Bloomberg: США одобрили поставку Тайваню оружия на 11 млрд долларов

Bloomberg: США поставят Тайваню HIMARS и дроны на 11 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

США одобрили крупнейший за последние годы пакет поставок вооружений на Тайвань стоимостью до 11,1 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

В среду вечером Госдепартамент США объявил о согласовании поставок, в которые вошли ракетные системы, беспилотники и артиллерия. Главной частью сделки стало высокомобильное ракетное вооружение HIMARS стоимостью до 4,05 млрд долларов, а также самоходные гаубицы на сумму около 4 млрд долларов.

Министерство обороны Тайваня отметило, что итоговая сумма закупок может быть ниже – все будет зависеть от финансовых возможностей и военных потребностей острова. Комплексный пакет призван усилить оборонный потенциал Тайваня на фоне продолжающегося военного давления со стороны Пекина. По словам Лин Ин-юй, доцента Института международных отношений и стратегических исследований Университета Тамкан, «это всесторонний пакет, который включает в себя различные виды вооружения и повысит существующие оборонные возможности Тайваня».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с Дональдом Трампом напомнил, что вопрос возвращения Тайваня Китаю является «неотъемлемой частью послевоенного международного порядка». Подчеркивается, что Тайвань остается главным раздражителем в отношениях Вашингтона и Пекина, и новая сделка может привести к очередному обострению между странами.

С вступлением в должность нового президента Лай Циньдэ материковый Китай усилил военное давление, а Тайвань провел собственные рекордные учения и объявил о дополнительных тратах на оборону – более 40 млрд долларов до 2033 года.

Одной из важных новинок стала продажа Тайваню тактического программного комплекса Tactical Mission Network стоимостью чуть более 1 млрд долларов, который впервые поступит на вооружение острова. Он позволит командованию в реальном времени координировать действия войск и повысить информированность на поле боя.

Ранее Китай заявил, что рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть своей территории. Власти КНР подчеркнули, что обладают достаточными возможностями для пресечения любых сепаратистских попыток организовать независимость Тайваня.

Администрация Тайваня выделит дополнительный бюджет в размере 40 млрд долларов на оборону.

Глава КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что возвращение Тайваня Китаю является ключевой частью международного порядка, установленного после войны.