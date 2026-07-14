Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Лавров обвинил Украину в морском терроризме
Действия Киева в Азовском и Черном морях носят террористический характер, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Это уже даже не пиратство, чем занимается украинский режим. Пираты хотя бы грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям», – заявил Лавров по итогам встречи с коллегой из Чада Абдулайе Сабре Фадулом.
Министр отметил, что украинская сторона пытается нанести ущерб и запугать, прибегая к терроризму не только на море, но и в Африке, передает ТАСС.
По его словам, для достижения своих целей Киев готов объединяться с африканскими радикалами и любыми маргинальными элементами.
Отвечая на вопрос о безопасности судоходства, дипломат подчеркнул, что российские власти активно работают над нейтрализацией угроз в указанных акваториях. Он добавил, что президент Владимир Путин принимает меры для полного прекращения подобных атак на суда.
В июне Лавров выразил обеспокоенность атаками Киева на суда в Черном море.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удары украинских беспилотников по теплоходам в Азовском море подтверждением террористической сути киевского режима.
Ранее российские дипломаты обвинили Украину в пиратстве на фоне регулярных нападений на гражданский флот.