    Ормузский пролив как главные морские ворота планеты

    16 апреля 2026, 11:48 Мнение

    Ормузский пролив как главные морские ворота планеты

    Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. И для Синдбада-морехода, и для Афанасия Никитина. А вот Трамп по нему пройти сможет вряд ли.

    Андрей Манчук Андрей Манчук

    политолог

    Вопрос контроля над Ормузским проливом является сейчас едва ли не главной текущей мировой проблемой. Потому что события последнего месяца показали – возможность воздействовать на судоходство в этом узком морском проходе является инструментом влияния на всю глобальную экономику.

    Это подтвердил результат переговоров в Пакистане, после которых США решили ввести собственную блокаду Ормуза, в противовес иранской – рассчитывая, что это нанесет Исламской Республике больше ущерба, чем ракетно-бомбовые удары.

    Западные эксперты на полном серьезе сравнивают эффект контроля над судоходными артериями в Персидском заливе с применением ядерного оружия. Через них проходит четверть мировых поставок нефти, значительные объемы сжиженного природного газа и критически важных для аграриев удобрений. Перебои на этих транзитных линиях грозят разрушительными последствиями для Европы, Юго-Восточной Азии, и даже для Америки, которая обеспечена собственными энергоресурсами.

    Цены на бензин в американской глубинке растут вместе с котировками на мировых биржах, реагируя на сообщения о подбитых в проливе танкерах. А это автоматически опускает рейтинги Дональда Трампа, провоцируя его на гневные эскапады в соцсетях, где постоянно повторяется одно и то же слово: «Ормуз» – самое цитируемое в 2026 году.

    Этот регион всегда играл стратегическую роль – с тех пор, как человечество впервые покорило здесь морскую стихию, освоив мореплавание и соединив между собой первые порты первых цивилизаций. Особое значение Ормузского морского прохода, название которого несет в себе отголоски памяти об иранском боге Ахурамазде, заключалось в том, что он во все времена находился на стыке главных торговых путей Евразии. С тех самых пор, как люди научились плавать по морю и занялись межрегиональной торговлей.

    На берегах Персидского залива обнаружены древнейшие свидетельства постройки морских судов, датированные серединой VI тысячелетия до нашей эры. Жители древней Месопотамии создали в то время первые корабли и проложили первые морские торговые пути, соединявшие Междуречье с современными Бахрейном и Оманом. Шумеры плавали в Ормузский пролив, чтобы обменивать ячмень на жемчуг и медь. А затем этот маршрут продлился до берегов Инда – в страну Мелухха, к городам Хараппской цивилизации – чтобы привезти оттуда дерево, слоновую кость, лазурит, сердолик.

    В музее иранского города Сузы хранится макет корабля, конструкция которого лежит в основе традиционных деревянных судов, тысячелетиями ходивших в Персидском заливе – такие и по сей день стоят в старинных иранских гаванях. Местные жители ловят на них рыбу и перевозят через залив контрабанду, чтобы обойти антииранские санкции. Но раньше торговцы плавали на подобных кораблях по всему Индийскому океану, и далеко за его пределами – умело направляя в косые паруса дующие в тропических широтах муссоны.

    В исламское время ближневосточные мореплаватели достигли Китая, откуда завозили фарфор, шелк, чай, бумагу и специи. Они отправлялись в путешествия именно из Ормуза и шли тем же самым маршрутом, каким идут сейчас нефтеналивные танкеры.

    В те времена в Ормузе появился тверской странник Афанасий Никитин. Весной 1469 года он проделал длительный путь через Персию, передвигаясь верхом в составе купеческих караванов. Миновал расположенный вблизи современного Тегерана Рей, посетил древний город Кашан, в котором находятся остатки старейшего зиккурата, и побывал в пустынном Йезде, где до сих пор горит огонь в главном храме общины зороастрийцев.

    Никитин достиг «Ормузской пристани» в апреле, поджидая там подходящее судно, чтобы переправиться со своими конями в Индию. «Велик солнечный жар в Ормузе, человека сожжет. В Ормузе был я месяц, а из Ормуза после Пасхи в день Радуницы пошел за море Индийское», – отметил он в своем «Хождении за три моря». Купец пересек пролив, сошел на сушу в оманском порту Маскат, и отбыл оттуда в Индию – к современному Гуджарату. Потому что пройти дальше по суше было нельзя.

    Все дело в том, что морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. Сухопутные маршруты между этими регионами затруднены пустынями, горными хребтами и нестабильной ситуацией в воюющих между собой государствах.

    Так было раньше, так и сейчас. Караванное сообщение на Великом шелковом пути периодически прерывали нападения кочевников, в ходе нынешней войны американцы первым делом разбомбили в Иране новую железную дорогу, открытую в прошлом году китайцами – пресекая попытку создать континентальную альтернативу транзитной торговли.

    Вашингтон желает владеть Ормузом, руководствуясь старой логикой империалистической гегемонии – чтобы лишить ближневосточной нефти Индию и Китай. Представители американского и европейского истеблишмента давно оценили стратегическое значение морского прохода – это случилось еще до начала глобального нефтяного бума. Португальцы пришли в Ормуз первыми, захватив его после ожесточенной войны с персами и построив в проливе крепость. А затем в нем укрепилась Британская Ост-Индская компания, захватившая этот форт, чтобы поставить под свой контроль торговый путь из Европы на Индостан.

    Начало добычи нефти, обнаруженной на мелководном шельфе Персидского залива, окончательно превратило Ормузский пролив в главные морские ворота мира. Древний маршрут, по которому когда-то плавали легендарный шумерский лодочник Уршанаби и сказочный Синдбад-мореход, оказался нервным узлом, где завязаны проблемы мировой экономики и противоречия глобальной политики.

    От поставок ближневосточных энергоносителей и сделанных на их основе удобрений зависят Япония и Китай, Индия и Австралия, Южная Корея и Пакистан, Израиль и Египет, Великобритания и Германия. Иранцам несложно блокировать судоходство через пролив – для этого достаточно держать его в зоне поражения своих беспилотников и ракет. А американцы оказались в стратегическом тупике – потому что, пытаясь ввести контрблокаду морского прохода, они автоматически провоцируют рост цен на нефть, разгоняя глобальный экономический кризис.

    Ормуз стал настоящей болевой точкой Дональда Трампа, ограничивая его в военно-политических маневрах. Американский президент мнил себя всемогущим повелителем мира, но оказался одним из многих завоевателей, которые пытались завладеть его берегами – а потом растворились в дымке истории.

