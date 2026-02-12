Всем до жути интересно, как происходит процесс расчеловечивания. Поэтому публика в новом сезоне так жадно прилипла к витрине этого самого расчеловечивания – так называемым «файлам Эпштейна».

Прямо вот каждая домохозяйка от Омахи до Запорожья уже забыла свой главный в жизни роман про 50 оттенков серого и мусолит факты, намеки на факты и выдумки информаторов насчет каких-то невероятных извращений мировой самоназванной элиты.

Но сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей, дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц». Настолько влиятельных, что это вполне подпадает под определение «мировое правительство», хотя над этим термином нам долгие годы предлагали смеяться те СМИ, которые теперь крутятся, как уж на сковородке.

Нет, конечно, никакое не «мировое правительство» – скорее, клуб, в котором каждый считает себя Избранным. О том, что они считали себя именно сообществом, говорят некоторые проговорки в различных реакциях персонажей, внезапно попавших под свет общественного интереса.

Вот внезапно выясняется, что «самый выдающийся ученый Германии в области исследования ИИ» Йоша Бах постоянно общался с гражданином Эпштейном, получал от него миллионы долларов воспомоществований, путешествовал на остров – причем, с семьей – так что ничего криминального.

Но вот у него в оправданиях проскальзывает такое: «интеллектуальный стиль «радикальной открытости», культивируемый в кругах, в которых вращался Эпштейн». То есть мы как раз и наблюдаем эти самые «круги» в деле и видим персонажей – там же был не только похотливый кретин Клинтон – там ведь было полно ученых – вплоть до Ноама Хомского, и могучих денежных мешков, с которыми обсуждались те или иные концепции, которые требуют продвижения. В мировом масштабе. Что вполне по плечу этим самым кругам, не обремененным государственными границами и какими-то там национальным правительствами. Каковы же концепции, которые обсуждались в интеллектуальных кругах вокруг эффективного коммуникатора Джеффри Эпштейна?

Австрийский канал AUF-1 формулирует повестку кратко: «Генетика, кибернетика, глобальная архитектура». А газета «Берлинер Цайтунг» приоткрывает в публикации под заголовком «Изменение климата как средство борьбы с перенаселением: что обсуждал берлинский исследователь с Эпштейном» просто бездны разума.

В пространных технико-философских электронных письмах Бах, Эпштейн и другие фигуранты обсуждали концепции, выходящие далеко за рамки типичных академических тем и затрагивающие области «расового реализма» и евгеники.

Бах утверждал, среди прочего, что у чернокожих детей в США наблюдается «более медленное когнитивное развитие», которое они «никогда не смогут наверстать», но одновременно они демонстрируют «более быстрое моторное развитие». Он критиковал исследования, которые объясняли это социальными факторами, как недостаточно обоснованные. Бах также высказывал Эпштейну провокационные взгляды на гендерные роли: он утверждал, что женщины находят абстрактные системы, такие, как математика, «по своей сути скучными», потому что, в отличие от социальных отношений, они не привлекают «социального внимания».

В одном из сообщений он описал фашизм как «вероятно, наиболее эффективный и рационально строгий способ» организации общества. Эти размышления дополнялись рассуждениями о том, может ли изменение климата быть «хорошим способом решения проблемы перенаселения» – обмен мнениями, который американские СМИ классифицировали как дискуссию о «сокращении численности населения». Ирония в том, что это обсуждали немец и еврей. Когда переписка всплыла наружу, ученый Йоша Бах заявил, что это «просто стиль интеллектуального общения», принятый в Этих Кругах.

Ну зашибись, конечно. Вот, ученый по фамилии Розенберг, например, тоже никого не убивал – он просто вел интеллектуальные беседы, в частности, с Гитлером о неполноценности евреев и прочих славян. За что же прокляли и повесили по приговору Нюрнбергского трибунала Альфреда Розенберга? Но похоже, что окончательным решением вопроса о перенаселении планеты был озабочен в этом кругу единомышленников не только очередной немецкий ученый.

Один близкий друг Эпштейна написал ему 4 февраля 2011 года: «Я много думал над вопросом, который ты задал Биллу Гейтсу: «Как нам избавиться от бедных людей целиком … и у меня есть ответ/комментарий для тебя… Когда я могу позвонить тебе сегодня, чтобы обсудить это?» Итак, Эпштейн задал своему другу Гейтсу вопрос: «Как нам избавиться от бедных людей целиком?»

Билл Гейтс ровно за год до этого, в феврале 2010 года, публично заявил: «Если мы действительно хорошо поработаем над новыми вакцинами (...), мы, возможно, сможем сократить население мира на 10 или 15%». Он неоднократно повторял, что мир перенаселен и мы выдыхаем слишком много CO2. Гейтс и Эпштейн примерно в 2017 году обсуждали по электронной почте «симуляцию пандемии». За три года до коронавируса. Как говорила ницшеанская бабушка: «Если тебе говорят, что это теория заговора, то это заговор и есть».

Посмеемся над термином «заговор» и мы. Потому что это никакой не заговор – а просто отчетливая схема продвижения концепций неформальной группы людей, объединенных уровнем капиталов, общим видением происходящего и абсолютно лишенных всяческой человеческой морали. Ничего нового.

Кроме того, что в XХI веке «фашизм – лучшее устройство общества» на их вкус. Внезапно – кто бы мог подумать, учитывая национальность «коммуникаторов» и богачей в этой тусовке.

Ну, а что мы удивляемся – можно еще почитать переписку выдающегося интеллектуала Эпштейна с его любовницей по фамилии Ротшильд про роль семьи банкира в судьбе А. А. Гитлера. Ваши теории заговора окажутся в детской песочнице вместе с Винни Пухом и Алисой из Страны чудес. И вот именно для того, чтобы отвлечь широкие мировые массы, назначенные к сокращению популяции, от таких интересных фактов и замыслов, публику развлекают рассказами про съеденных христианских младенцев и длинноногих набоковских героинь.