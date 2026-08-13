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    «Сила причинять вред» не приведет Украину к миру

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    13 августа 2026, 08:54 Мнение

    «Сила причинять вред» не приведет Украину к миру

    Украина в нынешнем формате существует как антиРоссия, и единственная ее цель – это нанесение нам максимального ущерба. Поскольку основная цель СВО – обеспечение безопасности России, очевидно, что боевые действия не могут прекратиться, пока с украинской территории будет исходить хоть какая-то опасность для нашей страны.

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    В середине июля, в самый разгар террористических атак Киева, старейшая газета «нейтральной» Швейцарии Neue Zuricher Zeitung опубликовала материал, в котором уверяла, что «Россия утратила военное превосходство», и сообщила, что с помощью ударов по гражданским объектам Киев надеется нанести такой экономический ущерб России или спровоцировать столь масштабные антиправительственные выступления населения, что они заставят Москву принять украинские условия по заморозке боевых действий.

    Но прошло меньше месяца, и британская The Sunday Times опубликовала статью обозревателя Марка Галеотти, в которой он признал, что террористические атаки киевского режима по гражданским объектам России «хотя и донесли до россиян реальность войны», что являлось одной из их задач, тем не менее не вызвали пораженческих настроений в российском обществе, не смогли парализовать российскую экономику и, напротив, усилили общественный запрос на завершение войны полной победой, а не переговорами.

    Примечательно, что обозреватель, признавая стратегию Киева в целом верной, указывает, что для ее реализации он не обладает возможностями, необходимыми для нанесения действительно сокрушительного удара, как «атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые вынудили Японию капитулировать», и сокрушается, что «Украина пока не может оказать воздействия на РФ, подобного ядерным бомбардировкам».

    Таким образом, автор признает, что в основе действий Зеленского лежит излюбленная англосаксами стратегия, которую они последовательно используют во всех войнах, которые ведут: наносить удары по гражданскому населению, чтобы оно выступило против своего государства, или по крайней мере прекратить его поддержку, вынудив к капитуляции. Хотя эта доктрина крайне редко приводила к успеху, они все равно ее настойчиво придерживаются и, как мы видим, навязывают своим прокси. Но в силу военно-технических ограничений и, главное, наличия ракетно-ядерного щита у России они не могут превратить российские города в подобие Дрездена и Хиросимы.

    Зеленский же, спровоцировав новый виток эскалации, как написали на одном из украинских ресурсов, «пробудил медведя из спячки» и, не имея достаточных военных ресурсов ни для еще большей интенсификации ударов, ни для отражения ответных атак, не очень представляет себе, что делать.

    Ситуация для киевского режима складывается действительно непростая. ВС РФ фактически полностью остановили морской транзит военных материалов и ГСМ на Украину, на который приходилась львиная доля всех поставок. Но выведение из игры черноморских портов коснулось не только непосредственно ВСУ. «Эксперты прогнозируют, что из-за этого уже через месяц начнется принцип домино с банкротством многих предприятий аграрного и промышленного сектора, а следом пойдет вся экономика и гиперинфляция с обвалом гривны на 10-30%, от 50 до 60 гривен за 1$», – прогнозирует развитие ситуации один из украинских ресурсов, утверждая, что «инфраструктурная война 2.0», развязанная Зеленским, ведет к неизбежной тотальной катастрофе Украины, которая в случае колоссальных инвестиций Запада может быть максимум отсрочена на полгода.

    Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион пишет, что Запад и Украина могут оказаться перед необходимостью пойти на заключение мирного договора, приняв требование Москвы о выводе украинских войск из Донбасса, если не будут организованы поставки противоракет для систем ПВО ВСУ и ракет большой дальности для ударов вглубь российской территории. Впрочем, завершение войны таким образом он расценивает как трагедию и считает, что США и Европа «должны проявить творческий подход в поиске новых способов помочь защитить украинское небо. Они должны собрать достаточно Patriot, чтобы провести Украину через зиму, и достаточно ударных систем дальнего действия, чтобы повредить российскому производству ракет».

    Хотя Bloomberg открыто признает, что «украинский лидер не может принять нынешние условия России», в том, что переговоры маловероятны, он винит Москву, «поскольку Владимир Путин видит надвигающиеся серьезные перемены в свою пользу». То есть все перечисленные западные СМИ продвигают один и тот же нарратив: мирные переговоры и, соответственно, прекращение боевых действий возможны только на условиях Запада и Украины, и чтобы заставить Москву их принять, украинские удары вглубь России должны быть усилены. Эту установку поддерживает и Вашингтон. Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил о том, что украинские дальнобойные удары по территории России способны «дать новый импульс переговорному процессу».

    Может показаться, конечно, что при сходной оценке конечной задачи есть некие разночтения в вопросе того, насколько Киев должен усилить удары по нашей стране. Так, если The Sunday Times призывает к превращению российских городов в Хиросиму, то Bloomberg ограничивается мечтами об уничтожении заводов, производящих ракеты. Однако никаких разночтений в реальности здесь нет, и, скорее всего, это просто отражает степень радикальности редакционной политики. Конечно, и те, и другие мечтают об уничтожении России, но ни ликвидация «ракетных заводов», ни ядерные бомбардировки российских городов им пока недоступны. И сегодня Запад озабочен прежде всего вопросом сохранения на Украине нынешнего антироссийского режима. По мнению уже упомянутой Neue Zuricher Zeitung, это вполне вероятно, потому как в виде дальнобойных ударных систем Украина получила козырь: «Способность причинять вред противнику – мощный сдерживающий фактор. В переговорах вряд ли найдется лучший козырь. С таким соседом разумнее стремиться к урегулированию, а не к бесконечной войне», – уверяет издание.

    Однако в реальности все наоборот. Сегодня едва ли кто-то станет спорить, что Украина в нынешнем формате существует как антиРоссия, и единственная ее цель – это нанесение нам максимального ущерба. Поскольку желание Киева причинять России вред неоспоримо, то наличие способности причинять его означает, что Украина будет ее использовать по максимуму. Тем более что ни за что другое Запад не станет платить киевскому режиму. Заморозка конфликта нужна, чтобы дать передышку ВСУ и подготовить их к новому этапу конфликта.

    И поскольку основная цель СВО – обеспечение безопасности России и ее населения, очевидно, что боевые действия не могут прекратиться, пока с украинской территории будет исходить хоть какая-то опасность для нас. Каким путем она может быть устранена – вопрос дискуссионный, но, скорее всего, наиболее эффективный вариант – это установление полного контроля над землями бывшей Украины. Никакие договоры и соглашения с Западом и их прокси, как мы теперь это знаем, ничего не гарантируют.

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