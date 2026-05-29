График выплаты детских пособий в июне 2026 года: когда придут единое пособие и выплаты из маткапитала

Tекст: Ольга Никитина

Какие социальные выплаты придут семьям с детьми в июне 2026 года

В июне 2026 года Социальный фонд России перечислит семьям следующие пособия:

Единое пособие на детей до 17 лет – выплата для семей с невысоким доходом.

Выплата беременным женщинам (единое пособие по беременности).

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей.

Ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до трех лет для малоимущих семей.

Пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей (выплачивается через работодателя).

Все эти пособия перечисляются на банковскую карту «Мир» или на счет, не привязанный к карте, а также могут быть доставлены через «Почту России».

График выплаты пособий в июне 2026 года на карту «Мир»

Согласно официальному графику Социального фонда России, выплата детских пособий через кредитные организации в июне 2026 года производится в следующие даты:

3 июня 2026 (среда) – единое пособие на детей до 17 лет; ежемесячное пособие по уходу за ребенком (неработающим родителям); ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

– единое пособие на детей до 17 лет; ежемесячное пособие по уходу за ребенком (неработающим родителям); ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. 5 июня 2026 (пятница) – ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет.

– ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. 8 июня 2026 (понедельник) – пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

Деньги обычно поступают на карту в течение дня. В редких случаях возможны задержки до трех рабочих дней из-за перегрузки банковских систем, но на практике это происходит крайне редко. Если пособие не пришло в день выплаты или в ближайшие дни после него, следует обратиться в Социальный фонд России для выяснения причин.

Будут ли переносы выплат из-за праздников в июне 2026 года

В июне 2026 года переносов выплат детских пособий не будет. В отличие от мая, где было много длинных выходных, июньские даты выплат (3, 5 и 8 июня) приходятся на будние дни. День России (12 июня) и длинные выходные 12–14 июня на график перечисления пособий, которые приходятся на начало месяца, не влияют. Таким образом, семьи могут рассчитывать на получение средств точно в указанные даты.

Когда придут пособия через «Почту России»

Для тех, кто выбрал получение пособий через «Почту России», выплаты будут доставляться до 25 июня включительно. Точные сроки поступления зависят от графика работы конкретного почтового отделения региона. Узнать дату доставки можно в клиентской службе местного отделения СФР, по телефону горячей линии 8-800-100-00-01 или в своем почтовом отделении.

Если почтальон не застал вас дома, он оставит извещение. В этом случае пособие можно будет получить в почтовом отделении самостоятельно. Деньги хранятся в отделении до 25-го числа текущего месяца.

Как узнать точную дату выплаты пособия

Узнать точную дату поступления пособия можно несколькими способами:

Через портал «Госуслуги» – в личном кабинете в разделе выплат.

На сайте Социального фонда России – в региональном разделе с графиком выплат.

По телефону горячей линии СФР: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

В отделении Социального фонда по месту жительства.

В отделении «Почты России» – для получателей через почту.

Как изменить способ получения пособия

При оформлении пособия родители выбирают способ получения: на банковскую карту «Мир» (или счет без карты) либо через «Почту России». При необходимости способ можно изменить. Для этого нужно подать письменное заявление в Социальный фонд России через портал «Госуслуги», в МФЦ или в клиентской службе СФР. В заявлении указываются новые реквизиты (номер счета или карты). Рассмотрение заявления занимает до трех рабочих дней.

Важно: для получения пособий на банковскую карту требуется карта платежной системы «Мир». Карты других платежных систем (Visa, Mastercard) для этих целей не подходят.

Кому повысят выплаты в июне 2026 года

Новая семейная выплата: налоговый кешбэк для родителей с двумя детьми

С 1 июня по 1 октября 2026 года Социальный фонд России начинает прием заявлений на ежегодную семейную налоговую выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Это новая мера поддержки, которая позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Кто может получить:

Семьи с двумя и более детьми (до 18 лет или до 23 лет при очном обучении).

Среднедушевой доход семьи – не выше 1,5 прожиточного минимума в регионе.

Заявитель – работающий родитель, уплачивавший НДФЛ в предыдущем году.

Все члены семьи – граждане РФ, постоянно проживающие в России

Отсутствие задолженности по алиментам и лишения родительских прав.

Как рассчитывается выплата:

Работодатель в течение года удерживает с зарплаты НДФЛ по ставке 13%. Если семья соответствует критериям, налог пересчитывают по ставке 6%, а разницу (7% от дохода) возвращают на карту родителя.

Пример расчета: Семья из Санкт-Петербурга с двумя детьми. Отец зарабатывает 100 тыс. рублей в месяц до вычета НДФЛ. За год он уплатил 156 тыс. рублей налога. При пересчете по ставке 6% сумма налога составила бы 72 тыс. рублей. К возврату – 84 тыс. рублей.

Когда и как подавать заявление:

Заявление можно подать с 1 июня по 1 октября 2026 года через портал «Госуслуги», в МФЦ или в отделении СФР. Выплата будет перечислена на банковскую карту «Мир».

Кому могут пересчитать пособия

Помимо новой семейной выплаты, перерасчет уже получаемых пособий может произойти в следующих случаях:

Изменение дохода семьи – если доход снизился, можно подать заявление на перерасчет.

Рождение ребенка – состав семьи меняется, пособия пересчитываются.

Изменение состава семьи (например, потеря кормильца).

Продление единого пособия – каждые 12 месяцев требуется новое заявление.

Частые вопросы о выплате пособий в июне 2026 года

Почему пособие не пришло 3 июня?

Деньги обычно поступают в течение дня. Если к вечеру выплата не пришла, стоит подождать один–два рабочих дня. При длительной задержке обратитесь в банк (проверить, не было ли технического сбоя) или в СФР.

Могут ли задержать выплату из-за выходных?

В июне 2026 года нет переносов, так как даты выплат приходятся на будни. Если бы дата выпала на выходной, выплату перенесли бы на предшествующий рабочий день.

Когда придет единое пособие в июне 2026 года?

Единое пособие на детей до 17 лет придет

3 июня 2026 года.

Когда перечислят выплату из материнского капитала?

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала придет

5 июня 2026 года.

Можно ли получать пособия не на карту «Мир»?

Нет. Для зачисления социальных выплат на банковскую карту требуется карта платежной системы «Мир». Если у вас карта другой системы (Visa, Mastercard), деньги не поступят.

Что делать, если пособие не поступило?

Сначала проверьте, не выпала ли дата выплаты на выходной (в июне таких случаев нет). Затем уточните в банке, были ли зачисления. Если банк подтверждает, что перевода не было, обратитесь в отделение СФР по месту жительства или на горячую линию: 8-800-100-00-01.

Главное о выплате пособий в июне 2026 года