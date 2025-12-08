Tекст: Дмитрий Зубарев

В украинское добровольческое подразделение «Фрайкор», действующее на харьковском направлении, приняли сатанистов и язычников, соответствующее подтверждение обнаружено в анализе соцсетей, передает РИА «Новости». «Фрайкор» был создан на базе украинской националистической организации в Харьковской области и до начала спецоперации прославился акциями с силовым уклоном. Первый командир отряда Георгий Тарасенко был ликвидирован российскими войсками в марте 2022 года.

На эмблеме подразделения содержатся элементы символики нацистской организации СС, аналогичные изображения и упоминания обнаруживаются в публикациях участников. Лейтенант Вадим Герасименко в своих социальных сетях оставляет провокационные записи на немецком языке, среди которых фразы, в которых он называет Белгород украинским городом и шутки про концлагерь Бухенвальд.

Герасименко нередко публикует изображения с сатанистской и языческой символикой – пентаграммы, руны, изображения черепов, а также фигурирует с аналогичными знаками его соратник Василь Журба. В их аккаунтах встречаются фотографии с сатанинскими жестами, упоминания языческих богов и другие оккультные мотивы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные обнаружили в Курахове руководство ВСУ по установке сатанинского алтаря. Священник заявил, что жертвоприношения проходят в украинских батальонах. Священнослужитель рассказал о присутствии сатанистов среди украинских боевиков.