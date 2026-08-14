Ученые открыли способность мозга сохранять воспоминания при разрушении синапсов

New Scientist: Мозг сохраняет воспоминания даже при разрушении синапсов

Tекст: Мария Иванова

Специалисты выяснили, что воспоминания сохраняются даже при исчезновении значительной части нейронных связей, пишет журнал New Scientist.

«Воспоминания могут оказаться прочнее, чем мы думали. Это абсолютно и существенно продвигает наше понимание того, как работает память», – заявил нейробиолог Стив Рамирес из Бостонского университета.

Группа исследователей под руководством Казумасы Танаки из Окинавского института науки и технологий провела эксперименты на мышах. Грызунам сформировали пугающее воспоминание, связанное с запахом алкоголя, а затем погрузили половину животных в искусственную спячку на два дня.

Спустя пять дней после пробуждения мыши по-прежнему демонстрировали страх в камере со знакомым запахом. Сканирование мозга показало исчезновение более половины синапсов в гиппокампе во время спячки. По словам Танаки, несмотря на масштабную перестройку мозга, животные ничего не забыли.

Ученые заметили, что в мозге грызунов сохранились плотные скопления синапсов на поверхности нейронов, тогда как одиночные связи исчезли. Исчезнувшие контакты восстановились в течение суток после пробуждения, что указывает на их важность для доступа к сохраненной информации.

Авторы работы планируют изучить молекулярные механизмы функционирования этих нейронных скоплений. Воздействие на подобные пути с помощью медицинских препаратов может помочь в предотвращении нарушений памяти при амнезии или болезни Альцгеймера.

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