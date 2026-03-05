Решетников заявил о планах России выйти на африканские рынки

Решетников: России интересен выход на африканские рынки

Tекст: Валерия Городецкая

По словам министра, сейчас особенно важно занять позиции на африканском направлении, ведь этот регион в ближайшие десятилетия будет одним из самых динамично развивающихся на планете, передает ТАСС.

«Очень важно на этом рынке присутствовать и уже сейчас на него заходить, потому что Африка в ближайшие десятилетия – один из самых быстрорастущих рынков планеты», – отметил Решетников.

Глава Минэкономразвития также обратил внимание на разнообразие африканских стран, подчеркнув, что несмотря на различия, работать нужно со всеми, так как Африка открывает большие возможности для экспорта российской продукции.

Напомним, президент России Владимир Путин в четверг встретился с главой ЦАР в Кремле.

Ранее МИД рассказал о росте партнерства России со странами Африки.