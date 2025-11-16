Импорт пива из ЕС в Россию упал до исторического минимума

Tекст: Денис Тельманов

Россия в сентябре 2023 года снизила импорт пива из Евросоюза до 3 тыс. тонн, передает РИА «Новости». Это стало самым низким показателем с января 2015 года, когда объем поставок составлял 2,8 тыс. тонн. В два раза уменьшили объем закупки по сравнению с августом.

Лидером по экспорту пива в Россию остается Германия, несмотря на падение продаж на треть – до 640 тонн. На втором месте Латвия с объемом 622 тонны, что также вдвое меньше предыдущего месяца.

Чехия, некогда возглавлявшая список, продолжила сокращать поставки: ее экспорт упал в 3,6 раза и составил 555 тонн за сентябрь.

В целом за девять месяцев 2023 года Россия ввезла из ЕС 47,1 тыс. тонн пива, что более чем вчетверо меньше аналогичного периода прошлого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что поправки о возвращении продажи пива на стадионах планируется рассмотреть до конца года.

За январь–сентябрь 2025 года совокупные продажи пива в рознице в России снизились на 16,9%. В августе Чехия отправила в Россию партию пива на 2,2 млн евро, что стало годовым максимумом несмотря на введенные пошлины.