Американская элита поколениями поет ястребиные песни

Назначение на должность почившего сенатора Грэма (экстремист и террорист) его сестры Дарлин – решение, конечно, забавное, с учетом отсутствия у оной какого-либо законотворческого опыта. Обычно все же путь в сенат долог: местные муниципальные органы, легислатура штата, палата представителей, а там уж и сенат. Впрочем, бывают исключения, и Дарлин Грэм тут не уникум.

Семейственность и меритократия в США сожительствуют вполне себе гармонично, являясь частью политической традиции. Семья в США – дело в принципе святое, а к передаче опыта из поколения в поколение относятся очень серьезно. Это результат традиционного семейного капитализма. Дело передается от отца сыну поколениями, будь то завод, фирма, ресторация или ремесло/профессия. Пациенты нередко переходят от врача-отца к сыну, посетители местного паба ходят в него поколениями, и поколения же одной семьи его держат. Сейчас, впрочем, семейный капитализм в кризисе, испытывая давление корпораций, но это другая история.

Политические кланы – то же самое. В них специально «растят» лучших людей страны, а политический капитал переходит по наследству. Только на посту президента побывали:

1) Два президента Адамса (отец и сын)

2) Два Рузвельта (дядя и племянник, впрочем, троюродные)

3) Два Гаррисона (дед и внук)

4) Два Буша (отец и сын). В придачу к последнему Буши еще и приходятся родней 25 президенту Уильяму Маккинли.

Про такую попсу, как клан Кеннеди, и говорить нечего. Там вся семья из послов, сенаторов, министров и пока только одного президента. И ничего, люди приветствовали. Если бы Джон Кеннеди-младший не разбился на самолете, был бы сенатором. Как минимум. Вместо этого имеем чудаковатого дядю – министра здравоохранения. К слову, в сенате сейчас заседает еще один Джон Кеннеди, не имеющий, правда, отношения к известной семье. Последний (пока) сенатор из достославного клана Кеннеди (Тед Кеннеди) умер на посту в 2009-м.

Никакой идеализации кланов – просто констатация того, что в США эта традиция укоренена.

У американской молодежи (начиная с миллениалов) эта традиционная семейственность вызывает нарастающее раздражение, что есть не мое наблюдение, а социологические данные. Собственно, поэтому так приветствовали Обаму в 2008-м и даже Трампа в 2016-м и 2024-м. Один не из элиты, другой хотя бы представитель бизнес-клана, а не политического. Но это раздражение – скорее, следствие общего застоя последних двух десятилетий и снижающейся экономической динамики. Кругом, мол, корпорации и купленные ими семьи политиков. Раньше такого не было. Но в целом за представителя «старой» политической семьи американские избиратели готовы голосовать с большим желанием, чем за фрэшмена, при всей их любви к истории про парня с низов. Особенно это касается провинции. И особенно – республиканцев.

Так что назначить на место почившего брата сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

Впрочем, это выгодно всем. Дарлин, которая годами была помощником Линдси Грэма в ходе его избирательных кампаний, будет, несомненно, продолжать гнуть его линию и играть в сенате и в общей конфигурации американской власти ту же роль, что и брат, фамилия позволяет. То есть – петь ястребиную песню. Другом России или Ирана она точно не будет.

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