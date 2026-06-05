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Захарова: Атака в Азовском море подтвердила террористическую суть Киева
Удар украинских беспилотников по гражданским теплоходам в акватории Азовского моря в очередной раз продемонстрировал террористическую природу киевских властей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала инцидент с атакой на суда «Натра» и «Циркон», передает сайт МИД. Дипломат подчеркнула, что подобные действия раскрывают истинное лицо украинского руководства.
«Суда были атакованы украинскими беспилотниками, что в очередной раз подтверждает террористическую сущность киевского режима», – отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства.
В Москве выразили глубокие соболезнования семьям моряков, погибших в результате удара по теплоходам. Пострадавшим при атаке пожелали скорейшего восстановления. В настоящее время профильные специалисты продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего в Азовском море.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов украинских беспилотников по теплоходам «Натра» и «Циркон» погибли пять граждан Азербайджана.
Заместитель главы МИД Михаил Галузин возложил ответственность за атаки на гражданские суда в Азовском море на киевский режим.
Несколькими днями ранее Мария Захарова констатировала превращение Украины в террористическое государство.