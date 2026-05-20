Упавший под поезд в метро Москвы пассажир скончался
Молодой человек, оказавшийся на путях Замоскворецкой линии столичного метрополитена, получил несовместимые с жизнью травмы, сообщил источник в оперативных службах.
Трагический инцидент произошел днем в среду на станции «Белорусская», сказал собеседник ТАСС.
Извлеченный из-под прибывающего поезда пострадавший изначально подавал признаки жизни, поэтому на место немедленно вызвали бригаду скорой помощи.
«Несмотря на старания медиков, спасти мужчину 2006 года рождения не удалось, он умер», – сказал источник.
Из-за происшествия движение составов на участке от «Театральной» до «Сокола» временно приостанавливалось. Поезда в обратном направлении курсировали с увеличенными интервалами, однако к настоящему моменту график движения полностью восстановлен.
14 мая на Сокольнической линии из-за нахождения человека на путях увеличивалось время ожидания составов.