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Глава Минпромторга признался в желании купить кроссовер Lada Azimut
Алиханов сообщил о желании приобрести кроссовер Lada Azimut
Руководитель Минпромторга Антон Алиханов во время церемонии запуска производства признался в готовности приобрести отечественный кроссовер Lada Azimut для личного пользования.
Алиханов оценил перспективы российской новинки, передает ТАСС.
«Мы очень рассчитываем, что этот продукт будет востребован. Ну я бы себе такую взял, потому что, несмотря на то, что это кроссовер, но в городах наших все больше и больше таких автомобилей», – заявил министр.
Также глава ведомства отметил финансовые успехи производителя. По словам Алиханова, последние пять лет компания «АвтоВАЗ» работает без убытков и демонстрирует стабильную прибыль. Он подчеркнул важность этого достижения, учитывая сложность прошедшего периода в истории предприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов анонсировал старт серийного производства нового кроссовера 25 сентября.
Президент России Владимир Путин назвал выпуск этой машины важным шагом для развития отечественного автопрома.
Летом автомобиль успешно прошел серию сертификационных краш-тестов.