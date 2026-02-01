  • Новость часаЭксперт сказал, как меры Маска повлияют на Starlink на российских дронах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими дронами
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    Трамп призвал к аресту Обамы
    Российские войска освободили Зеленое в Харьковской области
    Маск сообщил о мерах SpaceX против доступа России к Starlink
    Путин позвонил Наине Ельциной
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Понятия «совесть» в России и на Западе разные

    Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    18 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    3 комментария
    1 февраля 2026, 17:30 • В мире

    Из-за предательства США исчезло еще одно недогосударство

    Из-за предательства США исчезло еще одно недогосударство
    @ Omar Sanadiki/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Новые власти Сирии смогли то, что не удалось Башару Асаду: подчинить главного союзника американцев в регионе – курдов. Однако Израиль, в отличие от США, сдаваться не собирается, он обеспечил сирийскому правительству другую территориальную проблему, вложившись в создание нового квазигосударства.

    Январь 2026 года стал последним месяцем для Рожавы – непризнанного государства, которое имело славную историю, несмотря на короткий по историческим меркам век – всего 13 с половиной лет. Но февраль обещает стать первым месяцем нового сепаратистского образования под рабочим названием Сувейда. В обоих случаях речь идет о территории Сирии.

    Сувейда (также Сувайда и Эс-Сувайда) – это город и одноименная южная мухафаза (провинция), жители которой на этой неделе вышли на многотысячные митинги с требованием к местным властям объявить о государственной независимости. Во флагах нового квазигосударства, колыхавшихся над толпой в товарных количествах, легко угадывалось национальное знамя друзов, основного населения Сувейды. Это особая закрытая этноконфессиональная общность, частью которой можно стать только по рождению. Всего их около полутора миллионов, большинство – в Сирии, но крупные диаспоры есть также в Ливане и Израиле.

    В эпоху Асадов - отца и сына - друзы более-менее гармонично вписывались в их проект сирийского государства. Оно было своего рода коалицией различных меньшинств, где военная и политическая власть принадлежала алавитам, а другие концессии и малые народы выступали их союзниками против реваншизма большинства - арабов-суннитов.

    Коалиция Асада-старшего свою войну в 1976-1982 годах выиграла. Ту войну, которая началась в 2011-м, коалиция Асада-младшего при активном участии России и Ирана сперва тоже выигрывала и продлила век многонациональной Сирии на 13 лет. Но в конце осени 2024 года из мухафазы Идлиб вышли силы, объединенные нынешним руководителем страны Ахмедом аш-Шараа, быстро заняв Дамаск, Алеппо и большую часть территории страны. Регионы с преобладанием меньшинств остались вне зоны их фактического контроля.

    Уже весной началось «собирание земель» под новой властью - властью религиозного и этнического большинства, которому сирийские меньшинства не доверяли. Как это почти всегда бывает в подобных случаях, процесс оказался кровавым (особенно в алавитской Латакии) и затянулся - продолжается до сих пор.

    Иначе говоря, война еще не закончена, просто Асад был выведен из игры.

    Подчинить некогда союзных Асаду друзов планировалось путем внезапного удара по Сувейде, эдакой карательной акции с показательной зачисткой. Однако в ситуацию вмешался Израиль, из-за авиационных налетов которого генералам аш-Шараа пришлось свернуть операцию и отвести силы.

    Патронат Израиля над друзами - это особая история, еврейское правительство считает их кем-то вроде «братского народа». Так повелось со времен оккупации Голанских высот, с друзским населением которых Израиль нашел общий язык, и теперь клянется защитить Сувейду в случае, если войска аш-Шараа вернутся для восстановления территориальной целостности.

    Мотивы Израиля в данном случае не так важны: нынешний премьер Биньямин Нетаньяху человек амбициозный до наглости, так что имеет свои виды на Сувейду. Для самих друзов важно то, что они пока что единственное крупное меньшинство в Сирии, чье самоуправление устояло под натиском новой власти.

    В этом плане многие ставили на курдов, но получилось наоборот: курдская Рожава быстро пала. В последний день января было объявлено о начале интеграции курдского самоуправления в сирийскую систему власти, хотя бои, судя по сообщениям с мест, кое-где все еще идут.

    Рожава это по-курдски значит запад. Для Сирии это северо-восток, но это запад для Курдистана, региона исторического расселения курдов. Его север находится в Турции, юг в Ираке, а восток в Иране. Собрать все это воедино курды мечтают до сих пор, но их максимум пока - это непризнанные образования или широкая автономия.

    Про курдов иногда говорят, что это крупнейший народ без своего государства. Это спекулятивное утверждение.

    Всего их порядка 50 млн человек, а, например, телугу и маратхи - по 80 млн, если считать, будто Индия государство для хиндустанцев, а не для всех индусских народов. Если же для всех, то государством курдов вполне может считаться современный Ирак. Все его президенты после Саддама Хусейна (а было их уже четыре) - курды, правда, после Хуссейна президентский пост во многом церемониальный.

    Кроме того, Иракский Курдистан обладает широчайшей автономией и имеет право отделиться, если, согласно договору, Багдад «откажется от принципа федерализма». Но и сейчас он выглядит, как совершенно другая страна, гораздо более развитая и спокойная.

    Помимо крепкого национального чувства, основа этого благополучия нефть.

    Курды исторически жили в нефтеносных районах, которые были разделены между собой великими державами XIX веке, когда нефть осознали в качестве «черного золота». Сменившие колонизаторов лидеры постколониальной эпохи тоже не желали лишать себя нефтедобычи, отпустив курдов на все четыре стороны. Тем не менее, их судьба в четырех частях Курдистана сложилась весьма по-разному.

    Хуже всего - там, где их больше всего, то есть в Турции. Курды для Анкары - главный враг, им даже думать запрещают об автономии. Более того, турки готовы применять любые средства, чтобы курдского государства не возникло и в других местах. Именно этому посвящены множественные военные операции в Ираке и Сирии, которые сильно усложнили отношения президента Реджепа Тайипа Эрдогана с американцами.

    В Иране есть провинция Курдистан, но с перерисованными границами, которые не соответствуют расселению курдов. Это подстраховка на случай возобновления сепаратизма, вспышка которого случилась после Второй мировой войны. Москва тогда рассматривала возможность создать союзное курдское государство или даже Курдскую Советскую Социалистическую Республику, но отступила под англо-американским нажимом.

    В Ираке курдских сепаратистов Хусейн травил ядовитыми газами. В то же время, в вице-президенты к себе всегда брал курда, чтоб показать, что Ирак - государство двух народов. Ключевым образом помогло ни то, ни другое. Уже после первой войны в заливе (то есть в 1991-м, через три года после химической атаки) Иракский Курдистан стал жить своей жизнью, воспользовавшись критичным ослаблением Багдада. А во второй войне курды выступили как союзник США, став по итогам главными выгодоприобретателем свержения Хусейна. Но повторить этот успех в Сирии не удалось.

    После начала сирийской гражданской войны курды стали третьей стороной и объявили о независимости Рожавы: мол, вы (то есть и Асад, и оппозиция) к нам не лезьте, мы к вам тоже не полезем. Тем не менее, Рожава начала расти. Курды очень неохотно воюют за пределами своего этнического ареала, но тогда их к этому побуждал почти весь мир, поскольку в игру вступила группировка, имевшая корни в войне в Ираке и известная под названием ИГИЛ.

    На карте вопрос был поставлен так: если территорию не займут курды, ее займет самопровозглашенный халифат, ужаснувший все человечество.

    Когда же ИГИЛ* разгромили, курдов стали критиковать за то, что они слишком широко расселись - контролируют земли, где в большинстве арабы, но при этом не хотят интегрироваться обратно и заключать договор с Дамаском. Основа этого упрямства - поддержка США, в надежность которой после всего, что было в Мосуле, курды не сомневались. Разумеется, зря.

    При президенте Дональде Трампе Вашингтон панирует окончательно свернуть присутствие в Сирии и вывести оттуда последнюю тысячу военспецов. А новым властям в Дамаске, судя по всему, дан карт-бланш.

    Вскоре после переговоров Трампа с аш-Шарааа правительственные силы Сирии заняли территории Рожавы с арабским большинством, но на этом не остановились. Курдское ополчение было отброшено на восточный берег Евфрата, а на текущий момент контролируют только два разрозненных участка, во-первых, окрестности Камышлы и Хасеке, «сердце» Рожавы, во-вторых, Айн-эль-Араб. Но и это будет влито в единую Сирию с роспуском легендарной пешмерги - курдской армии, как следует из вторично заключенного соглашения. После первого договора - точно такого же, по сути капитуляционного для курдов - бои продолжились.

    От радикализированного арабо-суннитского большинства курды ждут всего самого плохого, вплоть до этнических чисток. США же дали понять, что их все устраивает. Не то чтобы в Вашингтоне радовались проблемам курдов, просто больше не считают их проблемы своими.

    В отличие от Латакии, где алавиты были разоружены Асадом и не могли оказать сопротивление людям аш-Шараа, которых вооружили турки, курды располагали средствами для борьбы за Рожаву, но при условии американской поддержки (прежде всего, с воздуха). Однако доктор сказал - в морг. Значит, в морг.

    Эта история уже происходила во многих частях света и повторилась вновь: потеряв интерес к тому или иному конфликту, американцы оставляют своих контрагентов на растерзание противника. Рожава - это южный Вьетнам вчера. И Украина завтра.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    Госдолг Германии достиг исторического максимума
    Трамп пригласил Китай и Индию инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы
    Немецкий концерн Bosch объявил о сокращении 20 тыс. рабочих мест
    Финская армия опровергла просьбы «жалеть» военных США на учениях в Арктике
    Грузия восстановила Академию госбезопасности
    Боксер Муртазалиев впервые проиграл бой и лишился титула чемпиона IBF
    Задержана администратор сауны после гибели подростков в Прокопьевске

    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным

    Россия наращивает экспорт маржинальных продуктов питания и расширяет географию поставок. На товары с высокой добавленной стоимостью впервые пришлась почти половина экспорта. А это значит, что Россия кормит мир не только зерном и пшеницей, но и готовыми продуктами. Почему это так важно? Подробности

    Перейти в раздел

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия вернется на Луну с помощью атомной энергии и Китая

    Озвучены новые подробности одной из самых масштабных космических программ России – целой серии экспедиций для изучения самого близкого к Земле небесного тела, Луны. Что станет наиболее сложным и уникальным в этой программе и почему лунную станцию Россия будет создавать вместе с Китаем? Подробности

    Перейти в раздел

    Из-за предательства США исчезло еще одно недогосударство

    Новые власти Сирии смогли то, что не удалось Башару Асаду: подчинить главного союзника американцев в регионе – курдов. Однако Израиль, в отличие от США, сдаваться не собирается, он обеспечил сирийскому правительству другую территориальную проблему, вложившись в создание нового квазигосударства. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • США готовят нападение. Чем ответит Иран?

      США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    • У немцев закончились деньги на Украину

      Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации