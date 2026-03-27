В Японии утвердили стратегию по борьбе с нападениями медведей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Японии согласовало новую дорожную карту по борьбе с нападениями медведей, передает РИА «Новости». Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара заявил, что документ включает региональные целевые показатели по отлову животных, а также требования к численности сотрудников муниципалитетов, участвующих в этой работе.

В дорожной карте также обозначены задачи по обеспечению необходимыми материалами и ежегодные мероприятия по реагированию на угрозы со стороны медведей. Кихара отметил, что особое внимание будет уделено активизации весеннего отлова из-за ожидаемого увеличения числа животных после зимней спячки.

Он подчеркнул, что профильные министры, включая министра окружающей среды, получили поручение поддерживать высокую степень готовности и повышенное чувство ответственности. Основным приоритетом останется обеспечение безопасности граждан, а все меры будут реализовываться планомерно и системно.

По данным министерства окружающей среды Японии, с апреля 2025 года по конец февраля 2026 года произошло 237 нападений медведей на людей, в результате которых погибли 13 человек. Это максимальное число жертв с 2006 года. Большинство пострадавших зарегистрировано в регионе Тохоку – 157 человек, из них 10 погибли.

В Японии с 2020 года резко выросла популяция бурых и гималайских медведей.