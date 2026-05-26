Началось. Власти Украины стали целью

Ирина Алкснис
Выгодно ли быть одиноким
Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.
Сергей Худиев
Сколько на самом деле в России православных
Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.
Сергей Миркин
Зеленский идет по пути Муссолини
Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.