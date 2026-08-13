Европейские фермеры начали расходовать зимние запасы кормов

Засуха вынудила европейских фермеров досрочно вскрыть зимние запасы кормов

Tекст: Мария Иванова

Европейские фермеры из-за засухи начали преждевременно расходовать зимние запасы кормов, передает РИА «Новости».

По данным издания Euractiv, аномальные погодные условия серьезно ударили по сельскохозяйственному сектору.

«Охватившая Европу засуха вынуждает животноводов начать использовать зимние запасы кормов на несколько месяцев раньше», – говорится в публикации. Официальная статистика свидетельствует, что от недостатка влаги этим летом пострадало около 38% территории Европейского союза.

Аграрии и власти пытаются найти выход из сложившейся ситуации различными путями. Помимо досрочного вскрытия кормовых резервов, фермеры вынуждены сокращать поголовье скота и искать альтернативные источники питания для животных. В ряде случаев даже происходит смягчение строгих правил в сельскохозяйственной сфере.

В настоящее время Европа сталкивается с одной из самых интенсивных волн жары за последние годы. Максимальный ущерб зафиксирован в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. Ранее министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар отмечала, что экстремальные температуры нанесли колоссальный урон агропромышленному комплексу страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара обойдется экономике Евросоюза в 180 млрд евро.

Британская газета Guardian спрогнозировала заметное снижение урожайности ключевых сельскохозяйственных культур.

В начале июля Франция из-за массового включения кондиционеров выкачала из подземных хранилищ предназначенные для зимы запасы газа.