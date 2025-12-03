  • Новость часаВерховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной
    Киевский режим ведет дело к полной морской блокаде Украины
    Бельгия официально отказалась воровать у России
    Рубио озвучил ключевой предмет разногласий по Украине
    Россиян призвали «не устраивать охоту» на Долину
    Политолог дал оценку переговорам Путина и Уиткоффа в Кремле
    Названы украинские военные, причастные к атакам на танкеры в Черном море
    ЕС согласовал поэтапный отказ от российского газа к осени 2027 года
    В Польше разгорелся скандал из-за слов Туска о выплатах жертвам нацизма
    Глава СПЧ назвал создание «Русской общины» принижением народа
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    5 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    2 комментария
    3 декабря 2025, 15:10 • Справки

    Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

    Tекст: Ольга Никитина

    Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    Примерные цены на живые елки в Москве

    Цены могут немного варьироваться в зависимости от расположения базара и наценки продавца, но средние показатели по городу будут примерно такими:

    • Высота 60–90 см: 900–1500 рублей.

    • Высота 100–130 см: 1800–2500 рублей.

    • Высота 140–170 см: 2800–4200 рублей.

    • Высота 180–200 см: 4500–7000 рублей.

    • Пихта Нордмана или Фразера (премиум-сегмент): от 6 тыс. рублей.

    Сосна традиционно стоит на 20–30% дешевле ели аналогичного размера, что делает ее популярным бюджетным вариантом с пушистыми и долгоиграющими иголками.

    Что влияет на цену живой ели

    На конечную стоимость влияет несколько факторов:

    • Регион заготовки. Северные ели (например, из Архангельской области) ценятся выше подмосковных из-за более густой хвои и морозостойкости.

    • Высота и пышность. Чем выше и гуще дерево, тем дороже.

    • Порода. Классическая ель, пушистая сосна или практически не осыпающаяся пихта – цена растет соответственно.

    • Комплектация. Наличие упаковочной сетки и простой подставки часто включается в стоимость.

    • Елки в горшках (ель в контейнере). Экологичный тренд

    Где купить елку в горшке

    Для тех, кто хочет сохранить дерево живым после праздников, идеальный вариант – ель или пихта в контейнере. Приобрести их можно в крупных садовых центрах («Мир увлечений», «Подворье»), специализированных питомниках и на некоторых елочных базарах с экологическим уклоном. Широкий выбор предлагают и интернет-магазины с доставкой по Москве, где можно забронировать дерево заранее.

    Цены на елки в горшках в декабре 2025

    Цена здесь существенно выше, чем на срубленное дерево, так как вы платите за сложный процесс выращивания в контейнере.

    • Ель 50–70 см в контейнере: 2500–3500 рублей.

    • Ель 80–100 см: 4000–6000 рублей.

    • Ель 120–150 см: 7000–12 000 рублей.

    Главное преимущество – возможность весной высадить деревце на дачном участке, продлив новогоднюю историю.

    Где купить искусственную елку

    Это решение на десятилетия. Широкий ассортимент искусственных елок представлен в крупных торговых центрах, магазинах товаров для дома и сезонных новогодних павильонах. Огромный выбор моделей – от недорогих из ПВХ до пушистых «литых» елок с эффектом мокрого снега – предлагают онлайн-ретейлеры.

    Примерные цены на искусственные елки

    • Высота 100–120 см: 1500–3000 рублей.

    • Высота 150–160 см: 3500–8000 рублей.

    • Высота 180–210 см: 7000–18 000 рублей.

    • Премиум-сегмент (литая хвоя, реалистичность): от 20 тыс. рублей.

    Доставка новогодних елок на дом

    Услуга доставки стала стандартом для мегаполиса. Многие интернет-магазины и даже некоторые елочные базары предлагают привезти и поднять выбранное дерево прямо к вашей двери. Стоимость доставки по Москве в пределах МКАД стартует от 300 до 700 рублей, а при заказе на сумму от 5-7 тыс. рублей она часто становится бесплатной. За дополнительную плату (300–800 рублей) вам могут собрать и установить искусственную елку или надежно закрепить живую в подставке.

    Как выбрать качественную живую елку: чек-лист

    Чтобы дерево простояло все праздники, обратите внимание на несколько ключевых признаков свежести:

    • Хвоя. Должна быть эластичной и крепко держаться на ветках. Проведите рукой против роста иголок – они не должны осыпаться.

    • Ветви. Свежие ветки упругие и легко гнутся, а не ломаются с сухим хрустом.

    • Срез ствола. Он должен быть светлым, влажным, возможно, со смолой. Темный, сухой и потрескавшийся срез говорит о том, что дерево срубили давно.

    • Запах. Яркий, насыщенный хвойный аромат – главный показатель свежести.

    • Легальность. На стволе должна присутствовать бирка лесхоза или QR-код, подтверждающий легальную заготовку.

    Как продлить жизнь елке дома

    Даже самое свежее дерево нуждается в правильном уходе:

    • Не ставьте елку близко к батарее или камину.

    • Используйте подставку с резервуаром для воды и регулярно подливайте воду.

    • Перед установкой обновите срез: спилите 2-3 см ствола и поставьте дерево в ведро с водой на сутки.

    • В воду можно добавить ложку сахара, таблетку аспирина или специальную подкормку для хвойных из садового магазина.

    Когда покупать елку, чтобы не переплатить

    • Оптимальный период: 12–17 декабря. В это время цены уже установились, а выбор максимальный. Дерево, купленное в эти дни и правильно сохраненное на балконе, прекрасно простоит до старого Нового года.

    • Пик спроса: 18–25 декабря. Цены достигают своего максимума, особенно на популярные высоты 150-180 см. Ассортимент начинает сокращаться.

    • Период уценок: 30–31 декабря. На оставшиеся деревья могут быть значительные скидки, но и выбор будет скудным.

    Частые вопросы о покупке новогодней елки в Москве

    Где купить дешевую живую елку в Москве?

    Самые доступные цены – на официальных базарах в отдаленных районах или в крупных сетевых гипермаркетах в начале сезона продаж (с 12-15 декабря).

    Какие цены на елки в 2025 году?

    Ожидается, что цены останутся на уровне прошлого сезона с учетом умеренной инфляции. Ориентируйтесь на 1800–2500 рублей за метр роста классической ели.

    Сколько стоит ель в горшке?

    Цена стартует от 2,5 тыс. рублей за небольшое деревце (50-70 см). Это инвестиция в многолетнее растение.

    Что лучше купить – ель или сосну?

    Ель – классика с ярким ароматом, но иголки осыпаются быстрее. Сосна – более долговечный и пушистый вариант, часто по более привлекательной цене, но с менее выраженным «новогодним» запахом.

    Выгодно ли покупать елку заранее?

    Да, если у вас есть холодное место для хранения (балкон, лоджия). Это позволяет избежать ажиотажа и высоких цен в пиковый период.

    Заключение: ваш идеальный новогодний вариант

    Подводя итоги, в Москве декабря 2025 года есть три основных пути к новогодней елке: атмосферные официальные базары для любителей традиций и живого аромата, садовые центры и онлайн-магазины для приверженцев экологичного формата «елка в горшке», а также крупные ретейлеры для покупателей долговечных искусственных красавиц. Ваш выбор должен зависеть от бюджета, сценария праздника и личных ценностей. Сравнивайте цены, проверяйте свежесть и легальность – и пусть ваша елка станет центром самого уютного семейного праздника.

    Российские войска освободили Червоное в Запорожской области
    Толстой разъяснил Европе красную линию России на переговорах по Украине
    Пентагон объявил о закупке дронов-камикадзе на 1 млрд долларов
    Израиль продал Германии систему ПРО Arrow
    Ударившего пенсионерку ногой курьера задержали на вокзале Новосибирска
    Семьи-переселенцы потребовали отмены экзамена для русскоязычных детей
    Россиянка победила на конкурсе красоты для замужних женщин в Индии

    Чем опасен рекордно быстрый отбор газа из хранилищ Европы

    Отопительный сезон в Европе только начался, а запасы в хранилищах уже стали истощаться рекордными темпами. Сейчас их уровень характерен обычно для конца декабря. Что заставляет европейцев так быстро расходовать запасы газа на зиму и чем это опасно? Подробности

    Американцы предпочли Россию саммиту НАТО с особым умыслом

    В среду в Брюсселе пройдет саммит НАТО на уровне глав МИД, однако госсекретарь США Марко Рубио на нем не появится. Поскольку именно США – ведущая держава альянса, этот демарш сам по себе стал более важным событием, чем любые вероятные итоги европейского междусобойчика. Тем более он перекликается с переговорами по Украине, которые прошли в Москве. Подробности

    Путин указал истинного врага рабоче-крестьянской армии Украины

    Успешное продвижение российской армии на нескольких участках фронта усиливает переговорные позиции России, считают эксперты, комментируя взятие крупных населенных пунктов. На этой неделе под контроль ВС РФ перешли такие важные города, как Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Одновременно развивается операция по взятию Гуляйполя в Запорожской области. Как это скажется на настроениях в украинской армии? Подробности

    Киевский режим ведет дело к полной морской блокаде Украины

    Атаки Украины на гражданское судоходство вызвали возмущение не только в России, но даже среди западных союзников киевского режима. Как технически были осуществлены эти акты пиратства, какова была их главная политическая цель и почему исполнители этих нападений были вынуждены торопиться? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

