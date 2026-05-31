Захарова: Завершается досудебный этап спора с Прибалтикой о правах русскоязычных
Досудебная стадия урегулирования спора между Россией и странами Прибалтики из-за дискриминации русскоязычного населения близится к завершению, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В настоящий момент подходит к концу обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией в связи с грубыми нарушениями этими странами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года», – подчеркнула Захарова.
Россия решила обратиться в Международный суд ООН, поскольку прибалтийские страны отказываются прекратить дискриминационную политику, передает РИА «Новости».
В Латвии, Литве и Эстонии продолжается последовательный запрет на использование русского языка, а также преследование граждан, несогласных с действиями властей.
Международный суд ООН, расположенный в Гааге, занимается разрешением юридических споров между государствами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России анонсировало обращение в Международный суд ООН из-за притеснений русскоязычного населения в Прибалтике.
В феврале Москва направила официальные обращения по данной проблеме в профильные структуры ОБСЕ.
Еще осенью 2024 года российская сторона предъявила Латвии досудебные претензии в связи с несоблюдением конвенции о ликвидации расовой дискриминации.