За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

Недавнее заявление Сергея Лаврова о планах НАТО по «деколонизации» России вновь высветило стоящую перед Западом историко-лингвистическую проблему. Наших противников можно понять. Некоторые вещи не стоит называть своими именами, чтобы сразу все не испортить. Выражение «расчленить Россию» отлично передает суть, но напоминает о серийном убийце из Лондона по кличке Джек Потрошитель.

Другое дело «деколонизировать». Этот термин ассоциируется с чем-то благородным и справедливым. Неслучайно Запад регулярно проводит форумы и конференции, чтобы порассуждать об этой самой пресловутой «деколонизации» нашей страны. Однако использование этого термина в отношении России отдает откровенным шулерством.

Начнем с того, что явление под названием «колониализм» имеет четкие временные и географические рамки. «Эпоха современного колониализма началась около 1500 года, после того как европейцы открыли морской путь вдоль южного побережья Африки (1488) и Америки (1492), – сообщает Британская энциклопедия. – В результате этих событий морская мощь переместилась из Средиземноморья в Атлантику, к формирующимся национальным государствам Португалии, Испании, Голландской республики, Франции и Англии».

Пятерка стран-колонизаторов, о которой говорит Британника, действовала в особой колониальной логике. В логике, которой до этого мир не знал. Ключевой здесь была потребность в накоплении капитала. Захваченные колонизаторами страны вместе с населявшими их народами рассматривались как источник прибыли. Отсюда и караваны кораблей с рабами, и кровавые захваты земли европейскими поселенцами, и уничтожение среды обитания туземных народов (включая вырубку лесов и истощение почв), и торговля, больше напоминавшая обман, и система принудительных культур (европейцы заставляли туземцев выращивать непродовольственные культуры, вроде табака и опийного мака, что нередко приводило к голоду).

Еще одной стороной колониализма стало варварское уничтожение местного производства – чтобы разрушить местную экономику и создать рынок для своих товаров, те же англичане уничтожали ткацкое ремесло в Индии, результатом чего стал голод в Бенгалии, унесший миллионы жизней.

Стоит отметить, что владыки докапиталистических империй полагали, что лучше владеть землями процветающими, нежели разоренными и опустошенными. И потому «самую большую гору трупов в истории», как выразился Эме Сезер, устроили не старинные империи во главе с тиранами, а просвещенные национальные страны в эпоху Модерна. Нет, по своей природе эти люди не были злодеями. Просто они хотели получать прибыль из колоний. Ничего личного.

«Существует общая логика всех западных примеров колониализма, иберийского, французского, британского, голландского и североамериканского, а также менее масштабных – немецкого, итальянского и брюссельского, – пишет один из главных теоретиков деколониальной мысли аргентинец Вальтер Миньоло. – Колониализм неприменим ни к истории до 1500-го года, ни к Римской империи, ни к другим схожим образованиям, которые, подобно ей, в ходе истории распространяли свое господство (таким как китайские династии, персидский сатрапий, арабский халифат, андский инканат, мезоамериканский тлатоанат, османский султанат и русское царство)».

Почему же неприменим? Да все по той же причине: колониализм связан с Модерном, капитализмом, экспроприацией земли, эксплуатацией чужого труда, вкладыванием полученных средств на трансокеанских рынках. Китайцы, русские, персы, османы и прочие к этому явлению непричастны. Это, конечно, не значит, что все они совсем не допускали несправедливостей по отношению к другим этносам; просто сама логика их действий была иной. Она не была подчинена идее «прибыль любой ценой», а потому управление другими народами могло быть как жестоким, так и милосердным. Традиционная империя воспринимала попавшую под ее власть страну как часть своего имперского организма, иногда как больную (в случае бунтов), но все-таки как свою; западная колониальная империя воспринимала свои заморские части как еду.

Взять ту же Голландию. Зеленые луга, мельницы, домики с черепичными крышами… Но свое процветание, достигнутое с помощью перекачки чужих ресурсов в метрополию, голландцы не стремились распространить на подвластные им народы; более того, они их беззастенчиво грабили, доходя до откровенного геноцида (Суматра, Ява, острова Банда). Собственно, именно эта животная логика колониализма и отталкивала весь мир от «просвещенных», заставляя народы поднимать восстания, бежать с насиженных мест и мечтать о деколонизации (настоящей деколонизации, без кавычек). И никакой туземный правитель, находясь в здравом уме, не послал бы в Лондон, Амстердам, Париж или Вашингтон письмо с просьбой «колонизируйте нас!». Ведь это означало бы принести свой народ в жертву Молоху западного Модерна.

А вот о включении в не западную империю многие народы мечтали – хотя бы потому, что это давало им гарантию спокойной и безопасной жизни. Под скипетр русского царя просились грузины, опасавшиеся персов; армяне, опасавшиеся Османской империи; алтайцы, опасавшиеся китайцев; казахи, опасавшиеся джунгар; и даже далекие бирманцы, надеявшиеся с помощью русских защититься от англичан. Так что же общего у нас со странами-колонизаторами?

Ничего.

Говоря о «деколонизации России», наши противники фактически имеют в виду уничтожение союза народов, созданного для того, чтобы их не съели поодиночке. Но Запад напрасно натягивает маску невинной овцы на свою уже не однажды битую волчью морду: Глобальный Юг по-прежнему считает нашу страну антиколониальной державой. И это неудивительно.

В царское время Россия спасла Таиланд от французской колонизации, а Эфиопию – от итальянской. В советское время мы помогли Анголе и Мозамбику отбиться от португальской колониальной империи, Алжиру – от французской, Египту – от французской и английской, Вьетнаму – от французской и американской. В 1960 году по инициативе именно нашей страны Генассамблея ООН приняла Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

В последние годы Россия довольно активно продвигалась в Африке (ЦАР, Мали, Нигер, Буркина-Фасо и др.), и французский неоколониализм вынужден был отступать, лишаясь своих прибылей и привилегий. Стоит ли поэтому удивляться стремлению Макрона и прочих «желающих» повоевать на Украине? Костяк этой коалиции как раз и составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима. Господа атлантисты действительно имеют право нас ненавидеть. Вот только им не стоит называть свои планы «деколонизацией». Как говорится, чья бы корова мычала.