в аварию, причинив ущерб на 3 млн рублей, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Правоохранители задержали одного из работников автомойки, подозреваемого в угоне элитной машины, передает ТАСС.

    Владелец оставил транспортное средство на Озерковской набережной.

    Подозреваемым оказался 35-летний уроженец Тверской области.

    Согласно версии следствия, двое автомойщиков воспользовались ключами клиента и поехали кататься. Вскоре они попали в ДТП, серьезно повредив автомобиль.

    Испугавшись последствий, злоумышленники вернули разбитую машину на мойку и скрылись. Ущерб составил около 3 млн рублей.

    Оперативникам удалось поймать одного из подозреваемых, который на допросе раскаялся и признал свою вину. Возбуждено уголовное дело об угоне. Фигурант арестован, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

    В январе полиция в Москве задержала бывшего работника автосалона за хищение 26 иномарок.

    В феврале петербургские спасатели вытащили разбитый внедорожник Porsche из ограды Летнего сада.

    В мае злоумышленники похитили более 20 элитных машин со сверхзащищенной парковки в Париже.

    Комментарии (0)
    13 августа 2026, 15:19 • Новости дня
    Аферисты обманули московскую школьницу на 32 млн рублей

    Злоумышленники похитили более 32 млн рублей у столичной школьницы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Телефонные преступники в Москве убедили девочку-подростка передать ключи от квартиры курьеру, после чего вынесли из вскрытого сейфа деньги и драгоценности на 32 млн рублей.

    В полицию обратилась 57-летняя москвичка с заявлением о краже имущества. Неизвестные позвонили ее 13-летней дочери под видом сотрудников различных организаций. Злоумышленники заявили, что от имени родителей девочки спонсируется противоправная деятельность, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

    Аферисты убедили подростка провести «онлайн-обыск» и передать ключи от квартиры курьеру на улице Маршала Жукова. «Воспользовавшись полученными ключами, неизвестный проник в квартиру, распилил сейф и забрал из него дорогостоящие ювелирные изделия, в частности, несколько золотых цепочек и колец с бриллиантами, золотые браслеты, дорогостоящие часы, несколько пар серег, а также 1,5 млн рублей, принадлежащие матери девушки. Общий ущерб составил более 32 млн рублей», – отметили в ведомстве.

    Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали 19-летнего москвича и 21-летнюю уроженку Уфы. Девушка сдала полученные от подельника украшения в ломбард, а вырученные средства перевела неизвестному сообщнику. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее астраханская школьница передала телефонным мошенникам почти 30 млн рублей.

    В июне столичные полицейские задержали похитившего у подростка 5 млн рублей курьера.

    Весной другой московский школьник по указанию аферистов оставил ключи от квартиры на лестничной клетке.

    Комментарии (0)
    13 августа 2026, 17:06 • Новости дня
    В Москве по делу об убийстве арестован сын бывшего вице-губернатора Петербурга

    По делу об убийстве арестован сын бывшего вице-губернатора Петербурга Албина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд отправил в СИЗО Александра Хотина, обвиняемого в смертельном ранении мужчины во время конфликта в столичной квартире.

    Кунцевский районный суд Москвы арестовал Александра Хотина, сына бывшего вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, по делу об убийстве, передает РИА «Новости».

    «Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Хотину меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 октября 2026 года», – огласила решение судья.

    Представитель следствия отметил, что обвиняемый не имеет регистрации  на территории России, ранее употреблял наркотики и лечился в реабилитационных центрах. Кроме того, у него есть судимости. Защита просила о домашнем аресте, ссылаясь на психическое заболевание подзащитного и недостаток доказательств его вины.

    По данным следствия, вечером 10 августа в московской квартире Хотина произошла ссора с 54-летним Александром Куманцевым. Хозяин нанес гостю множественные ножевые ранения. Пострадавший смог уйти и вызвать скорую, но скончался в больнице. Подозреваемого задержали на следующий день в Можайске, при обыске у него нашли нож со следами крови.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне московские силовики задержали сына бывшего вице-губернатора Петербурга.

    Ранее фигурантом уголовного дела об убийстве экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики стал его сын.

    До этого столичные следователи возбудили уголовное дело за смертельное ранение мужчины ножом в шею.

    Комментарии (0)
    12 августа 2026, 14:59 • Новости дня
    В Москве задержали мужчину с полным рюкзаком боеприпасов

    Полиция изъяла 59 боевых патронов у задержанного за хулиганство москвича

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На севере столицы правоохранители задержали за хулиганство мужчину, переносившего в личных вещах 59 пригодных для стрельбы боеприпасов промышленного производства.

    Инцидент произошел во время патрулирования полицией Зеленоградской улицы. Внимание сотрудников правопорядка привлекла шумная компания.

    «В ходе патрулирования на Зеленоградской улице полицейские обратили внимание на группу мужчин, один из которых выражался нецензурной бранью, нарушая общественный порядок. При проверке документов гражданин заметно нервничал, в его рюкзаке обнаружены 59 предметов, схожих с боеприпасами. Проведенным исследованием установлено, что изъятое является патронами разного калибра, часть из которых пригодна для производства выстрелов», – сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

    В отношении 36-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. В качестве меры пресечения фигуранту назначили подписку о невыезде. Дополнительно мужчину оштрафовали за мелкое хулиганство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее полицейские обнаружили в частном доме жителя Подмосковья коллекцию переделанного боевого оружия и тысячи патронов.

    В мае сотрудники ФСБ задержали 150 нелегальных оружейников в 41 субъекте России. До этого экстренные службы нашли четыре посылки с боеприпасами в московском логистическом центре.

    Комментарии (0)
    12 августа 2026, 11:13 • Новости дня
    В Москве задержали бросившего бутылку с зажигательной смесью велосипедиста

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном Зеленограде сотрудники правоохранительных органов поймали молодого человека, который на ходу метнул на проезжую часть воспламеняющуюся жидкость, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по городу Владимир Васенин.

    Подозреваемым оказался 26-летний житель 3-го микрорайона Зеленограда, пояснил Васенин ТАСС.

    Жидкость после падения на дорогу из рук велосипедиста разлилась и загорелась.

    О случившемся в правоохранительные органы заявил 48-летний местный житель. В результате инцидента никто не пострадал.

    В отношении задержанного возбудили уголовное дело о хулиганстве, ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

    Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

    В начале августа сотрудники ФСБ предотвратили теракт с использованием зажигательной смеси в Калужской области.

    В июне двое подростков попытались сжечь здание синагоги в Обнинске.

    Весной столичная полиция задержала юношу за поджог автозаправочной станции.

    Комментарии (0)
    13 августа 2026, 19:31 • Новости дня
    Суд Москвы заочно арестовал журналиста-иноагента Михаила Фишмана

    Суд заочно арестовал журналиста-иноагента Михаила Фишмана по уголовному делу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичный суд вынес решение о заочном аресте признанного иностранным агентом журналиста Михаила Фишмана в рамках уголовного дела об участии в нежелательной организации.

    Таганский районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Фишмана (признан в России иноагентом). Информация об этом появилась в официальном канале столичных судов общей юрисдикции.

    «13 августа 2026 года избрал в отношении Фишмана Михаила Владимировича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации», – говорится в судебном сообщении.

    Журналиста обвиняют по части первой статьи 284.1 Уголовного кодекса России. Ему вменяют осуществление деятельности иностранной или международной организации, которая признана нежелательной на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский суд заочно приговорил журналиста Аркадия Бабченко (признан в России иноагентом) к полутора годам колонии.

    В том же месяце Хорошевский суд Москвы назначил признанному в РФ иноагентом правозащитнику Льву Пономареву пять с половиной лет лишения свободы.

    Комментарии (0)
    12 августа 2026, 10:31 • Новости дня
    «Автостат»: Продажи китайских и российских машин в России сравнялись

    Tекст: Вера Басилая

    В период с января по июль продажи автомобилей отечественных и китайских брендов в России достигли практически одинаковых показателей, сравнялись и составили 298,8 и 296,7 тыс. машин соответственно, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

    За первые семь месяцев 2026 года реализация машин из КНР и РФ на отечественном рынке составила 298,8 тыс. и 296,7 тыс. единиц соответственно, передает РИА «Новости».

    Директор «Автостата» Сергей Целиков отметил, что всего за этот период россияне приобрели 730,7 тыс. новых легковушек, превысив прошлогодний показатель на 12,2%.

    «Продажи чисто китайских брендов сократились на 17%, до 298,8 тысячи. В то же время реализация автомобилей российских брендов (в том числе новых) увеличилась на 35%, до 296,7 тыс. штук», – сообщил аналитик. Таким образом, рыночные доли марок из двух стран почти сравнялись, составив 40,9% и 40,6%.

    Среди китайских производителей лидером стал Haval с результатом 99,7 тыс. проданных автомобилей. За ним следуют Geely и Changan. В пятерку вошли также Jetour и Jaecoo. Среди отечественных марок первенство удерживает Lada, реализовавшая 182,4 тыс. машин. В лидерах также оказались Tenet, Solaris, Evolute и «Москвич».

    Кроме того, в июле зафиксирован рост продаж новых мотоциклов на 10,7%, до 8612 единиц. Самой популярной маркой стала Regulmoto, а моделью – Motoland XF300. Всего с начала года реализовано 41,3 тыс. новых мотоциклов, что на 13,8% больше, чем годом ранее. Эксперты подчеркивают, что этот сегмент рынка демонстрирует рост уже шесть месяцев подряд.

    Эксперты в начале года спрогнозировали снижение доли новых китайских автомобилей на российском рынке.

    Весной аналитическое агентство «Автостат» зафиксировало рост продаж новых легковых машин на 15,1%.

    В начале августа Минпромторг отчитался о двукратном увеличении реализации гибридов и электрокаров за семь месяцев.

    Комментарии (0)
    13 августа 2026, 23:50 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами противовоздушной обороны сбиты два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящий момент профильные сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 8.00 до 20.00 мск средства противовоздушной обороны уничтожили 193 украинских беспилотных аппарата самолетного типа над территорией России.

    В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны поразили 362 украинских беспилотника.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    12 августа 2026, 10:51 • Новости дня
    Сбившему пиар-директора «Москвички» водителю предрекли до семи лет колонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пострадавшая в дорожной аварии пиар-директор журнала «Москвичка» Екатерина Чаковская находится в реанимации Боткинской больницы в тяжелом состоянии, подозреваемому в наезде грозит до семи лет колонии, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело против мужчины, совершившего наезд на сотрудницу глянцевого издания в центре столицы, сказал собеседник ТАСС.

    Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на Ходынской улице во вторник, нарушитель скрылся с места происшествия.

    «В отношении водителя грузовика, который сбил Чаковскую, может быть возбуждено уголовное дело, и в случае признания вины его могут лишить свободы на срок до семи лет», – добавил источник.

    Кроме того, виновника аварии могут лишить водительских прав.

    Сотрудники Госавтоинспекции уже задержали подозреваемого, которым оказался житель Московской области 1987 года рождения.

    Сама пострадавшая девушка 1996 года рождения доставлена в Боткинскую больницу.

    Представители медучреждения заявили РИА «Новости», что пациентка находится в реанимации и вечером пришла в сознание. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, однако она дышит самостоятельно.

    В июне столичные правоохранители задержали скрывшегося с места ДТП виновника наезда на двухлетнего ребенка.

    Годом ранее прокуратура Москвы опубликовала видео побега сбившего нескольких пешеходов молодого водителя.

    В январе 2024 года полиция возбудила уголовное дело против наехавшего на поэта Льва Рубинштейна автомобилиста.

    Комментарии (0)
    13 августа 2026, 12:17 • Новости дня
    Москвича лишили водительских прав за пьяную езду на самокате

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице суд назначил крупный штраф и лишил водительских прав мужчину, который управлял электросамокатом в состоянии сильного алкогольного опьянения.

    Мировой судья в Москве оштрафовал на 45 тыс. рублей и лишил водительских прав мужчину за езду на электросамокате в нетрезвом виде, передает ТАСС.

    Обвиняемому 37 лет, он ехал на самокате без номеров. Мощность транспортного средства составляла 0,889 кВТ, что приравнивает его к двухколесному мопеду. Такие самокаты подлежат обязательной регистрации, а для управления ими требуются права.

    Установлено, что мужчина ехал на транспортном средстве без номеров в состоянии опьянения.

    Химико-токсикологическое исследование показало, что уровень этанола в крови нарушителя превышал допустимую норму в семь раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года суд лишил другого москвича водительских прав за нетрезвую езду на электросамокате.

    В июне того же года столичные камеры зафиксировали тысячи нарушений правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности.

    В 2024 году Государственная дума одобрила законопроект об ужесточении штрафов за управление такими устройствами в состоянии опьянения.

    Комментарии (0)
    12 августа 2026, 14:17 • Новости дня
    Разработчика Character.ai оштрафовали за пропаганду наркотиков

    Character.ai оштрафовали в Москве за пропаганду наркотиков на 1,25 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская технологическая компания Character Technologies оштрафована судом в столице за нарушение российского законодательства, допустив распространение информации о запрещенных веществах на своей платформе.

    Таганский районный суд Москвы вынес решение о привлечении к ответственности американского разработчика Character.ai. Иностранной организации назначен административный штраф в размере 1,25 млн рублей за пропаганду наркотиков, передает корреспондент РИА «Новости».

    «Признать Character Technologies, Inc виновной в совершении административного правонарушения по ч. 3 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств в информационно-телекоммуникационных сетях) и назначить ей административный штраф в размере 1 250 000 рублей», – огласила решение судья.

    Помимо этого, суд наказал австралийский видеосервис Kick Streaming Pty Ltd. Платформу обязали выплатить пять млн рублей за отказ ограничить доступ к противоправным материалам по требованию российских властей.

    Основанная в 2021 году Character Technologies базируется в Кремниевой долине в США и создает приложения с функциями искусственного интеллекта. Платформа Kick является австралийским стриминговым сервисом для геймеров и прямым конкурентом Twitch.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков в отношении разработчиков Character.ai.

    В апреле эту американскую компанию оштрафовали на 7,5 млн рублей за распространение запрещенной информации. Ранее в среду Таганский суд Москвы также назначил штрафы компаниям Google и Telegram за отказ удалить противоправный контент.

    Комментарии (0)
    Главное
    Гипермаркет в Енакиево в ДНР уничтожен в результате атаки БПЛА ВСУ
    Белоусов анонсировал открытие памятника военным Росии и КНДР в Курске
    Steigan: Атаки на порты Рени и Измаил приблизили морскую блокаду Украины
    На Украине наказали школьниц за танцы под русскую музыку
    Индия впервые за 96 лет решила определить кастовый состав населения
    Купальный сезон в Москве официально завершен
    Студенты начали отправлять на учебу ИИ-агентов вместо себя

    Россия ставит под контроль экспорт зерна

    В России создают специальный штаб для экспорта зерна в условиях ограничения логистики. Ночные удары по Новороссийску на этой неделе остановили крупнейшие зерновые терминалы. Альтернативные маршруты частично разгрузят южное направление, однако полностью решить проблему им не под силу. Что ждет российских фермеров? Подробности

    Перейти в раздел

    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

    «Если Япония не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику, то Москва не собирается учитывать ее чувства. В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет смысл». Так эксперты комментируют первый визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Какой сигнал был послан президентом России властям Японии? Подробности

    Перейти в раздел

    В Новосибирске построили ускоритель российской науки

    Россия получила научную установку мирового уровня для исследований на атомном и молекулярном уровне. Синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) поколения 4+ станет одним из самых мощных научных комплексов страны и основой для новых разработок в медицине, промышленности, химии и материаловедении. Личное участие президента Владимира Путина позволило реализовать проект всего за несколько лет. При этом российские специалисты из-за санкций самостоятельно создали десятки позиций критически важного оборудования для СКИФа. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский поднял уровень украинофобии в Польше

    Польско-украинские отношения продолжают ухудшаться. Большинство поляков выступают за выдворение из страны неработающих украинцев призывного возраста. Также в Польше заметно выросло количество преступлений против украинцев на почве ненависти. На этом фоне Владимир Зеленский решил запустить пиар-кампанию для восстановления доверия поляков и улучшения имиджа Украины. Чего ждать от этой идеи и что будет с военной поддержкой со стороны Польши? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Можно ли спилить дерево на своем участке в 2026 году: когда нужно разрешение и какой штраф

      Спилить дерево на своем участке в 2026 году можно не всегда: многое зависит от категории земли, местных правил благоустройства, статуса дерева, охранных зон и того, не относится ли растение к редким или краснокнижным видам. На обычном участке ИЖС или СНТ плодовые и декоративные деревья чаще всего убирают без порубочного билета, но если дерево растет на муниципальной земле, в лесном фонде, в охранной зоне, относится к редким видам или находится за границами участка, самовольная вырубка может обернуться административным штрафом, возмещением ущерба или уголовной ответственностью. Рассказываем, какие деревья нельзя рубить без разрешения, как проверить статус земли и когда нужно обращаться в администрацию.

    • Что приготовить из кабачков в 2026 году: рецепты на сковороде, в духовке, быстро и вкусно

      Кабачки можно жарить на сковороде, запекать в духовке, тушить, фаршировать, добавлять в оладьи, запеканки, икру, салаты и заготовки на зиму. В сезон это один из самых удобных овощей для быстрых и недорогих блюд: молодые кабачки готовятся за 15–30 минут, хорошо сочетаются с сыром, чесноком, фаршем, помидорами, зеленью, сметаной и специями. Рассказываем, что приготовить из кабачков быстро и вкусно, какие рецепты подойдут на каждый день, как выбрать молодые плоды и чем отличаются блюда на сковороде, в духовке и без жарки.

    • Яблочный Спас – 2026: красивые открытки и поздравления с праздником 19 августа

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников, который в народной традиции называют Яблочным Спасом. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и слова поздравлений с Яблочным Спасом 2026, которые можно отправить родным, друзьям и близким.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации