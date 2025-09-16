Туск заявил об отказе Польши от репараций от Германии

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает РИА «Новости».

Во время визита в Германию президент Польши Кароль Навроцкий встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, передает ТАСС. По итогам переговоров представитель немецкой президентской канцелярии Керстин Гаммелин заявила, что обе страны считают важным тесное сотрудничество, а Германия юридически считает вопрос репараций закрытым. «Содействие увековечению и сохранению памяти остается общей задачей», – отметила Гаммелин.

Навроцкий также провел встречу с канцлером Фридрихом Мерцем, который подтвердил неизменность позиции Берлина по отказу от выплаты репараций. Сам Навроцкий продолжает считать, что вопрос выплат остается открытым, несмотря на позицию немецких властей.

Издание Politico писало, что президент Польши Кароль Навроцкий в ходе визита в Берлин намерен поднять вопрос о репарациях со стороны Германии за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны.

Ранее Туск заявил, что Германия может не возмещать ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, в случае укрепления военного сотрудничества между странами.