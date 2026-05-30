Армения начала терять российский рынок

С 30 мая в России вступает в силу запрет на ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники в целях обеспечения фитосанитарной безопасности.

Ограничения действуют и против минеральной воды «Джермук». С 22 мая введен полный запрет на поставки этой минеральной воды в Россию из-за несоблюдения технических требований.

Но еще с начала года Роспотребнадзор начал изымать из оборота определенные партии. По последним данным, в обычных магазинах и на интернет-площадках было изъято из оборота 38,4 млн бутылок воды «Джермук». Теперь Роспотребнадзор дополнительно поручил оператору системы «Честный знак» приостановить реализацию в России 64,5 млн единиц минеральной воды «Джермук», которую производит армянская компания «Джермук Групп».

«Зависимость России и Армении друг от друга асимметрична. Номинальный ВВП России почти в 100 раз больше армянского, поэтому даже существенное сокращение экономических связей с Арменией не окажет заметного влияния на российскую экономику. Для России Армения остается небольшим торговым партнером, обеспечивая около 1,1% российского импорта и 1,2% экспорта. Для Армении ситуация обратная: Россия остается ключевым внешнеэкономическим партнером, на который приходится 37% импорта и 35% экспорта», – говорит Александр Фиранчук, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии.

С точки зрения российского рынка, запрет на поставки отдельных видов армянской продукции не должен привести к дефициту: их масштаб относительно невелик, а замещение возможно как за счет внутренних производителей, так и за счет поставщиков из других стран, говорит Фиранчук.

Отсутствие армянской продукции легко можно закрыть за счет увеличения квот для экспортеров из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Турции и других стран.

«Для России последствия от вводимых рестрикций представляются менее чувствительными. А для экономики Армении потеря доступа к российскому рынку может обернуться катастрофическими последствиями, сказаться на объеме ее ВВП, лишить сотни хозяйств прибыли и тысячи жителей сел рабочих мест»,

– говорит Тигран Мелоян, Аналитик Центра средиземноморских исследований Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Так, Россия единственное для Армении направление экспорта помидоров и перцев, говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова. За прошлый год Армения поставила на российский рынок 18,5 тысяч тонн томатов, тогда как Россия получила 166 тыс. тонн продукции из Азербайджана, 59 – из Турции, 53 – из Китая и 32 – из Узбекистана.

«Что касается ягод, то за прошлый год Армения поставила на российский рынок 1,8 тыс. тонн клубники, что едва ощутимо, учитывая сбор клубники по стране на уровне 296 тыс. тонн, и ее ввоз из других стран объемом в 62 тыс. тонн», – отмечает Новикова.

«Армения продает в Россию до 90-98% свежих фруктов, которые поставляются на экспорт. Заменить российский рынок Армении будет непросто, поскольку соседние страны, Грузия и Азербайджан, а также Иран и Турция, сами являются экспортерами свежих фруктов и овощей, в том числе, в Россию, и Армения для них не поставщик, а конкурент.

То есть властям Армении придется рассчитывать только на поставки в Евросоюз, но к ЕС надо сначала присоединиться. Кроме того, Армения нужна ЕС не как поставщик овощей и фруктов, а как, наоборот, рынок сбыта своей продукции, и вообще, поставлять на общеевропейский рынок овощи и фрукты сложно даже некоторым странам-членам ЕС», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Она напоминает, что Россия не заметила даже как Иран перестал экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию из-за конфликта на Ближнем Востоке, а от поставок из Ирана российский рынок намного сильнее зависел, чем от поставок из Армении.

Однако есть два товара из Армении, запрет на поставки которых может оказаться чувствительным для российского потребителя, говорит Тигран Мелоян. По его словам, помимо клубники Армения экспортирует в Россию в больших объемах черешню и абрикосы, пик поставок которых приходится на июнь-июль. И если следующий удар придется по ним, то он может оказаться ощутимым уже не только для армянских фермеров, но и для российского потребителя, который может столкнуться с риском повышения цен на импортные косточковые, полагает эксперт.



Что касается воды, то Россия импортирует из Армении всего 1,5-2% воды от общего объема рынка. На первом месте по объему импорта с 70-80% находится вода из Грузии, на втором месте – из Италии (5-7%), и незначительные объемы распределяются между Казахстаном, Арменией и Сербией, указывает Новикова.

«В России исчезновения бренда «Джермук» почти не заметят, это не «Боржоми» или другие минеральные воды из Грузии, которые были хорошо известны еще во времена СССР. Когда были ограничения на поставку в Россию такой минеральной воды из Грузии, это была потеря не в количестве, а в качестве. В случае с водой «Джермук», при всем уважении, бренд не был так хорошо «раскручен» в РФ, как те марки, которые были известны и пользовались спросом еще в СССР», – замечает Мильчакова.

А вот для Армении поставка воды в Россию является важным источником дохода для соответствующих армянских компаний, говорит Новикова. Так, за первое полугодие Армения экспортировала в Россию около 12,6 млн литров минеральной воды.

«Возникает вопрос, куда Армения сможет экспортировать эту воду вместо России? Вариантов практически нет, учитывая, что в Европе идет конкуренция между местными компаниями и брендами, а в Грузии и Азербайджане есть свои производители воды. Получается, что армянским компаниям придется сокращать объемы производства, так как мировые рынки переполнены продукцией других производителей», – заключает Новикова.

