Двухместный Су-57 совершил первый полет
Первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д прошел штатно. Пилотировал машину Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан (фото: ОАК Ростех)
Главной особенностью машины стала переработанная носовая часть фюзеляжа с тандемной кабиной, напоминающей компоновку Су-30 и Су-27УБ. Заднее кресло расположено значительно выше переднего, что обеспечивает улучшенный обзор. По словам экспертов, второе место предназначено либо для инструктора (учебно-боевая версия), либо для штурмана-оператора дрона «Охотник» (фото: ОАК Ростех)
ОАК продолжает совершенствовать авиационный комплекс пятого поколения и расширять его функционал. Гендиректор корпорации Вадим Бадеха выразил уверенность в том, что двухместная версия самолета будет значительно способствовать его успеху на зарубежных рынках (фото: ОАК Ростех)
Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели (фото: ОАК Ростех)
Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложной погодной и помеховой обстановке. Малая заметность позволяет ему уничтожать цели даже в условиях противодействия современных систем ПВО (фото: ОАК Ростех)