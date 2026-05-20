В Японии обнаружили растерзанное медведем тело пожилого мужчины

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент случился на северо-востоке главного японского острова, передает РИА «Новости». Пожилой местный житель ушел из дома рано утром в среду, после чего бесследно исчез.

Вскоре близкие наткнулись на страшную находку рядом с местным водоемом. «Семья обнаружила тело около болота в 300 метрах от дома. Одежда на нем разорвана, есть следы, что его тащили по земле», – говорится в сообщении.

Неподалеку от места происшествия очевидцы заметили хищника, на поимку которого уже отправились охотники. С начала мая это как минимум третья смерть от лап медведей в стране. Ранее зверь набросился на россиянина на западной окраине Токио, а в среду там же нашли еще один неопознанный труп.

По официальным данным министерства окружающей среды, завершившийся 2025 финансовый год стал рекордно трагичным. Жертвами агрессивных животных оказались 238 человек, из которых 13 спасти не удалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле медведь растерзал жительницу японской префектуры Иватэ. В минувшем финансовом году число пострадавших от этих хищников достигло рекордных значений.

Правительство Японии утвердило новую дорожную карту по борьбе с нападениями диких животных.