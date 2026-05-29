    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток
    Медведев посоветовал спрашивать за дрон в Румынии с «имбецилоподобных лидеров ЕС»
    Приставы начали взыскивать с Euroclear Bank 25 млрд рублей
    Швеция пообещала Украине истребители Saab Gripen с ракетами «Метеор»
    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии
    ФСБ предотвратила подрыв пассажирского поезда в Новороссийске
    Кремль назвал Европу стороной конфликта на Украине
    В России остановили продажу минеральной воды «Джермук»
    Российские пловцы завоевали три золота на турнире во Франции
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    29 мая 2026, 15:14 • Справки

    График выплаты детских пособий в июне 2026 года: когда придут единое пособие и выплаты из маткапитала

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В июне 2026 года российские семьи с детьми получат социальные выплаты по стандартному графику – переносов из-за праздников не ожидается. Основные даты перечисления детских пособий – 3, 5 и 8 июня. Однако с 1 июня стартует новый важный этап: начинается прием заявлений на ежегодную семейную налоговую выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Рассказываем, когда придут пособия в июне 2026 года, какие выплаты перечисляет Социальный фонд России (СФР) и кому повысят материальную поддержку.

    Какие социальные выплаты придут семьям с детьми в июне 2026 года

    В июне 2026 года Социальный фонд России перечислит семьям следующие пособия:

    • Единое пособие на детей до 17 лет – выплата для семей с невысоким доходом.

    • Выплата беременным женщинам (единое пособие по беременности).

    • Пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей.

    • Ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до трех лет для малоимущих семей.

    • Пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

    • Пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей (выплачивается через работодателя).

    Все эти пособия перечисляются на банковскую карту «Мир» или на счет, не привязанный к карте, а также могут быть доставлены через «Почту России».

    График выплаты пособий в июне 2026 года на карту «Мир»

    Согласно официальному графику Социального фонда России, выплата детских пособий через кредитные организации в июне 2026 года производится в следующие даты:

    • 3 июня 2026 (среда) – единое пособие на детей до 17 лет; ежемесячное пособие по уходу за ребенком (неработающим родителям); ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

    • 5 июня 2026 (пятница) – ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет.

    • 8 июня 2026 (понедельник) – пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

    Деньги обычно поступают на карту в течение дня. В редких случаях возможны задержки до трех рабочих дней из-за перегрузки банковских систем, но на практике это происходит крайне редко. Если пособие не пришло в день выплаты или в ближайшие дни после него, следует обратиться в Социальный фонд России для выяснения причин.

    Будут ли переносы выплат из-за праздников в июне 2026 года

    В июне 2026 года переносов выплат детских пособий не будет. В отличие от мая, где было много длинных выходных, июньские даты выплат (3, 5 и 8 июня) приходятся на будние дни. День России (12 июня) и длинные выходные 12–14 июня на график перечисления пособий, которые приходятся на начало месяца, не влияют. Таким образом, семьи могут рассчитывать на получение средств точно в указанные даты.

    Когда придут пособия через «Почту России»

    Для тех, кто выбрал получение пособий через «Почту России», выплаты будут доставляться до 25 июня включительно. Точные сроки поступления зависят от графика работы конкретного почтового отделения региона. Узнать дату доставки можно в клиентской службе местного отделения СФР, по телефону горячей линии 8-800-100-00-01 или в своем почтовом отделении.

    Если почтальон не застал вас дома, он оставит извещение. В этом случае пособие можно будет получить в почтовом отделении самостоятельно. Деньги хранятся в отделении до 25-го числа текущего месяца.

    Как узнать точную дату выплаты пособия

    Узнать точную дату поступления пособия можно несколькими способами:

    • Через портал «Госуслуги» – в личном кабинете в разделе выплат.

    • На сайте Социального фонда России – в региональном разделе с графиком выплат.

    • По телефону горячей линии СФР: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

    • В отделении Социального фонда по месту жительства.

    • В отделении «Почты России» – для получателей через почту.

    Как изменить способ получения пособия

    При оформлении пособия родители выбирают способ получения: на банковскую карту «Мир» (или счет без карты) либо через «Почту России». При необходимости способ можно изменить. Для этого нужно подать письменное заявление в Социальный фонд России через портал «Госуслуги», в МФЦ или в клиентской службе СФР. В заявлении указываются новые реквизиты (номер счета или карты). Рассмотрение заявления занимает до трех рабочих дней.

    Важно: для получения пособий на банковскую карту требуется карта платежной системы «Мир». Карты других платежных систем (Visa, Mastercard) для этих целей не подходят.

    Кому повысят выплаты в июне 2026 года

    Новая семейная выплата: налоговый кешбэк для родителей с двумя детьми

    С 1 июня по 1 октября 2026 года Социальный фонд России начинает прием заявлений на ежегодную семейную налоговую выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Это новая мера поддержки, которая позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

    Кто может получить:

    • Семьи с двумя и более детьми (до 18 лет или до 23 лет при очном обучении).

    • Среднедушевой доход семьи – не выше 1,5 прожиточного минимума в регионе.

    • Заявитель – работающий родитель, уплачивавший НДФЛ в предыдущем году.

    • Все члены семьи – граждане РФ, постоянно проживающие в России

    • Отсутствие задолженности по алиментам и лишения родительских прав.

    Как рассчитывается выплата:

    Работодатель в течение года удерживает с зарплаты НДФЛ по ставке 13%. Если семья соответствует критериям, налог пересчитывают по ставке 6%, а разницу (7% от дохода) возвращают на карту родителя.

    Пример расчета: Семья из Санкт-Петербурга с двумя детьми. Отец зарабатывает 100 тыс. рублей в месяц до вычета НДФЛ. За год он уплатил 156 тыс. рублей налога. При пересчете по ставке 6% сумма налога составила бы 72 тыс. рублей. К возврату – 84 тыс. рублей.

    Когда и как подавать заявление:

    Заявление можно подать с 1 июня по 1 октября 2026 года через портал «Госуслуги», в МФЦ или в отделении СФР. Выплата будет перечислена на банковскую карту «Мир».

    Кому могут пересчитать пособия

    Помимо новой семейной выплаты, перерасчет уже получаемых пособий может произойти в следующих случаях:

    • Изменение дохода семьи – если доход снизился, можно подать заявление на перерасчет.

    • Рождение ребенка – состав семьи меняется, пособия пересчитываются.

    • Изменение состава семьи (например, потеря кормильца).

    • Продление единого пособия – каждые 12 месяцев требуется новое заявление.

    Частые вопросы о выплате пособий в июне 2026 года

    Почему пособие не пришло 3 июня?

    Деньги обычно поступают в течение дня. Если к вечеру выплата не пришла, стоит подождать один–два рабочих дня. При длительной задержке обратитесь в банк (проверить, не было ли технического сбоя) или в СФР.

    Могут ли задержать выплату из-за выходных?

    В июне 2026 года нет переносов, так как даты выплат приходятся на будни. Если бы дата выпала на выходной, выплату перенесли бы на предшествующий рабочий день.

    Когда придет единое пособие в июне 2026 года?

    Единое пособие на детей до 17 лет придет

    3 июня 2026 года.

    Когда перечислят выплату из материнского капитала?

    Ежемесячная выплата из средств материнского капитала придет

    5 июня 2026 года.

    Можно ли получать пособия не на карту «Мир»?

    Нет. Для зачисления социальных выплат на банковскую карту требуется карта платежной системы «Мир». Если у вас карта другой системы (Visa, Mastercard), деньги не поступят.

    Что делать, если пособие не поступило?

    Сначала проверьте, не выпала ли дата выплаты на выходной (в июне таких случаев нет). Затем уточните в банке, были ли зачисления. Если банк подтверждает, что перевода не было, обратитесь в отделение СФР по месту жительства или на горячую линию: 8-800-100-00-01.

    Главное о выплате пособий в июне 2026 года

    • Основные даты выплат: 3, 5 и 8 июня 2026 года.

    • Переносов из-за праздников нет – выплаты придут точно в указанные дни.

    • Через «Почту России» пособия доставят до 25 июня.

    • С 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную налоговую выплату (до 1 октября 2026 года).

    • Деньги обычно приходят в течение дня, а не строго утром.

    • Для получения пособий на карту требуется карта «Мир».

    • При задержке выплаты более двух–трех дней – обращайтесь в СФР.

    Российские войска освободили четыре населенных пункта
    МИД Польши вызвал посла Украины из-за героизации бандеровцев
    Норвегия потребовала от Евросоюза разрешить бурение в Арктике
    Нетаньяху приказал взять под контроль 70% сектора Газа
    Армия США решила развернуть сеть аэростатов над Тихим океаном
    Школьница подожгла автозаправку под Петербургом
    Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами

    Россия усилила энергетический союз с Казахстаном

    Казахстан серьезно настроен на расширение энергетического сотрудничества с Россией. Он хочет и российскую нефть, и российский газ, и АЭС от России. Атомная станция уже в кармане и позволит избежать дефицита электроэнергии в стране. А вот самым неожиданным желанием стало построить «Силу Сибири – 2» через Казахстан, а не Монголию. Что из этого получится? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

