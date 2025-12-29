Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.8 комментариев
Умерла певица Татьяна Дасковская, исполнившая «Прекрасное далеко»
На 80-м году жизни ушла из жизни советская и российская певица Татьяна Дасковская, ставшая голосом фильмов советского кинематографа и вокалисткой в Германии.
Дасковская скончалась еще 20 ноября, ее похоронили на Заборьевском кладбище в Подмосковье, в городском округе Домодедово, сообщается на портале «Кино-театр.ру».
Дасковская родилась 25 июня 1946 года. Она получила профессиональное музыкальное образование по специальности дирижер хора, передает РИА «Новости».
В советское время работала на «Мосфильме» и Киностудии имени Горького, озвучила более 200 фильмов. Именно ее голос прозвучал в популярной песне «Прекрасное далеко» из телефильма «Гостья из будущего».
В 1999 году Дасковская переехала в Германию, где занималась театром и продолжала выступать как вокалистка.
Ранее скончался британский певец и автор песен Крис Ри, ему было 74 года.
Также умер актер театра и кино Владимир Ермилов, сыгравший в культовом фильме «Брат» и популярных сериалах «Тайны следствия» и «Бандитский Петербург».