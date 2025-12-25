  • Новость часаМИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польша хочет ограбить Россию за спасение от нацизма
    Умерла Вера Алентова
    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов
    Запад накрыли сумерки «блестящей изоляции»
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    В Гуляйполе уничтожены подземные бункеры ВСУ
    Экономика России показала рост в три раза быстрее еврозоны
    Глава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов
    Алжир потребовал от Франции извинений и возврата казны
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    18 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    7 комментариев
    25 декабря 2025, 16:05 • Справки

    Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

    Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    Зачем нужен лунный посевной календарь

    На протяжении веков земледельцы наблюдали связь между фазами Луны и развитием растений. Считается, что лунные циклы влияют на движение питательных соков в растительных тканях, что отражается на всхожести семян, укоренении саженцев и формировании урожая. Современные дачники и садоводы ищут «лунный посевной календарь на 2026 год», чтобы гармонизировать свои работы с природными ритмами.

    Такой календарь – это дополнительный инструмент планирования, основанный на многовековых наблюдениях. Он учитывает не только основные фазы Луны (растущую и убывающую), но и ее прохождение через знаки зодиака, что позволяет точнее определять подходящее время для разных видов садово-огородных работ.

    Как работает лунный посевной календарь

    Основное влияние на растения оказывают фазы Луны:

    • Растущая Луна активизирует движение соков от корней вверх. Это оптимальное время для посева, посадки и пересадки культур, урожай которых формируется над землей: томатов, огурцов, перцев, листовой зелени, однолетних цветов. Энергия направлена на рост зеленой массы.

    • Полнолуние считается пиком жизненной энергии. В это время рекомендуется проводить прополку, прореживание, борьбу с вредителями, но от активных посадок и обрезки лучше воздержаться.

    • Убывающая Луна направляет энергию растений к корням. Наиболее благоприятный период для посадки и ухода за корнеплодами (морковь, свекла, редис, картофель), луковичными культурами, проведения обрезки и подкормок.

    • Новолуние – период минимальной активности. В это время, а также за день до и после него, не рекомендуется сеять, сажать или пересаживать растения. Можно заниматься прополкой, уборкой участка и планированием.

    Помимо фаз, важную роль играет нахождение Луны в знаках зодиака:

    • Плодородные знаки (водные и земные): Рак, Телец, Скорпион, Козерог, Рыбы. Посадки, сделанные в эти дни, считаются наиболее удачными.

    • Нейтральные знаки: Весы, Дева.

    • Малоплодородные и бесплодные знаки (огненные и воздушные): Овен, Близнецы, Лев, Стрелец, Водолей. В эти дни лучше сосредоточиться на уходе, а не на посадке.

    Благоприятные дни для посева и посадки по месяцам 2026 года

    Точное время смены лунных фаз может незначительно меняться в зависимости от часового пояса. Указанные даты являются ориентировочными.

    Январь 2026

    Зимний месяц подходит для планирования, приобретения семян и ухода за комнатными растениями.

    • Растущая Луна (2–5 января): удачное время для посева зелени и салатов на подоконнике или в отапливаемой теплице.

    • Полнолуние (13–14 января): избегайте активных работ с растениями. Можно заняться ревизией семян.

    • Убывающая Луна (15–20 января): хороший период для посадки лука на зелень и корневого сельдерея на рассаду.

    • Новолуние (29 января): день отдыха для растений и садовода.

    Февраль 2026

    Начинается активный посев на рассаду.

    • Растущая Луна (1–3 февраля): благоприятные дни для посева перцев, баклажанов и томатов для теплиц, а также салатной зелени.

    • Полнолуние (11–12 февраля): неблагоприятный период для посевов.

    • Убывающая Луна (13–18 февраля): подходящее время для посева корневого сельдерея, лука-порея, а также для прореживания и пикировки ранее посеянной рассады.

    • Новолуние (26 февраля): не рекомендуется проводить посадочные работы.

    Март 2026

    Основной месяц для посева рассады большинства культур.

    • Растущая Луна (1–4 марта): идеальные дни для посева томатов, перцев, баклажанов, капусты (ранней и цветной), однолетних цветов.

    • Полнолуние (12–13 марта): отложите посадки.

    • Убывающая Луна (14–20 марта): благоприятный период для посева корнеплодов на рассаду (если позволяет климат) и для пикировки сеянцев.

    • Новолуние (27 марта): неблагоприятный день.

    Апрель 2026

    Продолжается посев на рассаду, в теплых регионах начинаются работы в открытом грунте.

    Растущая Луна (1–3, 29–30 апреля): отличное время для посева огурцов, кабачков, тыквы, бахчевых на рассаду, а также зелени и цветов.

    Полнолуние (25 апреля): день для ухода, а не для посадки.

    Убывающая Луна (15–23 апреля): благоприятный период для посадки картофеля, лука-севка, моркови, свеклы, редиса в открытый грунт (с учетом погоды).

    Новолуние (8 апреля): не рекомендуются посевы и посадки.

    Май 2026

    Массовая высадка рассады в теплицы и открытый грунт.

    • Растущая Луна (1–2, 28–31 мая): лучшие дни для высадки рассады томатов, перцев, огурцов, капусты в грунт, для посева фасоли, кукурузы.

    • Полнолуние (25 мая): не сажайте и не сейте.

    • Убывающая Луна (15–23 мая): благоприятно для посадки картофеля, корнеплодов, луковичных цветов, для деления многолетников.

    • Новолуние (8 мая): неблагоприятный период.

    Общие правила посадки по лунному календарю

    Растущая Луна: фаза развития и накопления жизненных сил

    В период от новолуния до полнолуния происходит мощный прилив энергии, который направляет движение растительных соков вверх – от корневой системы к стеблям, листьям и плодам. Этот естественный подъем является наиболее благоприятным временем для всех манипуляций с надземной частью растений.

    Оптимальные работы:

    • Посев и посадка культур, формирующих урожай над почвой: все виды томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков, тыкв, а также различные виды капусты.

    • Высадка рассады однолетних и многолетних цветов, посев зелени (укроп, петрушка, салаты, базилик).

    • Посадка и пересадка плодово-ягодных кустарников и деревьев, так как энергия способствует лучшему укоренению и развитию зеленой массы.

    • Проведение прививок – процессы срастания тканей протекают активнее.

    • Внекорневая подкормка (опрыскивание по листу), поскольку растения интенсивнее усваивают питательные вещества.

    Убывающая Луна: период укрепления и углубления

    После полнолуния энергетический вектор меняет направление. Жизненные соки начинают движение вниз, концентрируясь в корневой системе. Эта фаза идеальна для всех действий, связанных с подземной частью растений и регуляцией их роста.

    Оптимальные работы:

    • Посев и посадка всех корнеплодов: моркови, свеклы, редиса, редьки, пастернака, картофеля, а также луковичных культур (лук-севок, чеснок).

    • Посадка и пересадка саженцев деревьев и кустарников для усиленного развития их корневой системы.

    • Проведение формирующей и омолаживающей обрезки, так как сокодвижение замедлено, а растение испытывает меньший стресс.

    • Корневая подкормка, полив, ведь влага и питательные элементы эффективнее поглощаются корнями.

    • Борьба с сорняками и вредителями, обитающими в почве.

    Критические точки: новолуние и полнолуние

    Эти фазы считаются временем нестабильности и пикового напряжения в жизненных процессах растений.

    • Новолуние (включая сутки до и после): Биологическая активность минимальна. Рекомендуется полный отказ от посева, посадки, прививки и обрезки. Лучше посвятить это время планированию, уборке территории, ремонту инвентаря или бережному рыхлению почвы.

    • Полнолуние: Энергия достигает максимума, но становится неуправляемой. Не следует сеять, сажать, обрезать или пасынковать растения. Это удачное время для сбора урожая (особенно плодов и ягод, предназначенных для длительного хранения), заготовки семян, а также для прополки и прореживания всходов.

    Принцип синергии: совмещение работ для максимального эффекта

    Для достижения наилучших результатов опытные садоводы комбинируют эти правила. Например, на растущей Луне можно высеять семена томатов, а на убывающей – распикировать подросшую рассаду, что стимулирует развитие крепких корней. Или провести корневую подкормку плодовых деревьев на убывающей Луне, а через две недели, на растущей, выполнить внекорневую.

    Следование этим универсальным принципам позволяет не механически выполнять работу, а действовать осознанно, в такт с естественными ритмами, что является ключом к здоровому саду и обильному урожаю.

    Благоприятные дни для посадки основных культур в 2026 году

    • Томаты, перцы, баклажаны: лучшие дни для посева на рассаду придутся на периоды растущей Луны в марте (1-4, 29-31).

    • Огурцы, кабачки, тыква: на рассаду или в теплицу сейте на растущей Луне в апреле (1-3, 29-30) и мае (1-2, 28-31).

    • Корнеплоды (морковь, свекла, редис): для раннего урожая сейте на убывающей Луне в апреле (15-23) и мае (15-23).

    • Картофель: традиционные сроки посадки совпадают с убывающей Луной в конце апреля (15-23) и мае (15-23).

    • Цветы однолетние: сейте на рассаду на растущей Луне в марте (1-4) и апреле (1-3, 29-30).

    • Плодовые деревья и ягодные кустарники: весеннюю посадку лучше планировать на периоды растущей Луны до распускания почек (апрель 1-3). Осеннюю посадку – на убывающую Луну в сентябре или октябре.

    Неблагоприятные периоды в 2026 году

    Старайтесь не проводить посев, посадку и пересадку растений в дни новолуния и полнолуния:

    • Новолуние: 29 января, 26 февраля, 27 марта, 8 апреля, 8 мая, 6 июня, 6 июля, 4 августа, 2 сентября, 2 октября, 1 ноября, 30 ноября, 30 декабря.

    • Полнолуние: 13-14 января, 11-12 февраля, 12-13 марта, 25 апреля, 25 мая, 24 июня, 24 июля, 22 августа, 21 сентября, 20 октября, 19 ноября, 19 декабря.

    Как пользоваться календарем на практике

    Лунный календарь – это помощник, а не догма. Всегда соотносите его рекомендации с климатическими условиями вашего региона, прогнозом погоды и агротехническими сроками для конкретной культуры. Например, даже если день благоприятный для высадки томатов, но на улице заморозки, работу следует отложить. Используйте календарь для предварительного планирования работ на месяц, выделяя наиболее удачные «окна» для посева, посадки или ухода.

    Часто задаваемые вопросы

    Что такое лунный посевной календарь 2026?

    Это расписание благоприятных и неблагоприятных дней для садово-огородных работ, составленное на основе фаз Луны и ее положения в знаках зодиака на 2026 год.

    Можно ли сеять в полнолуние?

    Считается, что в полнолуние жизненные силы растений достигают пика, но соки нестабильны. Посевы и посадки в это время могут быть менее успешными, поэтому их рекомендуют избегать.

    Обязательно ли строго следовать календарю?

    Нет, календарь дает рекомендации. Главное – это хорошие семена, правильная агротехника и подходящая погода. Лунный календарь служит дополнительным инструментом для принятия решений.

    Заключение

    Использование лунного посевного календаря на 2026 год поможет вам действовать в гармонии с природными циклами. Это мягкий и многовековой способ улучшить всхожесть семян, приживаемость рассады и в конечном итоге – повысить качество и количество урожая. Удачного сезона!

    Главное
    Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
    Кремль счел странным рождественское выступление Зеленского
    МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости
    Пентагон сообщил о резком росте экспорта китайских истребителей
    Насри Асфура победил Насраллу на выборах в Гондурасе
    Долина попросила продлить срок бесплатного проживания в квартире в Хамовниках
    Сын основательницы РЕН-ТВ Лесневской рассказал о причинах смерти матери

    Российский флот пополнился уникальным танкером ледового класса

    Впервые судостроительный завод «Звезда» поставил заказчику газовоз самого высокого ледового класса. Это уникальные танкеры, которые, по сути, кроме России, никому не нужны. Их делали в Южной Корее только для российских арктических СПГ-заводов. Однако радостная новость первых поставок омрачается рядом серьезных технологических проблем, которые России предстоит решить ради роста экспорта СПГ. Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    Польша хочет ограбить Россию за спасение от нацизма

    Наложить лапу на замороженные активы России внезапно выразили желание и в Польше – под предлогом «репараций» за «преступления» СССР. Откуда в Варшаве возникла это кощунственная идея, как она связана с аналогичными претензиями в адрес Германии – и что в реальности делал с послевоенной Польшей Советский Союз? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации