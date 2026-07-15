Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.

Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

Украина терроризирует мировой рынок пшеницы Поставки одного из главных несырьевых экспортных товаров России в июле могут сократиться сразу на 20%. Речь идет о пшенице. Основная причина – террористическая угроза. России пришлось закрыть порты в Азовском море из-за ударов украинских дронов. Что будет с экспортом и ценами на пшеницу, если ситуация затянется, и как действия Украины влияют на мировой рынок? Подробности Перейти в раздел

Освобождение Донбасса лишает НАТО важного плацдарма против России После освобождения российскими военными Константиновки страны ЕС начали активнее требовать остановки боевых действий на Украине по текущей линии соприкосновения. Военные аналитики считают, что стремление Европы добиться скорейшей фиксации текущей линии боевых действий связано не только со сложившейся в пользу России реальностью на поле боя, но и с потерей важного плацдарма, который мог бы использоваться НАТО для угрозы Югу России. Подробности Перейти в раздел

Чем сложен штурм последней преграды перед Краматорском После освобождения Константиновки российские войска начали развивать наступление к следующему ключевому узлу Славянско-Краматорской агломерации – Дружковке. Сейчас штурмовые подразделения действуют в районе Алексеево-Дружковки и продвигаются по трассе к городу, который ВСУ заранее подготовили к обороне. Эксперты отмечают: контроль над Дружковкой может открыть российским войскам путь к дальнейшему разрушению оборонительной системы противника в Донбассе. Подробности Перейти в раздел

Прибалтику накрыли увольнения и безденежье «Скоро... мы окончательно превратимся в хутор: без леса, без дорог, без железки и без мозгов». Такими словами жители Латвии комментируют нарастающий экономический упадок страны. Как выглядит финансовый и производственный кризис в Прибалтике, какое отношение к нему имеет страх перед «российской агрессией» – и почему Украина только способствует разорению своих прибалтийских союзников? Подробности Перейти в раздел

В теракте против ДПС проявилось коварство Киева В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности Перейти в раздел

Новые санкции США против России: главное Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

США забирают Ормуз себе. Осилят? Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать? Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны. Перейти в раздел