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    Москва и Минск могут охладить страдающую от жары Европу
    Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием»
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы
    Вулин потребовал выслать немецкого журналиста за оскорбление русских
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
    Нафтогаз призвал украинцев начать откладывать деньги на оплату отопления зимой
    Российские пловцы с рекордом завоевали золото чемпионата Европы
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    13 августа 2026, 09:51 • Новости дня

    Европейские фермеры начали расходовать зимние запасы кормов

    Засуха вынудила европейских фермеров досрочно вскрыть зимние запасы кормов

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальная жара в Европе вынудила животноводов преждевременно вскрывать зимние запасы кормов из-за масштабной засухи, охватившей значительную часть территории ЕС.

    Европейские фермеры из-за засухи начали преждевременно расходовать зимние запасы кормов, передает РИА «Новости».

    По данным издания Euractiv, аномальные погодные условия серьезно ударили по сельскохозяйственному сектору.

    «Охватившая Европу засуха вынуждает животноводов начать использовать зимние запасы кормов на несколько месяцев раньше», – говорится в публикации. Официальная статистика свидетельствует, что от недостатка влаги этим летом пострадало около 38% территории Европейского союза.

    Аграрии и власти пытаются найти выход из сложившейся ситуации различными путями. Помимо досрочного вскрытия кормовых резервов, фермеры вынуждены сокращать поголовье скота и искать альтернативные источники питания для животных. В ряде случаев даже происходит смягчение строгих правил в сельскохозяйственной сфере.

    В настоящее время Европа сталкивается с одной из самых интенсивных волн жары за последние годы. Максимальный ущерб зафиксирован в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. Ранее министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар отмечала, что экстремальные температуры нанесли колоссальный урон агропромышленному комплексу страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара обойдется экономике Евросоюза в 180 млрд евро.

    Британская газета Guardian спрогнозировала заметное снижение урожайности ключевых сельскохозяйственных культур.

    В начале июля Франция из-за массового включения кондиционеров выкачала из подземных хранилищ предназначенные для зимы запасы газа.

    13 августа 2026, 18:47 • Новости дня
    Взрыв произошел на оружейном заводе в Италии

    ANSA: Взрыв произошел на оружейном заводе в Италии

    Взрыв произошел на оружейном заводе в Италии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    На предприятии по производству боеприпасов среднего и крупного калибра, расположенном недалеко от Рима, произошел инцидент, спровоцировавший серьезное возгорание, сообщило агентство ANSA.

    Происшествие случилось на бывшем заводе Sammel Difesa, который в настоящее время принадлежит компании KNDS Ammo Italy, передает ТАСС.

    Мощный хлопок привел к сильному пожару на территории промышленного объекта. В ликвидации последствий задействованы несколько пожарных расчетов, однако борьба с огнем осложняется спецификой предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года на чешском оборонном заводе Policske strojirny вспыхнул пожар.

    В январе 2025 года на испанской фабрике боеприпасов Rheinmetall произошел взрыв порохового склада.

    В августе 2024 года мощный взрыв прогремел на предприятии германской оборонной компании Diehl Defence.

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    14 августа 2026, 19:07 • Новости дня
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    В Берлине отменили мероприятие в недавно открывшемся общественном бассейне Volksbad, которое планировалось провести исключительно для чернокожих детей и подростков – инициатива вызвала резкую критику немецких политиков и общественности.

    Бассейн Volksbad, расположенный рядом с театром Volksbuhne, был открыт в начале августа. На его создание из общественных средств выделили около 300 тыс. евро. Объект позиционируется как бесплатный общественный бассейн, открытый для всех желающих, сообщает The New York Post.

    На пятницу было запланировано специальное мероприятие, организованное антидискриминационной организацией Each One Teach One (Каждый учит каждого). В этот день до 18.00 бассейн должен был быть доступен исключительно для чернокожих детей, после чего планировалось вновь открыть его для широкой публики.

    Инициатива вызвала критику со стороны представителей разных политических сил. «Апартеид как модель для Германии?» – возмутилась лидер правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Она потребовала немедленно лишить проект государственного финансирования, отметив недопустимость запрета на вход белым людям.

    Умеренные политики также раскритиковали идею, указав, что название бассейна переводится как «народный бассейн». Кандидат от Христианско-демократического союза на выборах в парламент Берлина Штефан Эверс заявил, что не считает правильным разделение людей по цвету кожи. «Я понимаю “народный бассейн” как бассейн для всех», – сказал политик.

    Председатель Берлинской ассоциации налогоплательщиков Александр Краусс также выступил против мероприятия. По его словам, недопустимо, чтобы театр, получающий значительные государственные субсидии, использовал средства налогоплательщиков для организации подобного бассейна.

    Организаторы в итоге отменили мероприятие. В Each One Teach One заявили, что после скандала получили «расистские электронные письма с угрозами насилия и дискриминационные комментарии в социальных сетях». В театре Volksbuhne, при котором работает бассейн, заявили, что отмена была необходима из-за невозможности обеспечить участникам «расслабленный отдых». При этом организаторы назвали первоначальную инициативу позитивной мерой, направленной на поддержку групп населения, которые, по их оценке, находятся в «структурно-неблагоприятном положении».

    Бассейн Volksbad будет работать до 1 октября. Его организаторы подчеркивают, что объект является общественным и бесплатным для всех посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель раскритиковала миграционную политику властей ФРГ. В начале июля политика переизбрали на пост руководителя этой политической силы. До этого лидер оппозиции заявила о готовности возглавить политические преобразования в стране.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    13 августа 2026, 14:38 • Новости дня
    В МИД подтвердили получение Европой предупреждения об ответе на захват судов

    Грушко подтвердил получение Европой предупреждения об ответе на захват судов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны осознали готовность Москвы жестко реагировать на любые попытки ареста отечественных коммерческих кораблей в международных водах, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

    Грушко выразил уверенность в понимании западными странами позиции Москвы, передает ТАСС. Об этом дипломат сообщил журналистам на полях четвертого форума «Арктика – регионы» в Архангельске.

    Накануне президент Владимир Путин предупредил о неизбежных ответных мерах в случае посягательств на российские торговые корабли.

    Отвечая на вопрос о реакции западных стран на эти слова, Грушко был краток. «Уверен», – констатировал замглавы российского дипломатического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Владимир Путин назвал действия западных стран настоящим пиратством.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о праве России на симметричные атаки вражеских торговых судов.

    Политологи указали на легализацию морского разбоя внутренними законами Евросоюза.

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    14 августа 2026, 11:42 • Новости дня
    Лавров: В Германии под руководством Мерца пробиваются метастазы нацизма
    Лавров: В Германии под руководством Мерца пробиваются метастазы нацизма
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подверг резкой критике политику Евросоюза в отношении Сербии и указал на возрождение нацистских тенденций в Германии.

    «Метастазы нацизма продолжают пробиваться наверх в немецком обществе под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца, открыто заявляющего о необходимости опять сделать Германию главной военной силой в Европе», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью «Вестям».

    Он выразил сомнение в том, что немецкий лидер осознает значение слова «опять» в данном контексте.

    Кроме того, руководитель МИД обратил внимание на беспрецедентное давление, оказываемое на сербского президента Александра Вучича. По словам министра, Евросоюз фактически издевается над Белградом, требуя признать независимость Косова и присоединиться к антироссийским санкциям в обмен на ускорение процесса евроинтеграции.

    Действия Брюсселя дипломат охарактеризовал как хамские и беспардонные, сравнив поведение европейских чиновников с политикой «четвертого рейха». При этом он подчеркнул, что Москва предлагает Сербии выгодные условия сотрудничества, в частности поставки газа, и просит лишь не участвовать в вооружении киевского режима.

    Ранее жители Германии потребовали уволить задавшего вопрос об убийстве русских журналиста Михаэля Мартенса.

    Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу приготовиться к последствиям европейского лидерства.

    Российский министр напомнил о тяжелых исторических последствиях самонадеянности германского руководства.

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    13 августа 2026, 21:50 • Новости дня
    Лавров заявил об изъятии Евросоюзом российских грузов для финансирования Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны начали задерживать торговые суда и продавать изъятые товары ради финансовой поддержки киевских властей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Лавров раскрыл схему неправомерных действий западных властей в отношении отечественных товаров, передает ТАСС. Дипломат дал развернутое интервью программе «Вести», где детально описал происходящее на морских маршрутах.

    «Было разрешено самим себе не просто останавливать и проверять суда, а забирать груз и продавать его, чтобы получить какую-то выручку», – подчеркнул министр иностранных дел.

    Далее глава ведомства пояснил дальнейшую судьбу изъятых активов. По словам дипломата, полученные от продажи незаконно конфискованных грузов средства европейцы напрямую передают на Украину ради дальнейшего укрепления киевского нацистского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз закрепил юридическую базу для конфискации российских грузов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о планах Европы украсть замороженные активы России для финансирования украинской армии.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил стремление европейских властей любой ценой сохранить киевский режим.

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    12 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    МИД обвинил Евросоюз в незаконном досмотре судов ради запугивания

    МИД осудил неправомерные досмотры иностранных судов со стороны ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские военные используют давно истекший мандат операции ООН для безосновательных остановок коммерческого транспорта, тем самым препятствуя свободе судоходства, отметили в МИД.

    Действия европейской военно-морской операции «Ирини» направлены на противодействие морским перевозкам в интересах страны, отмечает МИД РФ. 2 августа итальянские военные при поддержке Польши и Греции на два часа задержали судно «Тао Payoh» под флагом Камеруна.

    В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что изначальные задачи миссии включали контроль оружейного эмбарго и пресечение незаконного экспорта нефти из Ливии. Однако соответствующий мандат Совета Безопасности ООН истек еще в мае 2026 года.

    Сейчас Брюссель злоупотребляет международными нормами для запугивания перевозчиков. ««Проверка флага», теоретически допускаемая морским правом, в данном случае является не более чем ширмой для сведения политических счётов и реализации односторонних принудительных мер, которые Брюссель пытается навязать всему миру», – подчеркнули в министерстве.

    Обоснование проверок принадлежностью к «теневому флоту» лишено правовых оснований и нарушает базовые свободы судоходства. Подобными шагами Евросоюз навлекает на себя серьезные опасности, резюмировали дипломаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать иностранные танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о праве Москвы на защиту своих грузов.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил возможность симметричных атак на торговые суда враждебных стран.

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    12 августа 2026, 22:19 • Новости дня
    В МИД объяснили «диагнозом» отказ Каллас увидеть нарушения прав человека в ЕС

    МИД России назвал диагнозом игнорирование Евросоюзом нарушений прав человека

    Tекст: Вера Басилая

    Неспособность главы европейской дипломатии Каи Каллас заметить проблемы с демократией внутри Евросоюза можно объяснить только диагнозом, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Григорий Лукьянцев.

    Лукьянцев заявил, что неспособность главы дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас увидеть нарушения прав человека на территории объединения можно объяснить только диагнозом, передает ТАСС.

    «Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каллас анонсировала доклад о ситуации в области прав человека и демократии в мире, а также доклад с разбивкой по отдельным регионам. Что тут можно сказать… Когда права человека находятся в рецессии по всему миру, кроме ЕС – это диагноз», – заявил дипломат.

    По его словам, у Брюсселя словно есть особый прибор для измерения уровня демократии, который работает исключительно в зоне «Шенген+». Представитель ведомства обратил внимание на отсутствие в европейском документе упоминаний о преследовании журналистов и политиков внутри самого Евросоюза. Лукьянцев посоветовал Каллас ознакомиться с совместными докладами внешнеполитических ведомств России и Белоруссии.

    Дипломат также прокомментировал слова Каллас о том, что ЕС остается «стабильной силой добра». Он иронично отметил, что объединение выступает крупнейшим поставщиком военной помощи для разжигания конфликтов и главным цензором независимых СМИ, что особенно ярко проявляется в ситуации на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о возможности лечения фобий Каи Каллас.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал требования Каллас обычными уличными высказываниями.

    В российском внешнеполитическом ведомстве указали на выход заявлений Каи Каллас за рамки ее официального мандата.

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    13 августа 2026, 14:29 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе ускорили снижение

    Биржевая стоимость газа в Европе снизилась на 3%, до 704 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские котировки голубого топлива ускорили падение в ходе торгов, достигнув отметки в 704 доллара за тысячу кубометров.

    Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF ускорили снижение до 3%, передает РИА «Новости».

    Торги открылись у отметки 718,4 доллара, а к 14:00 по московскому времени показатель опустился до 704,4 доллара за тысячу кубометров.

    Динамика рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 727,9 доллара. Котировки остаются волатильными уже несколько месяцев из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

    В марте средняя стоимость топлива подскочила почти на 60%, превысив 600 долларов. По итогам июля расчетные цены выросли еще на 20%, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров.

    Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован весной 2022 года. Тогда цена достигала рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в четверг стоимость сентябрьских фьючерсов опустилась до отметки 720 долларов за тысячу кубометров.

    В начале августа биржевые котировки газа в Европе зафиксировались на уровне ниже 700 долларов.

    На первых торгах текущего месяца цена энергоносителя упала до 676 долларов.

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    12 августа 2026, 22:34 • Новости дня
    В Литве эксгумировали останки 81 советского солдата

    В литовском Вевисе завершилась эксгумация останков 81 советского солдата

    Tекст: Вера Басилая

    Эксгумация останков 81 советского солдата завершилась в среду в литовском городе Вевис, сообщил мэр муниципалитета Гедиминас Раткевичюс.

    По словам Раткевичюса, завершились «археологические работы» на Вевисском кладбище советских солдат, в ходе которых археологи обнаружили останки 81 «жертвы Второй мировой войны», передает РИА «Новости».

    Извлеченные тела планируют передать специалистам медицинского факультета Вильнюсского университета для детального антропологического исследования. После завершения экспертизы прах перезахоронят на православном кладбище Вевиса. Ранее мемориал с вечным огнем находился в самом центре города.

    Раскопки стартовали в июле по требованию литовской Комиссии по десоветизации. Аналогичный случай произошел в мае в городе Шяуляй, что вызвало официальный протест со стороны МИД России.

    Дипломатическое ведомство неоднократно указывало, что осквернение мемориалов влечет уголовную ответственность. По оценке министерства, подобные действия свидетельствуют о стремлении властей переписать историю и забыть о жертвах борьбы с фашизмом под предлогом десоветизации.

    В середине июля литовские археологи приступили к раскопкам захоронений времен Великой Отечественной войны в центре Вевиса.

    Ранее Министерство иностранных дел России выразило решительный протест из-за планов Вильнюса по ликвидации этого мемориала.

    Весной российское дипведомство вызвало временную поверенную Литвы по причине сноса памятника советским солдатам в городе Шяуляй.

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    12 августа 2026, 09:23 • Новости дня
    Цены на европейский газ выросли почти до 720 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 720 долларам

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость сентябрьских фьючерсов на газовом хабе в Нидерландах выросла почти на 3%, достигнув почти 720 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в среду утром увеличились почти на 3%, находясь вблизи 720 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 716,8 доллара, показав рост на 2,3%. К 9.02 по московскому времени показатель составил 719,7 доллара.

    Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал значительное удорожание энергоносителей в европейских странах. Средние биржевые котировки за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В июле расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара.

    Исторический рекорд стоимости газа был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров. Таких устойчиво высоких показателей не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу TTF опустилась до 713 долларов за тысячу кубометров.

    Двумя днями ранее котировки на лондонской бирже ICE превысили отметку в 670 долларов.

    В конце июля биржевые цены на газ в Европе преодолели уровень в 700 долларов.

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    12 августа 2026, 13:59 • Новости дня
    Из-за засухи в Риме показались руины античного моста

    В обмелевшем Тибре обнаружили фундамент древнеримского моста времен Нерона

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальная летняя жара привела к критическому падению уровня реки в итальянской столице, открыв возле Замка Святого Ангела остатки каменной переправы имперской эпохи.

    Фундамент древнего сооружения появился из-под воды в районе Замка Святого Ангела недалеко от Ватикана, передает ТАСС.

    Предполагается, что мост относится к имперской эпохе Древнего Рима и мог быть возведен во времена правления Нерона. Сооружение, вероятно, являлось частью Триумфальной дороги, по которой проходили шествия в честь победоносных полководцев.

    Итальянская столица уже более трех недель страдает от зноя, принесенного африканским антициклоном. Эта волна жары стала четвертой с середины июня. Министерство здравоохранения объявило наивысший уровень предупреждения в 20 городах страны, а на прошлой неделе в этот список попали все 27 городов, подлежащих классификации.

    Из-за обмеления рек в сельском хозяйстве Италии сложилась критическая ситуация. Особенно сильно упал уровень воды в реке По на индустриальном севере страны. Кроме того, фиксируются крайне высокие температуры воды в море, что может спровоцировать ураганы и сильные грозы. Специалисты отмечают, что из-за изменения климата нынешнее лето в будущем может считаться «прохладным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, критическое снижение уровня воды в немецких реках обнажило исторические «камни голода».

    Экономист Игорь Юшков назвал обмеление водоемов причиной снижения выработки электроэнергии в Европе.

    Президент Сербии Александр Вучич предупредил об остановке судоходства на Дунае из-за сильной засухи.

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    13 августа 2026, 14:57 • Новости дня
    Испания начала устанавливать новый барьер на границе с Марокко

    Испания начала установку морского барьера в Мелилье для контроля мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Испании приступили к установке нового морского заграждения в автономном городе Мелилья для сдерживания потока нелегальных мигрантов из соседнего государства.

    Гражданская гвардия Испании приступила к возведению нового морского барьера на южном волнорезе Мелильи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Europa Press.

    Эта мера направлена на усиление контроля за границей после массового наплыва нелегалов в другой испанский анклав – Сеуту.

    «Гражданская гвардия начала размещение нового морского барьера на южном волнорезе Мелильи по аналогии с тем, что был установлен на волнорезе Эль-Тарахаль Сеуты после массового наплыва мигрантов из Марокко, для «усиления контроля» на морской границе», – сообщает агентство.

    По данным источников, процесс установки инфраструктуры пройдет в несколько этапов, поэтому точные сроки завершения работ пока неизвестны. В конце июля Сеута столкнулась с беспрецедентной волной нелегальной миграции. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка отмечал, что границу пересекли около 72 тыс. человек, из которых, по словам мэра города, около 10 тыс. до сих пор остаются на территории анклава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа власти Испании приступили к монтажу сдерживающих барьеров на пирсе в Сеуте.

    Для сдерживания массового притока нелегалов Мадрид направил в этот автономный город дополнительные силы полиции и армии.

    Из-за беспрецедентного наплыва людей мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию в населенном пункте невыносимой.

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    12 августа 2026, 13:50 • Новости дня
    Суд взыскал с Euroclear 2,4 млн долларов по иску страховщика «Капитал Life»

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск страховой компании «Капитал Life» к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank, постановив взыскать около 2,4 млн долларов.

    Московский суд взыскал с Euroclear 2,4 млн долларов (197 млн рублей) в пользу «Капитал Life», передает РИА «Новости».

    «В иске было заявлено требование о взыскании убытков в размере незаконно удерживаемых ответчиком денежных средств», – уточнил представитель инстанции.

    Ранее суды двух инстанций уже удовлетворили другой иск страховщика к Euroclear Bank, взыскав почти 78,9 млн долларов и около 66 тыс. евро. В том деле речь шла об убытках из-за блокировки ценных бумаг, в том числе облигаций Polyus Gold, Societe Generale, HSBC, Raiffeisen, Goldman Sachs и Credit Suisse London.

    Истец отмечал, что по этим бумагам ожидалось 79 платежей, однако средства были заморожены из-за антироссийских санкций. Представитель Euroclear Bank настаивал на отсутствии вины депозитария, ссылаясь на необходимость соблюдать ограничения и указывая, что деньги не утрачены, а лишь заморожены.

    Ранее Европейский союз приступил к изучению вариантов поддержки депозитария Euroclear после решения московского суда.

    Апелляционная инстанция обязала эту европейскую структуру выплатить управляющей компании «Первая» компенсацию в размере 32 млрд рублей.

    По итогам первого квартала текущего года объем замороженных российских активов на счетах площадки достиг 200 млрд евро.

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    12 августа 2026, 14:58 • Новости дня
    Премьер Дании заявила о готовности закрыть границы при наплыве мигрантов

    Дания сообщила о готовности полностью закрыть границы из-за мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    В случае появления признаков перемещения мигрантов по Европе Копенгаген не исключает ужесточения пограничного контроля вплоть до полного закрытия границ, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен допустила ужесточение контроля или полное закрытие границ из-за ситуации с мигрантами, передает РИА «Новости».

    Выступая в датском парламенте, она подчеркнула, что правительство пристально следит за развитием событий.

    «Датское правительство и датские власти следили и продолжают очень пристально следить за ситуацией. И если появятся малейшие признаки перемещения мигрантов по Европе, то мы, не колеблясь, примем все необходимые меры. Это может быть ужесточение нынешнего пограничного контроля, наконец, полное закрытие границ, чтобы полиция могла следить за всеми, кто хочет въехать в Данию», – заявила Фредериксен.

    Политик отметила, что у правоохранительных органов уже подготовлены планы действий, которые могут быть реализованы в течение нескольких часов. Заявления прозвучали на фоне кризиса в испанской Сеуте, столкнувшейся с массовой нелегальной миграцией из Марокко в конце июля. Ранее Фредериксен предлагала рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне, однако позже датский министр иммиграции Мортен Бедсков положительно оценил действия Мадрида.

    Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщал, что из Марокко в страну проникли около 72 тыс. мигрантов. По данным мэра-президента Сеуты Хуана Хесуса Виваса, в городе остаются порядка 10 тыс. нелегалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр испанского анклава Сеута Хуан Хесус Вивас пожаловался на невыносимую ситуацию из-за беспрецедентного наплыва нелегалов.

    Власти Испании направили в автономный город более 3 тыс. силовиков для сдерживания мигрантов.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией на фоне массового проникновения беженцев.

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    13 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Politico: Европол начнет собирать досье на невиновных жителей

    Politico: Реформа Европола грозит массовым сбором данных невиновных граждан ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Планы Еврокомиссии по расширению полномочий полицейского агентства могут привести к накоплению личной информации людей, не связанных с преступностью.

    Инициатива Брюсселя по реформированию полицейской службы ЕС вызывает серьезные опасения у европейского регулятора в сфере защиты конфиденциальности, пишет издание Politico со ссылкой на Европейский надзорный орган по защите данных (EDPS) и передает РИА «Новости».

    «Изменения позволят Европолу хранить данные огромного числа людей, никак не связанных с преступной деятельностью», – подчеркивает издание, ссылаясь на предупреждение EDPS о серьезных рисках для простых граждан.

    В июне Еврокомиссия предложила расширить функции агентства, чтобы превратить его в центральную систему обмена информацией между правоохранителями стран союза. В Брюсселе объяснили эти шаги необходимостью более эффективной борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью.

    Ключевое нововведение касается правил обработки сведений. Сейчас Европол обязан предварительно сортировать поступающую информацию по категориям, чтобы определить законные основания для работы с ней. Еврокомиссия считает это препятствием и предлагает смягчить ограничения, что, по мнению надзорного органа, позволит обрабатывать огромные массивы данных еще до выявления их связи с преступлениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года из штаб-квартиры Европола в Гааге пропали личные дела руководства

    Позже глава полицейского агентства Катрин де Болль сообщила о вовлечении детей в преступления через интернет.

    В феврале этого года ведомство помогло ликвидировать крупную международную наркосеть.

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