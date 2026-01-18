Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.4 комментария
Власти Сирии и курды подписали соглашение о прекращении огня
Власти Сирии и курдское ополчение договорились о немедленном прекращении огня и передаче месторождений нефти и газа под контроль правительства, сообщает Сирийское агентство новостей SANA.
Власти Сирии и курдское ополчение «Сирийские демократические силы» подписали соглашение о немедленном прекращении огня, сообщает РИА «Новости». Документ был подписан президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и лидером СДС Мазлумом Абди после нескольких недель ожесточённых столкновений в Алеппо и ряде других северных районов страны.
В соглашении подчеркивается: «Полное и немедленное прекращение огня на всех фронтах и линиях соприкосновения сирийских вооружённых сил и „Сирийских демократических сил“». По условиям документа, курдские формирования должны отойти к восточной части реки Евфрат, что станет первым шагом их дальнейшей передислокации.
Кроме того, новое соглашение предусматривает передачу властям Сирии контроля над всеми месторождениями нефти и газа на северо-востоке, а также над пограничными пунктами региона. Согласно пунктам соглашения, центральное правительство берёт на себя ответственность за защиту этих объектов и возврат доходов государству.
Соглашение стало результатом длительных переговоров между представителями сирийских властей и курдских сил. По мнению экспертов, оно может поспособствовать стабилизации ситуации в регионе и создать условия для восстановления контроля над ключевыми экономическими и стратегическими объектами Сирии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительственные войска заняли не менее восьми населенных пунктов в провинции Ракка, которые ранее контролировали курдские формирования. Командование СДС назвало действия сирийской армии «вероломными». Президент Сирии Ахмед аш-Шараа издал указ, подтверждающий, что курдские граждане являются неотъемлемой и подлинной частью сирийского народа.