Евросоюз резко увеличил поставки пива в Россию

Экспорт пива из Евросоюза в Россию вырос в 2,7 раза

Tекст: Денис Тельманов

Поставки пива из стран Евросоюза в Россию в июне увеличились в 2,7 раза по сравнению с маем, достигнув 4,1 млн евро. Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает РИА «Новости». Однако в годовом выражении объем экспорта снизился на 44%.

Основной прирост обеспечила Польша, увеличившая отгрузки в 6,6 раза за месяц и в три раза за год – до 2,3 млн евро. Второе место заняла Литва, нарастившая месячные поставки в шесть раз – до 677 тыс. евро, хотя в годовом исчислении ее экспорт сократился втрое.

Замыкает тройку лидеров Бельгия с объемом 473 тыс. евро, что в 1,7 раза превышает майские показатели.

Чехия поставила пива на 448 тыс. евро, Германия – на 109 тысяч, Латвия – на 59 тысяч, а Португалия – на 39 тыс. евро.

Всего за первое полугодие 2026 года из ЕС в РФ экспортировали пива на 4,95 млн евро, что в 5,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Россия вдвое увеличила закупки пива из Литвы.

В мае грузинские производители отгрузили на отечественный рынок более 255 тонн хмельного напитка.

Прошлой осенью импорт европейского пива падал до десятилетнего минимума.