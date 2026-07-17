Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.0 комментариев
Власти Украины решили перезахоронить главу ОУН Коновальца под Киевом
Украинское правительство постановило перевезти останки главаря ОУН* (признана в РФ террористической организацией) Евгения Коновальца из Нидерландов для захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области.
Правительство Украины распорядилось перенести останки лидера признанной в РФ террористической организацией ОУН* Евгения Коновальца из Роттердама под Киев, передает РИА «Новости».
Согласно плану, репатриация будет сопровождаться торжественными мероприятиями при пересечении границы и во время самого захоронения.
В июле Верховная рада поддержала инициативу Владимира Зеленского о создании национального пантеона, куда планируется включить членов запрещенных ОУН-УПА*.
В мае Владимир Зеленский уже участвовал в перезахоронении другого лидера ОУН Андрея Мельника. Как сообщали местные СМИ, киевские власти также рассматривают возможность переноса останков Степана Бандеры. Действия Киева по героизации нацистских пособников вызывают критику со стороны России и недовольство части польских политиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Александр Коц сообщил о планах украинских властей перезахоронить останки Евгения Коновальца.
Ранее Верховная рада проголосовала за закон об учреждении «украинского национального пантеона».
Перед этим администрация Роттердама одобрила запрос Киева о выдаче праха лидера националистов Коновальца.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ