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Цаликов дал показания по делу Тимура Иванова
Цаликов выступил свидетелем обвинения в деле Иванова о хищении в Минобороны
Бывший первый замглавы Минобороны России Руслан Цаликов дал показания против экс-замминистра Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», что рассматривалось в преддверии слушаний в Хамовническом суде Москвы.
Бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов дал показания в рамках расследования уголовного дела о хищении и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Дело возбуждено в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова.
Собеседник агентства сообщил, что Цаликов дал подробные показания, изобличающие Иванова в противоправных действиях. Дата допроса Цаликова не уточняется, однако известно, что он является одним из свидетелей обвинения в деле Иванова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Хамовнический суд Москвы назначил предварительное заседание по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова на 29 января.
Как сообщалось, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о растрате 4 млрд рублей, в котором фигурируют Тимур Иванов и его экс-подчиненный Антон Филатов.
Автомобили и недвижимость бывшего замминистра обороны Тимура Иванова могут стать собственностью РФ после обвинительного приговора, как указано в судебных документах.