Цаликов дал показания по делу Тимура Иванова

Цаликов выступил свидетелем обвинения в деле Иванова о хищении в Минобороны

Tекст: Ольга Иванова

Бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов дал показания в рамках расследования уголовного дела о хищении и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Дело возбуждено в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова.

Собеседник агентства сообщил, что Цаликов дал подробные показания, изобличающие Иванова в противоправных действиях. Дата допроса Цаликова не уточняется, однако известно, что он является одним из свидетелей обвинения в деле Иванова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Хамовнический суд Москвы назначил предварительное заседание по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова на 29 января.

Как сообщалось, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о растрате 4 млрд рублей, в котором фигурируют Тимур Иванов и его экс-подчиненный Антон Филатов.

Автомобили и недвижимость бывшего замминистра обороны Тимура Иванова могут стать собственностью РФ после обвинительного приговора, как указано в судебных документах.