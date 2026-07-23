Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.6 комментариев
Главком ВСУ Драпатый оскорбил жителей Донбасса
Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый (внесен в список террористов и экстремистов) оскорбил жителей Донбасса, назвав их «жаждущими халявы».
Недавно назначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый, разыскиваемый в России по уголовной статье, выступил с оскорбительными заявлениями в адрес жителей Донбасса, передает РИА «Новости». По его мнению, в регионе проживает много криминальных элементов.
«Там несознательное население. <…> В плане украинизации, наверное, там мало уделялось внимания. Вот и имеем такой результат», – заявил военный в интервью одному из YouTube-каналов.
Кроме того, Драпатый добавил, что значительная часть населения региона якобы ищет легкой выгоды, «жаждет халявы» Он отметил, что людям совершенно безразлично, в каком государстве жить, сравнив их с «отрыжкой Советского Союза».
Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим армией. Военный эксперт Андрей Марочко заявил о причастности этого генерала к преступлениям против мирного населения Донбасса.
Российские правоохранительные органы установили точный адрес проживания и контакты военачальника.