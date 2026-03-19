  • Новость часаQatarEnergy заявила о ракетных ударах по заводам СПГ в Катаре
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иран переживает нашествие варваров

    @ Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    19 марта 2026, 08:50 Мнение

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    Андрей Манчук Андрей Манчук

    политолог

    От ударов по Ирану гибнут не только люди, но и всемирно известные памятники культуры. На фоне трагедии в Минабе, где американские ракеты похоронили под руинами школы 160 детей, новости о том, что в результате обстрелов пострадали знаменитые дворцы, вряд ли кого-то шокируют. Но это не значит, что об этом не надо говорить – тысячелетняя Персия переживает настоящее нашествие варваров. 

    Голестан – Дворец роз – был построен в Тегеране шахом Тахмасибом. Он был шахской резиденцией при династиях Сефевидов, Зендов, Каджаров. Здесь же короновали последнего иранского шахиншаха Резу Пехлеви.

    Дворец богато отделан мрамором, слоновой костью и хрусталем. Его настенная майолика не имеет равных – она изображает картины из эпоса «Шахнаме», охоту на ныне истребленного туранского тигра, приключения сказочных пери и джиннов. В главной зале дворца стоит трон из золотистого мрамора, построенный по образу и подобию летающего трона царя Соломона.

    Я вспоминаю этот зал, где весело толпились и делали селфи приехавшие на экскурсию школьницы. Сейчас хрусталь обрушился от мощной взрывной волны в результате бомбардировки исторических кварталов иранской столицы, где расположены старинные особняки, мечети, христианские храмы, зороастрийская молельня и синагога.

    А школьницы, не исключено, были из той самой школы в Минабе. Масштабы нанесенного ущерба еще не ясны – город продолжают бомбить. Но нет сомнений, что они будут велики.

    Вашингтон не комментирует повреждения Голестана, хотя дворцовый комплекс является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Судя по всему, американцы попытаются представить этот инцидент досадной случайностью, вызванной ошибками искусственного интеллекта, – сейчас они оправдывают «нечеловеческим фактором» и массовое убийство в Минабе.

    Но ракеты упали в районе еще одного знакового памятника – в Исфахане. Чехель-сотун – «Дворец сорока колонн» – был сооружен в те времена, когда этот город был столицей Персии. Его своды опираются на двадцать колонн, вырезанных из цельных стволов кедра. Они отражены в глади пруда – откуда и происходит название этой резиденции шахиншахов.

    Западная пропаганда рисует Иран черными красками, как мрачное царство клерикального варварства. Однако на стенах Чехель-сотуна сохранились яркие фрески, не имеющие аналогов на всем Ближнем Востоке, – танцующие полуодетые женщины, сцены романтических любовных свиданий и шахские пиры, на которых рекой льется воспетое Хафизом вино.

    Власти исламской республики не подвергают эти шедевры цензуре, потому что прекрасно понимают их непреходящую культурную ценность. Старинные фрески бережно охраняли почти 400 лет, а теперь американские удары разрушили деревянные детали и декоративные элементы, пострадала центральная роспись Чехель-сотуна с изображением битвы при Карнале, где персы разбили армию Великих Моголов.

    Настоящее варварство надвигается на Иран с Запада, размахивая ракетной дубинкой. Атаки на исторические памятники отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году, во время своего первого президентского срока, Дональд Трамп пообещал целенаправленно бомбить такие объекты – чтобы сломить моральный дух иранцев, лишив их воли к сопротивлению.

    «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар», – написал он в соцсетях.

    Это заявление шокировало в то время весь мир и даже отдельных американских политиков, не растерявших остатки совести и здравого смысла. Один из сенаторов предложил принять резолюцию с осуждением ударов по культурным памятникам, чтобы приравнять подобные действия к военным преступлениям. Но его предложение так и не набрало достаточного количества голосов.

    Западному истеблишменту нет дела до культурных ценностей других народов, даже и признанных мировым наследием, а западный бизнес видит в войнах возможность для их грабежа.

    Так было в соседнем Ираке, когда его оккупировала американская армия вместе со вспомогательными подразделениями европейских вассалов. Музейные экспозиции и археологические комплексы Междуречья были выпотрошены в интересах иностранных коллекционеров, которые рассматривали ближневосточные древности как свои трофеи. 

    Национальный музей в Багдаде потерял десятки тысяч основных экспонатов. Руководитель информационного центра этого музея Танхид Али вспоминал: солдаты свободно ходили по залам, «как по супермаркету», забирая с витрин уникальные памятники шумерской эпохи, Вавилонского царства и Аббасидского халифата. По его словам, эти грабители имели при себе схемы запасников музея и спецоборудование для взлома хранилищ. А военное командование делало вид, что ничего не замечает.

    Национальная библиотека Ирака сгорела в первые же дни американского вторжения, в результате чего были навсегда утрачены бесценные средневековые манускрипты. На руинах Вавилона разместили огромную военную базу. Американские солдаты арестовали хранителя местного музея, отправив его в пыточный концлагерь Абу-Грейб, а потом стали разбирать вавилонские артефакты в качестве сувениров.

    Прошли годы, но иракское правительство до сих пор не может добиться возвращения своего национального достояния, разграбленного варварами, которые пришли на Ближний Восток под предлогом борьбы за демократию и свободу.

    Нет никаких сомнений, что сейчас они вынашивают подобные планы в отношении Ирана – рассчитывая поживиться его культурно-историческими сокровищами в случае развала страны. И кто-то уже составил списки экспонатов в музеях Тегерана, Персеполя и Суз, чтобы вручить их в нужный момент грабителям.

    Многие иранцы осознают, чем грозит им «освобождение» с помощью американских ракет. Страна сопротивляется, чтобы защитить себя от вторжения. Голестан и Чехель-сотун были построены еще до того, как основали США. Эти памятники пережили множество потрясений, их стены видели самонадеянных повелителей, которые давно сгинули в пучине времен – как это однажды случится с Трампом. Хочется верить, что культурное наследие Ирана переживет нашествие современных варваров. 

    Главное
    Китай и Индия доказали опасность европейских «зеленых» идей

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности. Подробности

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации