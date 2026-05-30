Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.11 комментариев
Канадец, разославший 1209 писем с ядом по всему миру, признал вину
Канадец сознался в содействии 93 самоубийств путем международной рассылки яда
60летний канадец из Торонто сознался в отправке более тысячи смертельных посылок жителям десятков стран, что привело к гибели множества людей, приговор ему вынесут в сентябре, сообщили мировые СМИ.
60-летний канадец Кеннет Лоу подтвердил свою причастность к уходу из жизни 14 канадцев и 79 британцев, пишет Reuters. Злоумышленник пошел на сделку со следствием после угрозы экстрадиции в Британию и смягчения обвинения с убийства на подстрекательство к суициду.
Установлено, что с 2020 по 2023 год бывший повар отправил 1209 наборов с солью и инструкциями в 41 страну. Среди получателей оказались сотни жителей США, Британии и Канады. Жертвы погибали в тяжелых муках после употребления доставленной продукции.
«Я искренне считал, что помогаю людям облегчить их страдания, получая при этом небольшую, скромную прибыль», – написал Лоу в личном письме. Приговор инженеру по образованию вынесут в сентябре. Ему грозит до 14 лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, семьи из США и Канады подали иски против компании OpenAI из-за подстрекательства к суициду через чат-бот.
Ранее сообщалось, что житель Балашихи приобрел ядовитые вещества через интернет для убийства своих родственников. До этого следователи в Москве завершили расследование уголовного дела об организации детской группы смерти.