  • Новость часаМедведчук предложил Украине войти в состав России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ядерные испытания вернули США во времена холодной войны
    Эксперт рассказал о последствиях испытаний в США ядерной бомбы B61-12
    Риттер: Зеленский может не вернуться из Греции на Украину
    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России
    Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
    Президент Болгарии раскритиковал новый закон о «Лукойле»
    Названа сумма хранящихся в Euroclear замороженных российских активов
    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности
    Армянские священники вышли на акцию протеста у посольства Армении в Москве
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    4 комментария
    16 ноября 2025, 06:45 • Новости дня

    Импорт пива из ЕС в Россию упал до исторического минимума

    Tекст: Денис Тельманов

    В сентябре импорт пива из Евросоюза в Россию снизился до рекордных минимумов за десять лет, отмечено сокращение от всех ключевых поставщиков.

    Россия в сентябре 2023 года снизила импорт пива из Евросоюза до 3 тыс. тонн, передает РИА «Новости». Это стало самым низким показателем с января 2015 года, когда объем поставок составлял 2,8 тыс. тонн. В два раза уменьшили объем закупки по сравнению с августом.

    Лидером по экспорту пива в Россию остается Германия, несмотря на падение продаж на треть – до 640 тонн. На втором месте Латвия с объемом 622 тонны, что также вдвое меньше предыдущего месяца.

    Чехия, некогда возглавлявшая список, продолжила сокращать поставки: ее экспорт упал в 3,6 раза и составил 555 тонн за сентябрь.

    В целом за девять месяцев 2023 года Россия ввезла из ЕС 47,1 тыс. тонн пива, что более чем вчетверо меньше аналогичного периода прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что поправки о возвращении продажи пива на стадионах планируется рассмотреть до конца года.

    За январь–сентябрь 2025 года совокупные продажи пива в рознице в России снизились на 16,9%. В августе Чехия отправила в Россию партию пива на 2,2 млн евро, что стало годовым максимумом несмотря на введенные пошлины.

    15 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    Каллас заговорила о победе России
    Каллас заговорила о победе России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    Каллас заявила о необходимости продолжения санкционного давления против России, передает РИА «Новости». Она призвала страны Евросоюза увеличить поддержку Украины и не ослаблять введенные ранее ограничения.

    По словам Каллас, «поддержка Украины – сущая мелочь по сравнению с ценой победы России». Глава дипведомства подчеркнула, что политические и экономические усилия Евросоюза в поддержку Киева необходимо сохранить, несмотря на расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила о включении рестрикций по криптовалютам в новый пакет антироссийских санкций.

    Каллас также признала провал встречи «коалиции желающих» по теме Украины.

    Она ранее заявила, что Европа и Киев обязательно должны принимать участие в любых будущих мирных переговорах по ситуации на Украине.

    Комментарии (21)
    15 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    США потребовали полного выхода российских владельцев из NIS

    Министр Сербии Джедович-Ханданович: США требуют удалить россиян из NIS

    США потребовали полного выхода российских владельцев из NIS
    @ Thomas Brey/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти потребовали немедленного вывода российских акционеров из структуры владельцев нефтегазовой компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») без предоставления Сербии переходного периода, сообщила министр энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович.

    Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила журналистам о получении ультиматума от американской стороны по вопросу компании NIS  («Нефтяная индустрия Сербии»), передает ТАСС.

    По ее словам, в ночь на субботу Вашингтон направил Белграду крайне жесткое послание с требованиями полного вывода российских владельцев из нефтегазовой компании.

    Министр уточнила, что администрация США указала, что требует выхода собственников из России из компании. Джедович-Ханданович подчеркнула, что Штаты настаивают на невозможности сохранения участия России через партнерские структуры, связанные с «Газпромом» или правительством РФ.

    По словам министра, послание правительства не дает никаких временных рамок для исполнения ультиматума – Сербии на это не дали ни дня.

    Премьер-министр Сербии Джуро Мацут назначил на 16 ноября заседание правительства с участием президента Александара Вучича. Основная тема  – действия в связи с требованиями США и сложившимся положением вокруг NIS.

    В январе Минфин США внес NIS в санкционный список. Ограничения вступили в силу 9 октября. Основные активы NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Великобритании и Венгрии. Среди крупнейших акционеров NIS – «Газпром нефть» с долями 44,85%, правительство Сербии (29,87%) и АО «Интэлидженс» из Петербурга, управляемое «Газпром капиталом» (11,3%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия заявила о готовности российских владельцев передать контроль над NIS.

    Правительство Сербии отказалось национализировать компанию NIS , несмотря на действия санкций.

    В тоже время, президент Сербии Александар Вучич отметил , что отсрочить введение американских санкций против ННГ невозможно.


    Комментарии (26)
    15 ноября 2025, 14:08 • Видео
    Германия перепугала Францию

    Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 16:34 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России

    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о выгоде конфликта против России

    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России
    @ Eoin Noonan/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее «мерзких» высказываний о выгоде для Европы сохранения конфликта на территории Украины.

    Ирландский журналист Чей Боуз публично осудил высказывание главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о выгоде продолжения вооруженного конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Европарламент доверил должность самой глупой женщине, которая, по выражению Боуза, «говорит самую мерзость».

    Журналист также подчеркнул, что украинские кладбища буквально переполнены погибшими.

    Ранее Кая Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    В ЕС потребовали от Украины убедительных гарантий прозрачности будущей финансовой поддержки на фоне вскрывшейся коррупционной схемы в энергетическом секторе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупция Зеленского начала мешать войне Запада с Россией.

    Комментарии (4)
    15 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Названа сумма хранящихся в Euroclear замороженных российских активов

    Monde: Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Euroclear Валери Урбан заявила, что бельгийский депозитарий хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России, сообщила газета Monde.

    По словам Урбан, Европейский депозитарий Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, большая часть из которых – 180 млрд евро – принадлежит Центробанку России, передает РИА «Новости».

    Урбан отметила, что Euroclear управляет депозитами на сумму в 42,5 трлн евро – это в 14 раз больше ВВП Франции.

    После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и государства G7 заморозили около половины золотовалютных резервов России – примерно 300 млрд евро, из которых более 200 млрд находятся в Евросоюзе, преимущественно на счетах Euroclear. Еврокомиссия ранее заявила, что с января по сентябрь 2025 года передала Украине 14 млрд евро из доходов, полученных от замороженных активов России.

    Ранее глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила о возможном обращении в суд для блокировки передачи замороженных российских активов европейскими властями.

    Еврокомиссия не смогла убедить бельгийские власти разрешить использование этих активов.

    Власти Бельгии подчеркивали готовность работать с замороженными российскими активами только при коллективной юридической ответственности всех стран Евросоюза.

    Министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к снижению доверия к Euroclear со стороны государственных банков.

    Комментарии (8)
    15 ноября 2025, 18:37 • Новости дня
    Глава Euroclear заявила о готовности оспорить в суде конфискацию активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава международного депозитария Euroclear в Бельгии Валери Урбен предупредила о возможном обращении в суд для блокировки решений о передаче замороженных российских активов европейскими властями, сообщает газета Le Monde.

    Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен заявила в интервью газете Le Monde о готовности через суд оспаривать приказы Еврокомиссии и Совета ЕС в случае решения о конфискации активов России, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что будет действовать исходя из законов и правовой базы, а возможность обращения в судебные инстанции не исключается, если европейские институты принудят Euroclear к этому шагу. С 2022 года юридический отдел компании был увеличен с десяти до 200 сотрудников.

    Глава депозитария отметила, что конфискация российских активов, даже если она будет замаскирована, создаст риски для всей зоны евро. Урбен объяснила, что многие страны выражают обеспокоенность тем, как возможное экономическое давление на российские средства может повлиять на инвестиционный климат Европы. Использование замороженных российских средств – например, для кредитования Украины – приведет к снижению инвестиций международных игроков в евро и осложнит удовлетворение финансовых потребностей всего блока.

    «Россия может инициировать судебное разбирательство из-за нарушения международного права и принципа суверенитета государственных активов», – заявила Урбен.

    Она также указала на сложность выполнения обязательств перед Москвой после завершения конфликта, если эти средства будут потрачены или конфискованы.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отметил, что бизнесмены предупреждают его о рисках для европейских активов в России. Le Monde дополнила, что взаимные заморозки составляют значительные суммы: в России заблокировано от 20 до 40 млрд евро клиентов Euroclear.

    Венгрия и Словакия рассматривают вариант блокировки инициативы Евросоюза по изъятию российских замороженных активов.

    Еврокомиссия не смогла убедить бельгийские власти разрешить использование этих активов.

    Власти Бельгии подчеркивали готовность работать с замороженными российскими активами только при коллективной юридической ответственности всех стран Евросоюза.

    Комментарии (6)
    15 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    Захарова высмеяла молдавского депутата за слова о Пушкине и геях
    Захарова высмеяла молдавского депутата за слова о Пушкине и геях
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором отреагировала на заявление молдавского парламентария о связи между приездом Александра Пушкина в Бессарабию и появлением геев (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Молдавии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале высмеяла заявление депутата парламента Молдавии Михая Друцэ о геях (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и Пушкине.

    «Точно так и было. Пушкин, помнится, приехал в Бессарабию и сразу спросил: «Где здесь живет депутат от партии Санду Михаил Друцэ? Я его сейчас…». Так там появился первый», – написала Захарова.

    Ранее во время обсуждения законопроекта о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) депутат от партии PAS Михай Друцэ заявил, что распространение ЛГБТ-движения в Молдавии якобы связано с приездом Пушкина в Бессарабию.

    Мария Захарова осудила заявления кишиневских властей о подрывной деятельности Русского дома и назвала их частью антироссийской кампании.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 19:35 • Новости дня
    Президент Болгарии раскритиковал новый закон о «Лукойле»

    Президент Болгарии Радев заявил о нелегитимности назначения управляющего «Лукойла»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Болгарии Румен Радев выступил против нового закона о назначении особого торгового управляющего активами компании «Лукойл», подчеркнув его противоречие конституции страны.

    Президент Болгарии Румен Радев заявил, что назначение особого торгового управляющего активами «Лукойла» противоречит закону, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что парламентское большинство приняло закон, который фактически снимает контроль с управляющего и предоставляет ему право распоряжаться акциями компании без каких-либо административных или судебных ограничений.

    По словам Радева, данная инициатива нарушает конституцию Болгарии, поскольку отменяет гарантии по контролю над действиями управляющего, противоречит принципу неприкосновенности частной собственности и «развязывает руки для безобразий».

    «Когда исчезают дебаты в парламенте, исчезает и политика, а на ее место приходит диктатура», – отметил Радев.

    Радев также обратил внимание, что по закону, утвержденный в должности управляющий Румен Спецов должен был представить шестимесячный рабочий план, который должен был быть одобрен Советом безопасности. По словам главы государства, это требование проигнорировали, а деятельность «началась с нарушения закона, что может привести к его абсолютному нарушению».

    Президент выразил мнение, что над болгарским правительством существует сильная неформальная власть, из-за которой были приняты «непрозрачные решения», а закон, дающий столь широкие полномочия управляющему «Лукойла», был принят с нарушением правовых и моральных норм.

    Ранее в Болгарии вступил в силу закон о переходе управления нефтеперерабатывающим заводом «Лукойл нефтохим Бургас» к назначенному государством торговому управляющему. Парламент Болгарии преодолел вето президента на данный закон.

    Компания «Лукойл» подчеркнула важность обеспечения непрерывности работы предприятий при смене владельца.

    Британия ранее отменила санкции в отношении двух болгарских «дочек» «Лукойла».

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 19:58 • Новости дня
    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности

    Орбан призвал создать с участием России новую европейскую систему безопасности

    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение конфликта на Украине невозможно без создания в Европе новой системы безопасности с участием России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время антивоенного митинга в городе Дьер призвал Европу сформировать новую систему безопасности совместно с Россией, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такое соглашение стало бы условием для прекращения конфликта на Украине.

    Орбан подчеркнул, что Европа должна быть достаточно сильной для переговоров с Россией и добавил: «русские – прирожденные воины, они соглашаются с тем, в ком видят силу». Он отметил, что необходимо не только наращивать силы, но и находить баланс и заключать сделки с Россией. Премьер-министр также отметил, что расширение НАТО на восток стало восприниматься Россией как угроза безопасности, из-за чего и возникла нынешняя ситуация.

    Виктор Орбан добавил, что обе стороны конфликта не заинтересованы сейчас в мире, однако считает, что Украину будет проще склонить к переговорам.

    «В случае с Украиной это проще, потому что она перестала быть суверенной страной», – заявил премьер Венгрии во время митинга.

    Орбан рассказал, что вел переговоры с Владимиром Зеленским, но не смог убедить его, что затяжная война наносит ущерб Украине. Он отметил, что Европа сейчас стоит на грани масштабной войны и нужно принять меры для устранения этой угрозы, а Венгрия работает над предотвращением самой страшной катастрофы, используя все возможные средства.

    Митинг в Дьере стал началом антивоенной кампании правящей партии ФИДЕС, целью которой является укрепление мирной позиции Венгрии накануне парламентских выборов 2026 года.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада не смогли достичь урегулирования конфликта на Украине из-за своей разобщенности.

    Орбан назвал отказ Евросоюза от переговоров с Россией ошибкой и отметил важность прямого диалога для будущего европейской безопасности и «территории, называемой Украиной».

    Комментарии (9)
    15 ноября 2025, 17:43 • Новости дня
    На Украине назвали два варианта действий Европы против Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские власти могут потребовать от Владимира Зеленского либо реформ, либо отставки ряда ключевых украинских чиновников из-за коррупционного скандала, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание пишет, что Европа будет вынуждена реагировать на коррупционный скандал в Киеве и не сможет ограничиться лишь общими заявлениями, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что скандал уже стал аргументом для ряда европейских политиков, выступающих за сокращение или прекращение финансовой поддержки Киева.

    По данным издания, сейчас Европейский союз рассматривает два сценария давления на украинские власти. Первый вариант предусматривает, что Владимир Зеленский возьмет на себя обязательства по борьбе с коррупцией, инициирует смену руководства государственных компаний и силовых структур, которые должны будут контролироваться международными экспертами.

    Второй, более жесткий вариант, предполагает отставку главы офиса президента Андрея Ермака и правительства под руководством Юлии Свириденко, а также их замену на фигуры, близкие к западным грантовым организациям и посольствам стран G7.

    В материале отмечается, что пока неизвестно, решатся ли европейские страны выдвинуть столь жесткие условия Зеленскому. Однако, как подчеркивает «Страна», если подобные требования появятся, Украине будет крайне сложно их проигнорировать из-за высокой степени финансовой зависимости от Евросоюза.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что коррупционное дело Тимура Миндича угрожает имиджу Зеленского и загоняет его в цугцванг.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС прекратить финансовую поддержку Киева из-за разоблачения военной мафиозной сети, связанной с Зеленским.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внутренние враги Зеленского нанесли удар по уязвимой стороне его власти.

    Комментарии (3)
    15 ноября 2025, 21:45 • Новости дня
    Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели обстоятельный обмен мнениями по поводу развития ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание развитию событий в секторе Газа, вопросам реализации соглашения о прекращении огня и обмену удерживаемыми лицами.

    Стороны также детально рассмотрели положение вокруг иранской ядерной программы. Были затронуты вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии. Лидеры подтвердили важность продолжения диалога для урегулирования сложных региональных проблем.

    Ранее Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели переговоры по ситуации на Ближнем Востоке 6 октября.

    Комментарии (3)
    15 ноября 2025, 20:41 • Новости дня
    Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопросы сотрудничества, уделив особое внимание энергетике и подготовке к будущим международным встречам в Бишкеке и Петербурге, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Президенты обсудили ряд практических вопросов сотрудничества между Россией и Белоруссией, особое внимание было уделено энергетике, а также текущей международной повестке.

    В Кремле отметили, что главы государств обменялись мнениями по ключевым темам двусторонней повестки. Помимо этого, лидеры согласовали дальнейшие контакты, которые состоятся во время предстоящего саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

    Президентам также предстоит встретиться на традиционном собрании лидеров стран СНГ, которое пройдет в конце года в Петербурге.

    Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на саммите глав стран СНГ в Душанбе.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 18:27 • Новости дня
    Handelsblatt: На Украине в январе начнется финансовая катастрофа

    Tекст: Вера Басилая

    Потенциальный финансовый кризис может начаться на Украине уже в январе из-за отсутствия новых выплат от Евросоюза, сообщает Handelsblatt.

    По данным Handelsblatt, без срочной финансовой поддержки со стороны Европейского союза на Украине в январе может разразиться серьезный финансовый кризис, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что ЕС уже перечислил все оговоренные ранее суммы поддержки, а новые транши ещё не определены.

    В статье цитируется представитель Еврокомиссии, который заявил, что Украина падет, если ЕС не сможет быстро решить вопрос с финансированием.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз прекратить финансирование Украины из-за «военной мафиозной сети» при участии Зеленского.

    Еврокомиссия выделила Украине финальный транш в размере 4,1 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов.

    Зеленский заявил, что дальнейшее существование Украины зависит от помощи Запада и решения Евросоюза о «репарационных кредитах».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупция Зеленского начала мешать войне Запада с Россией.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 13:25 • Новости дня
    Де Голль назвал проект Евросоюза ложью и провалом

    Пьер де Голль: Федеративный союз Европы – это провал и большая ложь

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль раскритиковал идею федеративной Европы, назвав ее ложью, провалом и причиной утраты духовных и политических ценностей.

    Выступая на открытии симпозиума «БРИКС-Европа» в Сириусе, Пьер де Голль заявил, что идея федеративного союза Европы является «провалом и большой ложью», передает РИА «Новости».  Внук экс-президента Франции Шарля де Голля подчеркнул, что Европа сейчас больна. А Еврокомиссия со своей либертарианской идеологией и директивами несет за это главную ответственность. По его мнению, федеративная Европа отвергает духовность, веру и лишает свободы самовыражения.

    Политик также выделил роль Европы и НАТО в обострении конфликта на Украине. В ходе своей речи де Голль призвал к единству, чтобы не допустить эскалации: «Мы должны объединить усилия и встать плечом к плечу, чтобы не разжигать данную ситуацию, которая приведет к третьей мировой войне».

    Глава фонда выразил уверенность, что Европа окончательно утратит влияние в мире, если не восстановит политическую автономию и свободу наций на континенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Пьер де Голль выразил желание оформить российское гражданство, чтобы дать своим детям лучшее образование и сохранить традиционные ценности.

    Год назад внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль сообщил о намерении переехать в Москву.

    Он назвал возможный переезд в Россию символом дружбы между странами.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 18:07 • Новости дня
    IFQ: В Италии цены на продукты выросли из-за санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость продуктов питания в Италии увеличилась на 25% с начала введения антироссийских санкций, сообщили иноСМИ.

    По данным Итальянского института статистики ISTAT, как пишет IFQ, цены на продукты питания в Италии выросли на 25% с момента введения антироссийских санкций, передает Ura.ru.

    Рост стоимости продуктов связали с конфликтом на Украине и ограничительными мерами против России. Также отмечается, что энергоносители за этот период подорожали на 76%. По данным ISTAT, за последние четыре года цены на еду росли быстрее инфляции, опережая общий потребительский индекс почти на восемь пунктов.

    Журналисты уточняют, что с октября 2021 по октябрь 2025 года продукты подорожали на 24,9%, при этом общий индекс потребительских цен вырос лишь на 17,3%. В среднем, итальянцы тратят на продукты 16,6% доходов. Прямая речь издания звучит так: «Это тяжелее всего сказывается на семьях с низкими доходами, которым почти не уделяют внимания с точки зрения поддержки».

    В качестве примера приводят, что пара с двумя детьми за этот период стала платить на 250 евро больше в год, с одним ребенком – на 219 евро, а средняя семья – на 173 евро больше. При этом реальные зарплаты, по данным журналистов IFQ, остались на уровне 2021 года.

    Отдельно подчеркивается, что на фоне ускоряющейся инфляции в Италии аналогичный процесс зафиксирован и в России: годовой уровень инфляции там достиг 8,14%. По данным Росстата, недельная инфляция в России с 14 по 20 октября составила 0,22%.

    Минсельхоз заявил, что рост цен на основные продукты питания в России за последние десять лет не превышал общий уровень инфляции.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о росте цен на нефть из-за санкций против России.

    Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика смогла довольно быстро восстановиться после санкционных шоков 2022 года благодаря гибкой макроэкономической политике и плавающему валютному курсу.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 00:09 • Новости дня
    ВСУ начали массово дезертировать из Ямполя в ДНР

    Украинские военные оставили позиции в донецком Ямполе

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские бойцы из 4-го батальона 111-й бригады покинули фронтовые позиции в населенном пункте Ямполь Донецкой народной республики после длительных обстрелов, свидетельствуют данные радиоперехвата переговоров.

    Об массовом бегстве украинских военных сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики, передает РИА «Новости». По данным радиоперехвата, речь идет о самовольном оставлении позиций военнослужащими украинской территориальной обороны из 4-го батальона 111-й бригады в Ямполе.

    В ходе радиообмена один из украинских бойцов заявил, что оглох после прилета боеприпаса и находится на фронте уже двадцать дней.

    «Если не последний, завтра до утра буду выдвигаться», – приводят силовики цитату украинского военного.

    Также отмечается, что военнослужащий сообщил сослуживцам о намерении покинуть позиции, если командование не даст приказ о выходе.

    В силовых структурах подчеркивают, что случаи дезертирства наблюдаются после длительных обстрелов и ухудшения ситуации на фронте для украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что число дезертиров и самовольно оставляющих часть солдат на Украине скоро сравняется с численностью ВСУ.

    В Вооруженных силах Украины за 10 месяцев 2025 года зафиксировали более 176 тыс. эпизодов самовольного оставления части и дезертирства.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию, выразив мнение российской дипломатии и дав совет украинским военным «Тикайте, хлопцы!».

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава Euroclear заявила о готовности оспорить в суде конфискацию активов России
    США потребовали полного выхода российских владельцев из NIS
    Украинцы вышли на митинг против коррупции и Зеленского
    Захарова высмеяла молдавского депутата за слова о Пушкине и геях
    В Москве спустя 20 лет установили серийного насильника
    Подростки устроили массовый погром и стрельбу в подмосковной электричке
    Психолог объяснила смысл панических атак и способы снизить риск их появления

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Перейти в раздел

    Ядерные испытания вернули США во времена холодной войны

    США провели серию летных испытаний ядерной бомбы свободного падения B61-12 в связке с истребителем-невидимкой F-35. После модернизации срок их службы продлен на 20 лет. Как отмечают эксперты, испытания напрямую затрагивают интересы безопасности России – сотня таких бомб хранится на американских базах в Европе. Считать ли это оружие стратегической или тактической угрозой и каков спектр возможных симметричных и асимметричных ответов со стороны России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в декабре 2025: календарь по дням и рекомендации по защите самочувствия

      Декабрь традиционно характеризуется повышенной солнечной активностью, связанной с цикличностью процессов на Солнце. В этот период геомагнитные возмущения достигают Земли, влияя на работу техники и самочувствие метеозависимых людей. Изменения магнитного поля планеты могут вызывать нарушения сна, колебания артериального давления и общее ухудшение состояния.

    • Когда придет пенсия в декабре 2025: точные даты выплат, график по регионам и индексация

      Декабрь традиционно является особым месяцем для пенсионных выплат в связи с предстоящими новогодними праздниками. Из-за длительных выходных в январе график выплат смещается – все пенсионеры получат январскую пенсию досрочно, в декабре. Это касается получателей страховых, социальных и государственных пенсий через банки и отделения «Почты России». Точную дату выплаты можно узнать в отделении СФР по месту жительства или через горячую линию фонда.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации